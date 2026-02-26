Bio Marché AG

Am Bio Marché trifft sich das "Who is Who" der Bio-Branche

Zofingen (ots)

Das führende Schweizer Bio-Festival "Bio Marché" findet vom 19. bis 21. Juni 2026 zum 26. Mal statt. Nirgendwo sonst findet der Feinschmecker eine solche Fülle an Bio-Spezialitäten an einem Ort. Zehntausende Besucherinnen und Besucher aus dem In- und Ausland pilgern Jahr für Jahr in die historische Zofinger Altstadt, um zu degustieren, neue Produkte zu entdecken - und nicht selten, um sich mit einem Jahresvorrat an bekannten Lieblings-Spezialitäten einzudecken.

Für die meisten Produzenten ist es selbstverständlich, dass sie am Bio Marché persönlich hinter dem Marktstand stehen. So kommen die Besucherinnen und Besucher auch zu wichtigen Informationen aus erster Hand.

Stelldichein der Bio-Branche

Das soeben veröffentlichte Ausstellerverzeichnis 2026 liest sich wie das "Who is Who" der Bio-Branche. Und es wird weiter ergänzt - denn noch bis Ende März haben Bio-Produzenten, -Verarbeiter und -Händler Gelegenheit, sich anzumelden.

Nebst dem ganzen Spektrum der Bio-Branche können die Besucherinnen und Besucher aber auch ein vielfältiges Rahmenprogramm für Gross und Klein erleben. Dank der Unterstützung starker Partner - allen voran der Hauptsponsorin Coop - ist der Eintritt auch weiterhin frei, damit die Bio-Lebensfreude für alle erlebbar ist.

Anmeldung für Aussteller (bis Ende März):

www.biomarche.ch/anmelden