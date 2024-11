act entertainment ag

Das Greenfield Festival kündigt die erste Bandwelle an!

Seid ihr bereit?! Das Warten hat ein Ende.... Den ersten Teil des Line-Ups erfahrt ihr jetzt hier!

Zürich, 04.11.2024 – Das Greenfield Festival findet im nächsten Jahr vom 12. bis 14. Juni statt und freut sich die ersten Bandwelle bekannt zu geben. Mit SLIPKNOT, ELECTRIC CALLBOY, IN FLAMES, HEAVEN SHALL BURN, ALLIGATOAH und vielen mehr verspricht die nächste Ausgabe des Greenfield Festivals heiss, laut und wild zu werden! Bereit mit folgenden Bands Interlaken zu rocken?

Slipknot | Die gigantischen und explosiven Live-Shows von Slipknot sind ebenso ihr Markenzeichen geworden wie ihre legendären Masken und Outfits. Alle ihre Hits aufzuzählen, dauert länger als auf 1’000 zu zählen, doch was für Banger hat die Band denn bitte in ihrer Karriere veröffentlicht: “Duality”, “Psychosocial”, “Unsainted”, “Before I Forget”, “The Devil in I”... Nur um ein Paar davon zu nennen! Wir freuen uns auf ein weiteres Donnerwetter-Highlight mit Slipknot!

Electric Callboy | Sie haben die Musikwelt auf den Kopf gestellt. Ihr moderner Sound zwischen den poppigen Synthies der 90er Jahre, treibendem Alternative Rock und explosivem Metalcore sprengt alle Genregrenzen. The sky is the limit? Wohl eher das Weltall, wenn Electric Callboy so weitermachen!

In Flames | Die Pioniere des Melodic Death Metal spielen auch 35 Jahre später noch allerfeinsten Alternative Metal, dem sie ihr Markenzeichen verleihen. Sänger Anders Fridén und Gitarrist Björn Gelotte sind seit dem zweiten Album “The Jester Race” dabei, welches ein Meilenstein der Bandgeschichte war. Dass es In Flames 2025 wieder nach Interlaken schaffen werden, freut uns ungemein!

Heaven Shall Burn | Die Speerspitze des deutschen Metalcores hat kürzlich die Single “Keinen Schritt zurück” mit den Donots veröffentlicht, ein wuchtiges Statement zum aktuellen politischen Klima. Wichtig, in Zeiten wie diesen. Auf ihrem letzten Studioalbum “Of Truth And Sacrifice” beweisen Heaven Shall Burn eindrücklich, dass man es mit einer der besten Gitarrenbands des modernen Metal zu tun hat.

Alligatoah | Alligatoah kann auch Metal?! Aber sicher!“ Auf seinem neuen Metal-Abenteuer “off” holt Alligatoah gleich zahlreiche illustre Gäste mit ins Boot. Nebst Tarek von K.I.Z, sind auch Fred Durst von Limp Bizkit sowie die Guano Apes mit von der Partie. Rap, Hip Hop, Nu Metal, Crossover… Alligatoah ist ein Alleskönner des Songwritings und ein verdammt guter Entertainer. Seine Live-Show wird ein Highlight am kommenden Festival, unbedingt dabei sein, wenn der Flugplatz beben wird!

Flogging Molly | Viel zu viel Zeit ist vergangen, seitdem wir Flogging Molly das letzte Mal am Greenfield Festival Willkommen heissen durften. Die Celtic Punk Legenden sind in ihrer fast 30-jährigen Karriere ein gern gesehener Gast, denn kaum eine andere Band weiss Massen so zu begeistern wie die Band aus Los Angeles. Flogging Molly haben ihre irischen musikalischen Wurzeln nie vergessen, so erklingen auch heute noch Akkordeon, Geige und Banjo gepaart mit kalifornischem Punk Rock auf all ihren Songs. Cheers!

Motionless In White | Ein bisschen Metalcore, ein bisschen Goth, ein bisschen Industrial und haufenweise Adrenalin; all das und mehr steckt in der DNA von Motionless In White! Mit “Scoring The End Of The World” haben sie ein Brett rausgehauen! Das sechste Studioalbum der Metalcore-Band aus Pennsylvania hat mit den Hits “Masterpiece” und “Sign Of Life” mindestens zwei Songs für die Ewigkeit. Junge, Junge, das wird was werden, wenn sie die Bühne des Greenfield Festivals betreten.

Spiritbox | Die kanadische Band besteht seit 2016 und kann auf eine starke Fanbase mit mehr als 2 Millionen monatlichen Spotify Hörern zählen. Spiritbox bringen mit ihrer fesselnden Mischung aus Djent, Metalcore und Alternative Metal frischen Wind in die Musikszene und sie stossen dabei auf offene Ohren. Unbedingt am kommenden Festival mitrocken!

