Cognizant führt AI Training Data Services ein, um die Entwicklung von KI-Modellen auf Unternehmensebene zu beschleunigen

Teaneck, N.J. (ots/PRNewswire)

Cognizant ist ein Partner für das Training von Daten- und KI-Modellen, dem große Digital-Native-Pioniere seit langem vertrauen, um einige der fortschrittlichsten KI/ML-Modelle der Welt zu trainieren.

Cognizant (NASDAQ: CTSH) Cognizant gab heute den Start von AI Training Data Services bekannt, einem neuen Angebot, das Unternehmen bei der Erstellung, Feinabstimmung und Implementierung von KI-Modellen in kürzester Zeit und in großem Umfang unterstützt. Cognizant nutzt seine langjährige Erfahrung als Daten- und KI-Modell-Trainingspartner für ausgewählte Digital-Native-Pioniere und stellt sein Fachwissen Kunden aus den Global 2000 zur Verfügung, um KI-Innovationen voranzutreiben.

Der Bedarf des Marktes an sauberen, relevanten Trainingsdaten ist von entscheidender Bedeutung für Unternehmen, die KI-gestützte Anwendungen entwickeln und generative und agentengestützte KI einsetzen wollen. Die begrenzte Verfügbarkeit großer, genau kommentierter Datensätze kann einen erheblichen Engpass für das Training von Machine-Learning-Modellen darstellen, insbesondere für Large Language Models (LLM) und Computer-Vision-Systeme. Multimodale Daten, die Text, Bilder, Audio und mehr umfassen, sind besonders wertvoll, da sie Modelle in die Lage versetzen, komplexe Szenarien zu bewältigen, die Kontext aus verschiedenen Datenformen erfordern.

Die AI Training Data Services von Cognizant sind ein strategisches Angebot, das es Unternehmen ermöglicht, KI-Modelle schnell zu erstellen, fein abzustimmen, zu validieren und in großem Umfang einzusetzen, und zwar in Übereinstimmung mit der internen Governance und Aufsicht des Unternehmens. Sie vereinen Fachwissen in den Bereichen Data Engineering und KI-Schulung mit fundiertem Fach- und Branchenwissen, um multimodale Daten in qualitativ hochwertige Inputs für maschinelles Lernen und generative KI-Modelle zu verwandeln. Diese Dienstleistungen umfassen Datenkommentierung, Modellanpassung und -erweiterung sowie Data Governance und sollen Unternehmen in die Lage versetzen, die Markteinführung zu beschleunigen, die Modellgenauigkeit und -leistung zu erhöhen und die Kosten zu senken.

Seit Jahren unterstützt Cognizant führende Unternehmen der digitalen Welt beim Training einiger der weltweit fortschrittlichsten KI-Modelle. Das Unternehmen hat mit Vorreitern in den Bereichen Technologie, Gesundheitswesen, Automobil, Medien und Einzelhandel zusammengearbeitet. Die mehr als 10.000 Expertinnen und Experten von Cognizant haben Milliarden von Datenpunkten und Millionen von Datenetiketten für jede wichtige Modalität – einschließlich Sprache, 2D/3D-Bilder, Video und Light Detection and Ranging (LiDAR) – kommentiert und qualitätsgeprüft, oft angereichert mit geografischen Metadaten für zusätzliche Genauigkeit. Dank seines Fachwissens kann Cognizant hochpräzise, spezialisierte Datensätze für die Bereiche Gesundheitswesen, Automobilindustrie, Medien, digitales Marketing und mehr erstellen.

„Wir bei Cognizant sind bestrebt, unsere Kunden dabei zu unterstützen, ihre KI-Innovationen im großen Maßstab zu beschleunigen. Mit der Einführung von AI Training Data Services fördern wir dieses Engagement und stellen Unternehmen die hochwertigen, multimodalen Daten zur Verfügung, die sie für die Entwicklung anspruchsvoller KI-Lösungen benötigen", so Ravi Kumar S., CEO von Cognizant. „Durch die Nutzung dieser speziellen Fähigkeit, die wir gemeinsam mit digitalen Innovatoren entwickelt haben, machen wir einen bedeutenden Schritt nach vorn bei der Unterstützung der KI-Transformation für unsere G2000-Kunden in verschiedenen Branchen."

