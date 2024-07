act entertainment ag

Masters of Shaolin Kung Fu - 25 Years Anniversary Tour | 21.-23.03.2025, ZH, BE, BS

Die Masters of Shaolin Kung Fu kommen in die Schweiz!

Freitag, 21. März 2025, Zürich – Theater 11

Samstag, 22. März 2025, Bern – Kursaal Arena

Sonntag, 23. März 2025, Basel – Musical Theater

„Masters of Shaolin Kung Fu“ – die beeindruckende Erfolgsgeschichte der spektakulären Originalproduktion aus China feiert ihr 25-jähriges Jubiläum! Im Rahmen ihrer Jubiläumstournee wird diese fesselnde Show über die legendären Mönche des Shaolin Klosters erneut abertausende begeisterte Zuschauer in Deutschland und der Schweiz in ihren Bann ziehen.

Ausverkaufte Theater, begeistertes Publikum, stehende Ovationen! Die Masters of Shaolin Kung Fu aus China haben sich in den letzten 25 Jahren mit ihren mitreissenden und einzigartigen Auftritten bei unzähligen TV-Shows und Gastspielen weltweit einen Namen gemacht. Die Presse feiert sie als eine der erfolgreichsten und authentischsten Shaolin Kung Fu Shows der Welt.

Jetzt ist es an der Zeit, dass die Masters of Shaolin Kung Fu ihren unzähligen Fans eine völlig neue und spannungsgeladene Bühnenshow präsentieren – und das im Rahmen ihrer grandiosen 25 Jahre Jubiläumstournee in Deutschland und der Schweiz! Zu den Highlights der rund zweistündigen, sensationellen Show zählen facettenreiches Shaolin Kung Fu, faszinierende Einblicke in das Leben, das Training und den Alltag der weltbekannten Shaolin Mönche sowie spektakuläre Waffendemonstrationen und atemberaubende Chi Gong-Performances, die den staunenden Zuschauern den Atem rauben werden.

Die neue Show kombiniert exzellente und ausgefeilte Choreographien mit traditioneller chinesischer Musik und imposanten, authentischen Kulissen. Jede Darbietung ist eine Hommage an die jahrtausendealte Tradition und die beeindruckende Disziplin der Shaolin Mönche. Die Zuschauer erwartet eine Reise in die faszinierende und unglaubliche Welt dieser alten Kampfkunst, die nicht nur durch physische Stärke, sondern auch durch geistige Stärke und Meditation geprägt ist.Neben den spektakulären Kampfkunstvorführungen bietet die Show tiefe Einblicke in die spirituellen und kulturellen Aspekte der Shaolin-Mönche. Die Zuschauer werden die Schönheit und Komplexität der Shaolin-Kultur auf eindrucksvolle Weise erleben.

Erleben Sie eine Show der Masters of Shaolin Kung Fu, die das Publikum in Staunen versetzt und tiefe emotionale Eindrücke hinterlässt. Diese Feier zum 25-jährigen Jubiläum würdigt die aussergewöhnliche Reise und die meisterhafte Kunstfertigkeit der Shaolin Mönche auf beeindruckende Weise.

Es lohnt sich, die Tickets rechtzeitig im Vorverkauf zu sichern, um dieses unvergessliche Spektakel nicht zu verpassen.

