Valiant Holding AG

Valiant ist neue Partnerin für die Coop Finance+ Bankkundinnen und -kunden

Ab sofort können Kundinnen und Kunden mit der Kontolösung von Coop Finance+ zu Valiant wechseln. Sie profitieren sowohl von einem digitalen Gratis-Angebot als auch von einem Willkommensgeschenk.

Die Kundinnen und Kunden mit der Kontolösung von Coop Finance+ erhalten diese Tage Post mit dem Betreff «Von Coop Finance+ zu Valiant: Ihre neue Finanzlösung». Coop hatte im Sommer 2024 entschieden, ihre digitale Finanzlösung nicht weiter zu betreiben. Deshalb wird der Kundschaft mit dem Bankangebot ein Wechsel zu Valiant empfohlen. Mit Valiant wurde eine zuverlässige Partnerin gefunden, die mit dem neuen gratis Lila Set eine attraktive Folgelösung anbietet. Zudem erhalten alle Kundinnen und Kunden, die den Wechsel vollziehen, ein Willkommensgeschenk.

Einfacher Wechsel und digitales Angebot

«Es freut mich sehr, dass wir den Coop Finance+ Bankkundinnen und -kunden den Wechsel zu unseren attraktiven Finanzlösungen anbieten können. Mit unserem Lila Set sind die Basisdienstleistungen – also auch die Kontoführung und die Debit Mastercard® – gratis. Damit wollen wir unsere Kundschaft begeistern und folgen unserer Vision das Finanzleben so einfach wie möglich zu gestalten», sagt Ewald Burgener, CEO von Valiant.

Mehr Informationen zum Lila Set befinden sich hier.

Kontakt für Medienschaffende: Nathalie Hertig, Leiterin Unternehmenskommunikation, 031 320 96 18, medien@valiant.ch

Über Valiant Valiant ist eine unabhängige Schweizer Finanzdienstleisterin und ausschliesslich in der Schweiz tätig. Sie bietet Privatkundinnen und Privatkunden sowie KMU ein umfassendes, einfach verständliches Angebot in allen Finanzfragen. Valiant ist in folgenden 15 Kantonen lokal verankert: Aargau, Basel-Landschaft, Basel-Stadt, Bern, Freiburg, Jura, Luzern, Neuenburg, Schaffhausen, Solothurn, St. Gallen, Thurgau, Waadt, Zug und Zürich. Zudem ist sie dank innovativen, digitalen Dienstleistungen in der ganzen Schweiz präsent. Valiant hat eine Bilanzsumme von 37,1 Milliarden Franken und beschäftigt über 1100 Mitarbeitende – davon über 70 Auszubildende.