Kinder-Workshop: Dachsmaske anfertigen im Naturmuseum SO
Kinder-Workshop "Dachsmaske anfertigen"
Mittwoch, 28. Januar 2026, 14 - 17 Uhr
Im Rahmen der neuen Sonderausstellung „Wow… ein Dachs!“ fertigen wir unter der Anleitung des Künstlers Ralf Assmann eine eigene Dachs-Maske an!
Mit Ralf Assmann, Künstler und Joya Müller, Museumspädagogin
Für Menschen ab 6 Jahren
kostenlos, mit Anmeldung unter naturmuseum@solothurn.ch
Naturmuseum Solothurn
Klosterplatz 2
4500 Solothurn
032 626 96 60
naturmuseum@solothurn.ch