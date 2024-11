act entertainment ag

Philipp Fleiter - Verbrechen von nebenan - Ohrenzeugentour | 14.09.2025, Volkshaus, Zürich

Sonntag, 14. September 2025, Zürich – Volkshaus, Theatersaal

Allgemeiner Vorverkaufsstart: Mittwoch, 06.11.2024, 00.00 Uhr

Philipp Fleiter geht mit seinem Erfolgspodcast „Verbrechen von nebenan“ auch 2025 wieder auf Ohrenzeugen-Tour

Seit mittlerweile sechs Jahren zählt Philipp Fleiter mit „Verbrechen von nebenan“ zu den erfolgreichsten Podcastern Deutschlands. Sein True-Crime-Format verzeichnet jeden Monat mehrere Millionen Aufrufe. Fleiters aktuelle Ohrenzeugen-Tour 2024 durch Deutschland und Österreich ist restlos ausverkauft. Für alle Fans, die nicht live dabei sein konnten, gibt es gute Nachrichten. Philipp Fleiter kündigt weitere Live-Termine an und kommt am 14. September 2025 auch wieder in die Schweiz. Im Volkshaus Zürich präsentiert er die Ohrenzeugen-Tour 2025.

„Die Tour ist ein Geschenk für meine Fans“, erklärt der Podcaster, „deshalb habe ich sie nach ihnen benannt – eben die Ohrenzeugen-Tour“. Auf der Bühne spricht Fleiter über einen spannenden echten Kriminalfall, bei dem die Zuschauer das Gefühl bekommen, selbst mitzuermitteln. Fleiter meint: „Die Interaktion mit den Menschen vor der Bühne ist mir unglaublich wichtig. Ich möchte nicht nur einen Fall vorlesen, sondern meine Fans in die Show miteinbinden und mit ihnen trotz des Themas Verbrechen einen tollen Abend verbringen“.

Philipp Fleiter wurde in Ostwestfalen geboren und wollte als Kind am liebsten „Wetten, dass ..?“ moderieren. Stattdessen studierte er Pädagogik und Psychologie und arbeitete nach seinem Abschluss als Radiojournalist und Moderator. 2019 startete er den Podcast „Verbrechen von nebenan“, der schnell zu einem der erfolgreichsten deutschen Podcasts geworden ist. Bei SKY moderierte Fleiter eine eigene Fernseh-Adaption seines Formats. Seine 2021 und 2023 erschienenen Bücher landeten beide direkt nach ihrer Veröffentlichung auf der SPIEGEL-Bestsellerliste. Als Experte für Kriminalität ist Philipp Fleiter ein gern gesehener Gast im TV und in anderen Podcasts. Er lebt in Gütersloh.

