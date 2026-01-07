PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Alle Storys
Folgen
Keine Story von Naturmuseum Solothurn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Naturmuseum Solothurn

Kinder-Workshop: Dachsmaske anfertigen im Naturmuseum SO

Kinder-Workshop: Dachsmaske anfertigen im Naturmuseum SO
  • Bild-Infos
  • Download
  • Ein weiterer Medieninhalt

Kinder-Workshop "Dachsmaske anfertigen"

Mittwoch, 28. Januar 2026, 14 - 17 Uhr

Kinder-Workshop "Dachsmaske anfertigen"

Im Rahmen der neuen Sonderausstellung „Wow… ein Dachs!“ fertigen wir unter der Anleitung des Künstlers Ralf Assmann eine eigene Dachs-Maske an!

Mit Ralf Assmann, Künstler und Joya Müller, Museumspädagogin

Für Menschen ab 6 Jahren

kostenlos, mit Anmeldung unter naturmuseum@solothurn.ch

Naturmuseum Solothurn

Klosterplatz 2

4500 Solothurn

032 626 96 60

naturmuseum@solothurn.ch

www.naturmuseum-so.ch

Alle Storys
Folgen
Keine Story von Naturmuseum Solothurn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: Naturmuseum Solothurn
Weitere Storys: Naturmuseum Solothurn
Alle Storys Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren