act entertainment ag

The Gospel People - Believe Tour | 17.-20.12.2024, Olten, Schaan, Thun

Bild-Infos

Download

Sonntag, 15. Dezember 2024, Olten – Stadttheater Theatersaal

Dienstag, 17. Dezember 2024, Schaan – SAL Saal

Freitag, 20. Dezember 2024, Thun – KKThun Schadausaal

The Gospel People (USA) auf ‘Believe-Tour‘ zu Gast in der Schweiz

Ein Zeichen des Friedens und der Freude für unsere Welt!

,,Havin‘ A Good Time“ heisst es von Mitte Dezember 2024 bis Mitte Januar 2025, wenn 'The Gospel People' in Deutschland, Liechtenstein und der Schweiz auf ihrer ‚Believe-Tour‘ unterwegs sind, um das Publikum auf eine musikalischen Reise ins Herz der USA, ihrer ‚Black Churches‘ und deren freudigem Erweckungserlebnis mitzunehmen. Das rund zweistündige Programm erstreckt sich von Liedern aus dem traditionellen ,,Black Gospel“ über den von Jazz und Soul inspirierten Gospel bis hin zum aktuellen ,,Contemporary Gospel“ mit seinen Rock-, Pop- und Rap-Elementen. Ein Abend mit einer packenden Bühnen-Performance, der Gänsehaut-Feeling verspricht.

Die Gospeltruppe um den künstlerischen Leiter, Frontman und Arrangeur Owen Nixon fällt es nicht schwer, ihr Publikum zu begeistern. In immer wieder anderen Konstellationen – von Ensembleszenen bis zu eindrucksvollen Soloauftritten – und gepaart mit einer energiegeladenen Bühnenshow aus fast schon extatischen Tanzeinlagen bringen sie jede Location zum Kochen. Irgendwann hält es die Konzertbesucher nicht mehr auf den Bänken, und viele singen die Stücke begeistert mit. Man spürt den Künstlerinnen und Künstlern einfach die Leidenschaft ab, mit der sie Botschaften vermitteln. Denn Gospel ist für ihn nicht einfach nur Musik, sondern ‘The Good News‘, die Gute Nachricht weiterzugeben.

Mit dabei in der Gruppe ist Jessica Fox (Alt + Sopran) mit einer unglaublichen Stimme. Hier dürfen sich die Besucher auf ein grossartiges Talent freuen. Schon seit den zwei vergangenen Jahren an Bord sind die Sopranistin Toneisha Jones Harris, einer Finalistin beim Wettbewerb „The Voice“, und Madyson „Symphony“ McSwain (Alt). Zusammen konnten sie vor allem mit dem Klassiker „Stand By Me“ überzeugen. Eigene Titel und viele bekannte Melodien reihen sich nahtlos aneinander bis zu einem furiosen Finale. „The Anthem“ und „Revelation“ gehen in ein fulminantes „Hallelujah“ über, bis „Oh Happy Day“ und „We Are The World” für rhythmisches Klatschen und stürmischen Beifall sorgen werden. Kirchenmusik muss eben nicht getragen klingen. Rockiger Beat und Soul- und Bluesgesang machen eine Show daraus. Dieser Spirit und die frohe Botschaft des Gospels geben Mut in schwierigen Zeiten von Krieg und Zukunftsangst.

Pressematerial zu unseren Veranstaltungen finden Sie auf www.actnews.ch unter dem Menüpunkt PRESSE.

Lorena Melle

act entertainment ag

Postfach 2115

4002 Basel