Die AI Training Data Services von Cognizant bieten verschiedene Kernfunktionen, wie z. B.:

Umfassende Datenannotation und -kuratierung, einschließlich: Multimodales Daten-Labeling, das fachkundige Annotation und Kuratierung multimodaler Daten (z. B. Text, Bilder, Audio, Video) für hohe Genauigkeit beim KI-Training ermöglicht, vom Verstehen von Inhalten bis hin zur dialogorientierten KI.

Daten zur KI-Modellanpassung und -verbesserung, einschließlich: Überwachte Fine-Tuning-Daten: Sorgfältig kuratierte Datensätze für die Feinabstimmung von LLMs und Foundation Models. Daten aus Reinforcement Learning from Human Feedback (RLHF): Qualitativ hochwertiges menschliches Feedback für RLHF, das Kunden dabei helfen soll, das Verhalten des KI-Modells mit den menschlichen Präferenzen und Werten in Einklang zu bringen, unter der Aufsicht des Kunden. Red-Teaming-Daten für Robustheit: Zusammenstellung von Datensätzen zur Unterstützung von Red-Teaming-Übungen, die darauf abzielen, potenzielle Schwachstellen und Fehlerquellen zu ermitteln.

KI-Evaluierung und -Governance auf Unternehmensebene, einschließlich: Agentenlösungen und kontextbezogene technische Daten: Spezialisierte Datendienste für den Aufbau, die Verfeinerung und die Bewertung von KI-Agentenlösungen unter vom Kunden definierten Parametern. LLM-Modellevaluierungsdaten und Berichterstattung: Robuste Daten zur Bewertung der LLM-Leistung anhand verschiedener Kriterien. KI-Implementierung für Unternehmen: Bereitstellung von KI-Modellen in der Virtual Private Cloud-Umgebung des Kunden, die so konzipiert ist, dass sie Datensicherheit, Datenschutz und Kontrolle auf Unternehmensniveau unterstützt.



„Unternehmen sind bestrebt, KI zu operationalisieren, aber viele werden durch Datenschulden (Data Debt) gebremst – eine anhaltende Belastung durch fragmentierte, qualitativ schlechte oder unzugängliche Daten, die die Entwicklung effektiver KI-Modelle einschränken", so Saurabh Gupta, President, Research & Advisory Services bei HFS Research. „Cognizant stellt sich dieser Herausforderung, indem es sein gesamtes Leistungsspektrum – Business Services, IT-Expertise, Engineering Excellence und Ökosystempartnerschaften – zu einer schlanken, auf den Branchenkontext abgestimmten Lösung zusammenführt. Die KI-Trainingsdatenservices vereinen tiefgreifendes Fachwissen mit fortschrittlichen Datenentwicklungs- und Schulungsfähigkeiten und sind ein Beispiel für den Services-as-Software-Ansatz, der Unternehmen dabei hilft, die Datenbereitschaftslücke zu schließen und in einer KI-getriebenen Welt wettbewerbsfähig zu bleiben."

„Unternehmen versuchen heute, generative und agentenbasierte KI in großem Umfang einzusetzen. Diese Technologien versprechen, Geschäftsmodelle zu verändern, indem sie einen viel höheren Grad an End-to-End-Automatisierung und damit effizientere und effektivere Abläufe ermöglichen", sagt Anil Vijayan, Partner bei der Everest Group. „Je größer diese werden, desto größer wird der Bedarf an umfassenden und vielfältigen Daten, die die Erstellung von KI-Modellen beschleunigen, die Präzision der Modelle verbessern und die Einhaltung von Vorschriften unterstützen. Die AI Training Data Services von Cognizant mit ihrer Erfolgsbilanz sind in diesem Bereich von großem Wert."

Weitere Informationen über Cognizants AI Training Data Services finden Sie auf der Webseite des Unternehmens, auf die Sie über diesen Linkgelangen.

Informationen zu Cognizant

Cognizant (Nasdaq-100: CTSH) entwickelt moderne Unternehmen. Wir helfen unseren Kunden dabei, Technologien zu modernisieren, Prozesse neu zu gestalten und Erfahrungen zu transformieren, damit sie in unserer sich schnell verändernden Welt führend bleiben können. Gemeinsam verbessern wir das tägliche Leben.

Weitere Informationen finden Sie unter www.cognizant.com oder @cognizant.