Lord Of The Lost | Als sie 2017 zum ersten Mal auf dem Greenfield Festival gespielt haben wussten wir bereits, dass sie eines Tages gross werden würden. Was die Band in den Jahren seither alles erlebt hat: Unter anderem eine Tournee als Support von Iron Maiden und mit ihrem Song “Blood & Glitter” stand die Hamburger Band 2023 im Spotlight der grössten Bühne Europas beim Eurovision Song Contest in Liverpool. Wir freuen uns, wenn sie im kommenden Jahr ihre grössten Hits und neuesten Kracher präsentieren!

Jinjer | Die ukrainische Groove Metal Band um Sängerin Tatiana Shmayluk kann mit Stolz auf exorbitante Streamingzahlen auf Spotify und YouTube blicken, welche mit dem kommenden, 5. Studioalbum nur weiter in die Höhe schiessen werden. Mit Schmackes wirbeln sie uns ihre Hits wie “Pisces” und “Vortex” um die Ohren. Wer eine geniale Mischung aus Metalcore x Djent x Progressive Metal sehen und hören will, schaue nicht weiter! Jinjer werden erneut abliefern.

The Ghost Inside | Unsere Herzen schlagen höher, wenn wir hören, dass The Ghost Inside zurück am Greenfield Festival kommen. Zehn Jahre sind vergangen seit ihrem letzten, fulminanten Auftritt bei uns. Kaum eine andere Melodic Hardcore Band kann auf eine so eingeschworene Fan Base zählen wie The Ghost Inside. Dass ihre Liveshows unter die Haut gehen, zeigen sie auf ihrem Livealbum “Rise From The Ashes: Live At The Shrine” eindrücklich. Vorschlaghammer meets Melodie meets Gänsehaut; und wir sind mittendrin statt nur dabei!

Subway To Sally | Ende 2024 nach über 30 Jahren als Band legen Subway To Sally ihr 15. Studioalbum auf den Tresen. “Post Mortem” heisst das neuste Werk der Folk Metal Meister aus Potsdam. Darauf sprechen Subway To Sally die Dunkelheit und Euphorie im Leben an, sie wollen damit eine Stimme der Authentizität und Menschlichkeit inmitten dieser turbulenten Zeiten sein. Da lassen wir uns nicht zweimal bitten, euch in Interlaken begrüssen zu dürfen. Lasst die Dudelsäcke erklingen und die Berge erzittern!

Versengold | Die deutsche Folk-Rock Band weiss seit mehr als 20 Jahren mitzureissen, Stimmung zu machen und findet stets die Balance zwischen virtuosen, tanzbaren Songs und druckvollen, gefühlsstarken Balladen. Auch ihr aktuelles, neuntes Album “Lautes Gedenken” bringt musikalisch auf den Punkt, was Versengold so besonders und erfolgreich macht. Das Herz, der Humor, der Sound!

Landmvrks | Sie schaffen es, verschiedene Genres in einem einzigen Song zu vereinen und den sprachlichen Spagat zwischen Französisch und Englisch unter einen Hut zu bringen. Die Wucht, die die Mischung aus Hardcore Punk, Hip Hop und Metalcore mit an den Tag legt, ist überwältigend. Florent Salfati, Sänger der Band aus Marseille, wechselt fliessend zwischen schnellem Rap, kläffenden Shouts und tiefen Growls. Am Greenfield Festival werden sie die Mosh Pits zum Toben bringen.

Thrice | Die perfekte Balance zwischen Melodie und Krach finden Thrice, wie zeitlose Songs wie “Black Honey” belegen. Nach dem Release ihres aktuellen Albums “Horizons / East” haben sie die Zeit genutzt für eine Jubiläumstournee. Nun sind wir gespannt auf den nächsten Release und ihre fulminante Show am Greenfield Festival.

Betontod | Zuletzt haben die Rheinberger Punk-Rocker ihr elftes Studioalbum “ZEIG DICH!” veröffentlicht. Wie erfrischend eine Band in ihrer 4. Dekade klingen kann, zeigen Betontod darauf eindrücklich. Tracks wie die Reeperbahn-Liebeshymne “Nie mehr St. Pauli ohne Dich” oder das gesellschaftskritische, energetische Lied “Das Kapital” zeigen Betontod von ihrer besten Seite. Vamos!

