Javier Ferran kündigt die Gründung von Terlos an, einer Investitionsplattform zur Unterstützung von Verbrauchermarken in ihrer nächsten Wachstumsphase

Terlos Investments LP („Terlos") hat mit einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft der Abu Dhabi Investment Authority „(ADIA") und Javier Ferran als exklusiven Kommanditisten begonnen

Terlos wird in mittelgroße und große Verbrauchermarken investieren, wobei der Schwerpunkt auf familien- und gründergeführten Unternehmen in vorteilhaften und widerstandsfähigen Kategorien liegt.

Javier Ferran, derzeit Vorsitzender von Diageo und der International Airlines Group (IAG), gibt heute die Gründung von Terlos bekannt, einer neuen Investitionsplattform, die sich der Unterstützung europäischer Verbrauchermarken im Familien- und Gründerbesitz durch Investitionen und betriebliche Expertise widmet. Terlos hat eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Abu Dhabi Investment Authority („ADIA") und Javier Ferran als exklusive Kommanditisten gewonnen und wird mit einem flexiblen Zeithorizont und flexiblen Governance-Anforderungen sowie in verschiedenen Größenordnungen und Strukturen investieren, um sich an die Anforderungen beider Unternehmen und ihrer anderen Anteilseigner anzupassen.

Terlos wird Javier Ferrans vier Jahrzehnte Erfolg als Betreiber und Investor in der europäischen Konsumlandschaft nutzen, um Unternehmen zu unterstützen, die ihre Wettbewerbsfähigkeit in einem dynamischen Markt steigern wollen.

Terlos vereint ein erfahrenes Team mit nachgewiesener operativer und investitionsbezogener Expertise, einem starken Netzwerk in der Konsumgüterindustrie und einer etablierten Erfolgsbilanz bei der Zusammenarbeit mit Gründern, Investoren und Managementteams.

„Terlos ist gut positioniert, um langfristige Werte in den von Familien und Gründern geführten Konsumgüterunternehmen in Europa zu erschließen. Unsere operative Erfahrung und unser praktischer Ansatz bieten Aktionären und Managementteams die Unterstützung, die sie benötigen, um die Markendifferenzierung voranzutreiben und ihr Geschäft zu skalieren, um zu wachsen." - Javier Ferran.

Hamad Shahwan Aldhaheri, Executive Director der Abteilung Private Equities bei ADIA, sagte: „Das Team von Terlos verfügt über umfangreiche Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit Verbrauchermarken bei der Entwicklung und Umsetzung ihrer Strategien. Terlos ist ideal positioniert, um Familien- und Gründerunternehmen zu identifizieren, in sie zu investieren und sie auf ihrem Weg in die nächste Wachstumsphase zu unterstützen.

Über Terlos

Terlos ist eine private Investmentgesellschaft, die von Javier Ferran beraten wird und sich auf europäische Verbrauchermarken konzentriert. Terlos arbeitet mit Familien, Gründern und Managementteams zusammen, um das Wachstum durch strategische Erkenntnisse und operatives Fachwissen zu fördern.

