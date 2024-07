act entertainment ag

Prof. Dr. Richard David Precht | 09.-11.09.2024, BS, BE, ZH

Der internationale Bestseller-Autor kommt für 3 exklusive Termine in die Schweiz!

Montag, 9. September 2024, Basel – Stadtcasino

Dienstag, 10. September 2024, Bern – Kursaal Arena

Mittwoch, 11. September 2024, Zürich – Volkshaus - Theatersaal

Richard David Precht, geboren 1964, ist Philosoph, Publizist und Autor und einer der profiliertesten Intellektuellen im deutschsprachigen Raum. Er ist Honorarprofessor für Philosophie und Ästhetik an der Hochschule für Musik Hanns Eisler in Berlin. Seine Bücher wie »Wer bin ich – und wenn ja, wie viele?«, »Liebe - ein unordentliches Gefühl« und »Die Kunst, kein Egoist zu sein« sind internationale Bestseller und wurden in insgesamt mehr als 40 Sprachen übersetzt.

2021 erschien »Von der Pflicht. Eine Betrachtung«, im April 2022 folgte »Freiheit für alle. Das Ende der Arbeit wie wir sie kannten«. Darin zeigt er, wie die Veränderung der Arbeitswelt unser Leben, unsere Kultur, unsere Vorstellung von Bildung, und letztlich die ganze Gesellschaft verändert – und welche enormen Gestaltungsaufgaben auf die Politik zukommen, insbesondere der Umbau unseres Sozialsystems hin zu einem bedingungslosen Grundeinkommen.

2023 veröffentlichte er zusammen mit Harald Welzer „Die vierte Gewalt“. Sein im Mai 2024 erschienenes Essay „Das Jahrhundert der Toleranz“ versteht sich als Plädoyer für eine wertegeleitete Aussenpolitik und nimmt Bezug zur Notwendigkeit einer neuen Weltordnung in Zeiten von internationalen Krisen.

Seit 2012 moderiert Richard David Precht die Philosophiesendung »Precht« im ZDF. Im ZDF-Podcast »Lanz & Precht« sprechen Richard David Precht und Markus Lanz über die gesellschaftlich und politisch relevanten Themen unserer Zeit.

