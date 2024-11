act entertainment ag

Andrea Berg - Party, Hits, Emotionen – Die Tournee 2025 | 16.03.2025, Hallenstadion, Zürich

Sonntag, 16. März 2025, Zürich – Hallenstadion

Sie ist Publikumsliebling, Powerfrau, Chartstürmerin und Rekordhalterin. Die Rede ist von keiner Geringeren als ANDREA BERG. Eine charismatische und über den Massen erfolgreiche Ausnahmekünstlerin, die nicht nur mit ihren Album-Veröffentlichungen regelmässig für Furore sorgt, sondern vor allem live ein absoluter Garant für bestes Entertainment und grosse Gefühle ist. Egal, was Andrea Berg auch anpackt, verwandelt sie zu Gold und so fügen sich ihre zahlreichen Erfolgskapitel zu einer einzigartigen und überaus beeindruckenden, seit mehr als drei Dekaden andauernden Karriere zusammen. Im Frühjahr 2025 wird sie endlich wieder auf grosse Arenatournee gehen. Unter dem Motto „Die Tournee 2025 - PARTY, HITS, EMOTIONEN“ wird sie dann in 21 Städten in Deutschland, Österreich und der Schweiz zu sehen sein.

12 Nummer-Eins-Alben, über 16 Millionen verkaufte Tonträger, seit 30 Jahren Top-Platzierungen in den Verkaufs- wie Airplay-Charts, unzählige Auszeichnungen und Musikpreise (darunter acht! ECHOs), zahllose Edelmetalle, ausverkaufte Tourneen, phänomenale Live-Auftritte in ausverkauften Stadien – all das sind die Erfolgsfakten, die sie zu einer, wenn nicht gar der erfolgreichsten und populärsten Künstlerin Deutschlands machen und ihre Ausnahmestellung im deutschen Musikmarkt mehr als deutlich unterstreichen. Nicht selten hat sie nicht nur die Rekorde ihrer Mitbewerber gebrochen, sondern sich auch selbst überholt. Mit ihren atemberaubenden, energiegeladenen und mitreissenden Konzerten hat ANDREA BERG unzählige Male für grosse Emotionen, unvergleichliche Glücksmomente und unvergessene Abende gesorgt.

Was ANDREA BERG auf der Bühne versprüht, ist Magie - pure Lebensfreude und Entertainment auf höchstem Niveau. Das verspricht sie auch für ihre „Die Tournee 2025 - PARTY, HITS, EMOTIONEN“ und freut sich schon jetzt auf ein Wiedersehen mit ihren aussergewöhnlich treuen Fans, zu denen sie ein besonders inniges Verhältnis hat. Das Erfolgsgeheimnis des von ihren Anhängern, Musikerkollegen wie Medien gleichermassen geliebten Schlagerstars („Andrea Berg ist ein Superstar, den sich das Publikum selbst gesucht hat.“ / Welt) ist unbestritten ihre Authentizität, Leidenschaft und Nahbarkeit, die sie sich trotz ihres unglaublichen Erfolgs bewahrt hat. Die Konzerte ihrer neuen Tour 2025 werden wie gewohnt geprägt sein von hochprofessionellen Performances, einer Bühnenshow der Extraklasse, jeder Menge Hits, grossen Glücksgefühlen, emotionalen Highlights, aber sicher auch der ein oder anderen Träne, die vor Rührung verdrückt werden dürfte. Und wer die Konzerte von ANDREA BERG kennt, der weiss, dass sie immer in ausgelassenen Partys enden.

Bereits jetzt können sich ihre Fans auf eine neue Themenwelt freuen, an der Andrea schon fleissig arbeitet. Ihr Wunsch, noch näher bei ihren Fans zu sein, bringt auch ein neues Bühnenkonzept mit sich und wird neben der Hauptbühne eine Mittel- und eine Kopfbühne beinhalten. Damit ist Andrea Berg dann für alle zum Greifen nah! Musikalisch wird die Ausnahmekünstlerin neben ihren unzähligen Mega-Hits auch neue Songs im Programm haben, an denen sie gerade schreibt. Es wird eine grossartige Produktion mit unvergesslichen Überraschungsmomenten für alle Fans!

ANDREA BERG ist ein Star der Superlative: Die Schlagerkönigin gilt als die Ikone des populären Genres und ist nicht von ungefähr immer wieder gern gesehener Dauergast in allen wichtigen PrimeTime TV-Shows. Noch in diesem Jahr veröffentlicht die Chartstürmerin ihr bisher persönlichstes Studioalbum, mit dem Titel ANDREA BERG.

