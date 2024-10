PINK CUBE Test Your Breast

Medienmitteilung und Fotos: Brustkrebs-Aufklärungsaktion mit kostenloser Tastuntersuchung im PINK CUBE heute und morgen in Baden

Heute und morgen (18. und 19. Oktober) findet im pinken Container «PINK CUBE» auf dem Bahnhofplatz in Baden eine Brustkrebs-Aufklärungsaktion für die Bevölkerung statt. Im PINK CUBE führen Frauenärzt:innen bei den Besucher:innen eine kostenlose Beratung und Tastuntersuchung der Brust durch und zeigen ihnen, wie sie ihre Brust selbst abtasten können, um Veränderungen zu erkennen, die ärztlich kontrolliert werden sollten.

PINK CUBE Test Your Breast in Baden

Was: Brustkrebs-Aufklärungsaktion für die Bevölkerung

Wann: Freitag, 18. Oktober: 13-19 Uhr & Samstag, 19. Oktober: 10-16 Uhr

Wo: Bahnhofplatz, 5400 Baden, im pinken Container «PINK CUBE»

Vor Ort: Gynäkolog:innen des Frauenarztzentrums Aargau, Teams der Brustkrebs-Patientinnenorganisation EUROPA DONNA Schweiz und der Krebsliga

Die Aufklärungsaktion im «PINK CUBE» richtet sich an Frauen und Männer aller Altersgruppen und lenkt die Aufmerksamkeit auf die Früherkennung von Brustkrebs. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Der Besuch ist kostenlos.

Brustkrebsfrüherkennung kann Leben retten

Brustkrebs ist die häufigste Krebserkrankung bei Frauen in der Schweiz, mit jährlich etwa 6'500 Neuerkrankungen.1 Obwohl sich die Behandlungsmöglichkeiten verbessert haben, ist Brustkrebs die häufigste krebsbedingte Todesursache bei Frauen in der Schweiz: Etwa alle sechs Stunden stirbt eine Frau an Brustkrebs.1 Das Risiko, an Brustkrebs zu erkranken, steigt ab dem Alter von 50 Jahren deutlich an, dennoch ist ein Fünftel der Betroffenen zum Zeitpunkt der Diagnose jünger als 50.1 Bei früh entdeckten Brustkrebserkrankungen sind die Überlebenschancen der Betroffenen im Allgemeinen höher und die Behandlung ist meist einfacher und weniger belastend. 88 % der erkrankten Frauen sind 5 Jahre nach der Diagnose noch am Leben.1

Mammografie als wichtigste Brustkrebs-Früherkennungsmassnahme

Viele Kantone bieten die Mammografie im Rahmen von organisierten Früherkennungsprogrammen an, bei dem Frauen ab 50 Jahren alle zwei Jahre zur Mammografie eingeladen werden.2 In diesen Kantonen kommt die Grundversicherung der Krankenkasse franchisenbefreit für die Untersuchung auf. Die Teilnahme an diesen Programmen ist freiwillig. Der Vorteil solcher Früherkennungsprogramme ist unter anderem, dass weniger Frauen an Brustkrebs sterben. Leider haben bis jetzt immer noch 8 Kantone kein solches Programm.2 Im Kanton Aargau soll das Mammografie-Screening-Programm für Frauen zwischen 50 und 70 Jahren im Januar 2026 starten.3

PD Dr. med. Claudia Rauh, Leiterin interdisziplinäres Brustzentrum Inselspital und Vizepräsidentin EUROPA DONNA Schweiz, betont: «Brustkrebsfrüherkennung kann Leben retten, Therapien vermeiden und Betroffenen viel Leid ersparen. Jede Frau sollte die Möglichkeit haben, am Mammografie-Screening teilzunehmen und die Einladung wahrnehmen.»

Christina Christen, Präsidentin EUROPA DONNA Schweiz und Brustkrebsbetroffene, unterstreicht: «Alle Frauen in der Schweiz verdienen die gleiche Chance auf eine frühzeitige Diagnose und hochwertige Gesundheitsversorgung. Es ist an der Zeit, die Ungleichheiten zwischen den Kantonen zu beseitigen und flächendeckend franchisenbefreite Mammografien anzubieten.»

Mirjam Weber, CEO der Krebsliga Schweiz sagt: «Die Krebsliga empfiehlt und unterstützt Mammografie-Früherkennungsprogramme. Genauso wichtig wie die Verfügbarkeit ist auch die Teilnahme, die bei allen Programmen freiwillig ist: Je breiter die Angebote genutzt werden, desto besser ist ihre Wirkung. Deshalb sind Information und Aufklärung zentral.»

Über EUROPA DONNA Schweiz

EUROPA DONNA Schweiz ist eine Organisation von Frauen mit Brustkrebs, Ärztinnen und weiteren Persönlichkeiten, die dafür kämpft, dass alle Frauen in der Schweiz Zugang zu qualitätskontrollierten Mammografie-Screenings erhalten. Sie engagiert sich auch für die Sensibilisierung jüngerer Frauen. Ausserdem fördert EUROPA DONNA Schweiz den Austausch unter Brustkrebs-Betroffenen. Seit 2022 ist EUROPA DONNA Schirmherrin der Aufklärungsaktion im PINK CUBE.

Weitere Informationen: www.europadonna.ch

Über die Krebsliga

Die Krebsliga berät, unterstützt und informiert Menschen mit Krebs und deren Angehörige. Sie setzt sich gezielt für Prävention und Früherkennung ein und fördert die unabhängige Krebsforschung. Als nationaler Verband besteht sie aus 18 kantonalen und regionalen Krebsligen sowie der Dachorganisation, der Krebsliga Schweiz. Sie ist eine vorwiegend durch Spenden finanzierte Organisation.

Weitere Informationen: www.krebsliga.ch

Brustkrebs-Aufklärungsaktion im PINK CUBE

Die Aufklärungsaktion im «Pink Cube» richtet sich an Frauen und Männer aller Altersgruppen und lenkt die Aufmerksamkeit auf die Früherkennung von Brustkrebs. Im PINK CUBE bieten Frauenärzt:innen eine kostenlose Beratung und Tastuntersuchung der Brust an und zeigen den Besucher:innen, wie sie ihre Brust selbst abtasten können.

Die Aufklärungsaktion wurde 2022 von MSD initiiert und wird seither jährlich in Kooperation mit EUROPA DONNA Schweiz durchgeführt. In diesem Jahr findet sie unter der Schirmherrschaft von EUROPA DONNA und der Krebsliga Schweiz an fünf Standorten in der Schweiz statt. Ermöglicht wird die Aktion durch die finanzielle Unterstützung von MSD und GILEAD sowie Roche, Exact Sciences, Novartis, AstraZeneca und Eli Lilly.

Weitere Informationen: www.pinkcube-testyourbreast.ch

