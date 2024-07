act entertainment ag

Max Raabe & Palast Orchester - Hummel streicheln | 7.-9.12.2025, ZH, BS, LU

Eine dicke, weiche Hummel streicheln, das wäre doch was! Max Raabe & Palast Orchester haben sich diesen Wunsch musikalisch erfüllt - und kommen mit ihrem neuen Konzertprogramm 2025 “Hummel streicheln” für 3 Termine zu uns in die Schweiz!

Sonntag, 7. Dezember 2025, Zürich – Kongresshaus

Montag, 8. Dezember 2025, Basel – Stadtcasino

Dienstag, 9. Dezember 2025, Luzern – KKL, Konzertsaal

Max Raabe liebt Tiere. In seinem Lied “Hummel” träumt er sich in ihre Welt, möchte den Känguruhs Kekse in die Beutel tun, oder an bestimmten Stellen mit Bibern Bäume fällen. Seine Gedanken kreisen aber auch um Auswirkungen der Autokorrektur (“Nochmal von vorn”), Fahrrad fahrn, oder - wie man weiss - den perfekten Moment, der verpennt wird. Im Konzertprogramm "Hummel streicheln" haben Max Raabe & Palast Orchester tierischen Spass, beliebte "Raabe-Pop" - Hits mit zeitlosen Original-Titeln der 20er / 30er Jahre wie "Heute Nacht oder nie" oder "Wenn die Elisabeth" zu verbinden. Während Max Raabe auf seine schräge, humorvolle Art durch das Programm führt, kann das geneigte Publikum sich zurücklehnen und abschalten.

Übrigens lohnt es sich, auf die sozialen Medien von Max Raabe & Palast Orchester zu summen… nein … zu zoomen. Dort werden in den nächsten Wochen lustige Videoclips zum Lied “Hummel” veröffentlicht.