Me First And The Gimme Gimmes | Die Gimmes sind keine Coverband… Sie sind DIE Coverband! Die legendäre, starbesetzte Punk-Kapelle um Spike Slawson, Joey Cape und CJ Ramone schafft es, aus jedem Hit einer jeden Dekade jeden Genres einen salonfähigen Punk-Song zu zaubern. Wenn die 80er auf Country und Bierhalle treffen, sind Me First And The Gimme Gimmes der einzig gemeinsame Nenner. Mit wechselnden Gästen auf Tournee (Fat Mike von NOFX, Jay Bentley von Bad Religion, Stacey Dee von Bad Cop/Bad Cop,...) sind sie eine einzigartige Liveband, die stets für beste Stimmung sorgt!

Starset | Die alternative Rockband aus Columbus, Ohio spielt mit Science-Fiction, Wissenschaft und Astronomie und nimmt uns mit auf eine Reise, die uns in eine weit entfernte Galaxie führt. Starset haben auf ihren bisherigen Alben einen faszinierenden Mix geschaffen aus Progressive Metal, Hard Rock und elektronischen Elementen. Wir freuen uns auf eine extravagante Show, die uns visuell wie auch musikalisch in eine andere Welt abtauchen lässt.

Bad Wolves | Mit neu gewonnener Energie präsentiert sich die Hard Rock Band aus Los Angeles von ihrer härteren Seite und äusserst spielfreudig. Die Bad Wolves feierten ihren ersten grossen Hit mit dem fabelhaften, gefühlvollen Cranberries-Cover “Zombie” und sprengen nun dank weiteren Hits wie “Killing Me Slowly” oder “Legends Never Die” schon bald die Milliarden-Marke auf Spotify. Eben auf Tournee mit Grössen wie Five Finger Death Punch oder Papa Roach, nun mit Karacho ab nach Interlaken!

High Vis | Sie sprengen die Genregrenzen und nehmen uns mit auf eine musikalische Reise, die einen einfach nur begeistern kann. “Guided Tour” heisst das neue Werk der Band aus London, worauf sich Post-Punk, Garage und Shoegaze die Kelle schütteln. Gitarren, die schon fast psychedelisch wirken, treiben die mal eher melodischen, mal rasenden Songs voran und paaren sich bestens mit den Shouts und dem Gesang von Frontmann Graham Sayle. Eine Show, die ihr auf keinen Fall verpassen solltet!

Annisokay | “Get Your Shit Together” lautet die neueste Kampfansage von Annisokay. Die Metalcore / Post-Hardcore Band hat damit einen derben Track veröffentlicht, dem man die Frustration der Bandmitglieder anhören kann. Die Single spiegelt den Unmut über die Zustände der heutigen Gesellschaft wider und ist eine Botschaft, sich endlich wieder zusammenzureissen. Die Band aus Halle hat sich zu einer bombastischen Liveband entwickelt, die uns die Bude einheizen wird. Nicht verpassen!

Adam Angst | Das ist Punk Rock… mit einem Twist! Die Band hüllt ihren lyrisch hochklassigen Punk Rock in ein musikalisches Gewand, das mal mit Piano daherkommt, dann wie eine Hard Rock Band im Stadion klingt, dir dann aber schnellhaft wieder die Fresse poliert. Haltung, Witz, Schwung und Melodie bringen Adam Angst mit, wenn sie uns Hits wie “Professoren”, “Splitter von Granaten” und “Punk” präsentieren. Willkommen am Greenfield Festival, wir haben Bock!

Mindcollision | Sie haben uns vor einigen Jahren bereits gezeigt, dass sie zu den besten Livebands der Schweiz zählen. Die geballte Rapcore-Wucht fesselt jede Crowd und zieht sie in ihren Bann. Donnernde Basslines, Rap und Shouts, fesselnde Grooves, gekonntes DJing, Djent und fetter Metal verbinden sich zu einem Sturm, den niemand mehr aufhalten kann. Das nächste Album ist derzeit in Arbeit und bis dahin heisst es: Ab in den Moshpit, diese Hooklines machen aus jedem Circle Pit einen wahrhaftigen Tornado!

Archers | Mit einem goldenen Händchen für Metalcore und Pop-Rock geht die Band auf Angriff, zeigt sich musikalisch von ihrer unkaputtbaren Seite, lässt aber lyrisch auch Selbstzweifel zu und zeigt sich so von ihrer verletzlichen Seite. Gefühle, mit denen viele täglich im Konflikt sind, doch ARCHERS bieten am Ende des Tages auch ein Licht, reichen die Hand und schenken uns verdammt gute Songs, die der Seele gut tun. Dynamisch, druckvoll, ehrgeizig… unser Tipp: Diese Band wird noch viel erreichen in den nächsten Jahren!

