Aktuelle Pressemeldung: Juice auf der REXEL expo 2024

Die Juice Technology AG, Herstellerin von Ladestationen und -software, führend bei mobilen Ladestationen für Elektrofahrzeuge, nimmt an der REXEL expo 2024 teil, die vom 24. bis 25. Januar an der Messe Wels in Österreich stattfindet. Die als „Gipfeltreffen der Innovation“ beworbene Veranstaltung bietet auf 13.000 m2 Ausstellungsfläche Platz für über 140 namhafte Qualitätshersteller.

Die REXEL expo, ausgetragen von Österreichs Marktführer im Elektrogrosshandel, ist eine Plattform, auf der die neuesten Produkthighlights vorgestellt werden und Besucherinnen und Besuchern die Möglichkeit bietet, sich mit Expertinnen und Experten vor Ort auszutauschen. Juice präsentiert sich hier als einer der führenden Akteure für zukunftsfähige Ladetechnologie im Bereich „Nachhaltige Lösungen“.

Andreas Mussack, Area Sales Manager Wholesale DACH bei Juice Technology, stellt fest: „Der Markt für Ladestationen fokussiert sich zunehmend auf den Geschäftskundenbereich (B2B). Unser Vorteil ist, dass wir als Komplettanbieter Lösungen haben, die ideal auf unterschiedliche Nutzerbedürfnisse und Anwendungsszenarien von Firmenkunden zugeschnitten sind – von der smarten Wallbox zum Mitnehmen bis hin zu grossen DC-Chargern. Weil uns der Nutzerfokus wichtig ist, ist die perfekt abgestimmte Software Teil des Gesamtpakets.“

Besucher:innen sind herzlich eingeladen, den Stand von Juice Technology in der Sektion „Nachhaltige Lösungen“ in Halle 21 an Stand 328 zu besuchen und sich persönlich über das Produktportfolio und die Zukunft der Elektromobilität zu informieren.

Über Juice Technology Die Juice Technology AG, mit Hauptsitz in Bachenbülach, Schweiz (in unmittelbarer Nähe des Flughafens Zürich), ist eine weltweit tätige Herstellerin von Ladelösungen für Elektrofahrzeuge. Das umfangreiche Produktportfolio des Unternehmens umfasst sowohl AC- als auch DC-Ladestationen und reicht von leichten mobilen Geräten bis hin zu grossen Schnellladern. Seit 2014 dominiert Juice weltweit den Markt mobiler 22-kW-Ladestationen und ist einer der wenigen Vollsortimenter der Branche. Die Nutzerfreundlichkeit steht bei der Produktentwicklung von Juice Technology im Mittelpunkt. Alle Produkte werden mit dem Fokus auf den Anwender konzipiert und designt, um eine intuitive und effiziente Nutzung zu gewährleisten. Mit einer konsequenten Software-Orientierung verfolgt Juice das Ziel, alle Ladestationen untereinander kompatibel zu machen und in ein durchgängiges Software-Ökosystem zu integrieren. Diese Strategie ermöglicht nicht nur eine einfache Bedienbarkeit, sondern spart auch viel Zeit, Aufwand und Kosten sowohl in der Entwicklung als auch bei Installation und Anwendung. Die Juice-Gruppe ist weltweit präsent und verfügt über eigene Standorte, Tochter- und Partnerunternehmen in Europa (DACH-Raum, Grossbritannien, Skandinavien, Iberische Halbinsel, Frankreich, Italien und weite Teile der EU), Asien (mit Niederlassung in China) und Nordamerika (mit Niederlassung in Florida für USA, Kanada und Mexiko). Zudem unterhält das Unternehmen ein globales Netzwerk von Wiederverkäufern. Am Hauptsitz in der Schweiz sind Forschung und Entwicklung, Marketing, Administration, Ein- und Verkauf sowie Logistik konzentriert. Diese zentrale Positionierung ermöglicht es Juice, innovative Technologien voranzutreiben und flexibel auf die Bedürfnisse des globalen Marktes zu reagieren. Weitere Informationen zum Unternehmen, zu den Produkten und Lösungen finden Sie unter www.juice.world. Folgen Sie uns ebenfalls auf LinkedIn, Facebook, Instagram und X (vormals Twitter).

Medienkontakt Daniela Märkl Communication & Public Relations Juice Technology AG daniela.maerkl@juice.world +41-41 510 02 19 oder +49-800 3400 600