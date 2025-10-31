PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bio Marché AG

Hier zeigt Bio, was es kann: Jetzt Platz sichern für den 26. Bio Marché

Zofingen (ots)

Wenn sich die Altstadt von Zofingen AG wieder in den "grössten Bio-Laden der Welt" verwandelt, liegt Genuss in der Luft. Vom 19. bis 21. Juni 2026 lädt der 26. Bio Marché dazu ein, die geballte Vielfalt der Bio-Branche zu entdecken, zu probieren und zu feiern. Noch bis Ende Jahr können sich interessierte Ausstellerinnen und Aussteller ihren Platz zum Vorteilspreis sichern.

Der Bio Marché bleibt, was ihn seit Jahrzehnten auszeichnet: die führende Schweizer Plattform mit klarer Fokussierung auf Bio. Nur wer die strengen Zulassungsbedingungen erfüllt, wird Teil des einzigartigen Verkaufs- und Degustationsmarkts in den historischen Gassen von Zofingen. Die engmaschige Überprüfung durch unabhängige Kontrollstellen garantiert glaubwürdige Bio-Qualität - ein klarer Mehrwert für Publikum und Branche.

Auch zur 26. Austragung werden wieder 35'000 Besucherinnen und Besucher aus der Schweiz und dem Ausland erwartet. Sie schätzen die besondere Mischung aus handwerklicher Vielfalt, kulinarischer Entdeckungsfreude und kulturellem Rahmenprogramm für Klein und Gross. Dank der Unterstützung starker Partner - allen voran der Hauptsponsorin Coop - ist der Eintritt auch weiterhin frei, damit die Bio-Lebensfreude für alle erlebbar ist.

Ob landwirtschaftlicher Kleinbetrieb oder internationaler Händler, Food-Innovation oder Naturkosmetik, Pflanzen, Mode oder Genussmanufaktur: Wer Bio lebt, gehört an den Bio Marché - denn hier zeigt die Bio-Branche, was sie kann! Besonders attraktive Tarife gibt es für Start-ups, landwirtschaftliche Kleinbetriebe und Anmeldungen bis Ende 2025.

Weitere Informationen:

www.biomarche.ch/anmelden

Pressekontakt:

Bio Marché AG
Bianca Braun
Verantwortliche Kommunikation, Werbung und Sponsoring

Tel. +41 62 745 00 03
bianca.braun@biomarche.ch
www.biomarche.ch

Bildmaterial:
www.biomarche.ch/bilder

Medienmitteilung online abrufen:
www.biomarche.ch/newsroom

