Cognizant macht skalierbare Agenten-Netzwerke für jedes Unternehmen zugänglich

Teaneck, N.J. (ots/PRNewswire) - Gemeinsame Studie von Cognizant und Oxford Economics prognostiziert, dass KI bis 2030 46 % der Verbrauchertransaktionen in den USA bestimmen wird, was die Notwendigkeit unterstreicht, KI zu nutzen, um das Kundenerlebnis neu zu gestalten Heute hat Cognizant (NASDAQ: CTSH) in ...

mehr