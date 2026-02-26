PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Alle Storys
Folgen
Keine Story von Bio Marché AG mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bio Marché AG

Am Bio Marché trifft sich das "Who is Who" der Bio-Branche

Zofingen (ots)

Das führende Schweizer Bio-Festival "Bio Marché" findet vom 19. bis 21. Juni 2026 zum 26. Mal statt. Nirgendwo sonst findet der Feinschmecker eine solche Fülle an Bio-Spezialitäten an einem Ort. Zehntausende Besucherinnen und Besucher aus dem In- und Ausland pilgern Jahr für Jahr in die historische Zofinger Altstadt, um zu degustieren, neue Produkte zu entdecken - und nicht selten, um sich mit einem Jahresvorrat an bekannten Lieblings-Spezialitäten einzudecken.

Für die meisten Produzenten ist es selbstverständlich, dass sie am Bio Marché persönlich hinter dem Marktstand stehen. So kommen die Besucherinnen und Besucher auch zu wichtigen Informationen aus erster Hand.

Stelldichein der Bio-Branche

Das soeben veröffentlichte Ausstellerverzeichnis 2026 liest sich wie das "Who is Who" der Bio-Branche. Und es wird weiter ergänzt - denn noch bis Ende März haben Bio-Produzenten, -Verarbeiter und -Händler Gelegenheit, sich anzumelden.

Nebst dem ganzen Spektrum der Bio-Branche können die Besucherinnen und Besucher aber auch ein vielfältiges Rahmenprogramm für Gross und Klein erleben. Dank der Unterstützung starker Partner - allen voran der Hauptsponsorin Coop - ist der Eintritt auch weiterhin frei, damit die Bio-Lebensfreude für alle erlebbar ist.

Anmeldung für Aussteller (bis Ende März):

www.biomarche.ch/anmelden

Pressekontakt:

Bio Marché AG
Bianca Braun
Verantwortliche Kommunikation, Werbung und Sponsoring

Tel. +41 62 745 00 03
bianca.braun@biomarche.ch
www.biomarche.ch

Bildmaterial:
www.biomarche.ch/bilder

Medienmitteilung online abrufen:
www.biomarche.ch/newsroom

Alle Storys
Folgen
Keine Story von Bio Marché AG mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: Bio Marché AG
Weitere Storys: Bio Marché AG
Alle Storys Alle
  • 31.10.2025 – 08:15

    Hier zeigt Bio, was es kann: Jetzt Platz sichern für den 26. Bio Marché

    Zofingen (ots) - Wenn sich die Altstadt von Zofingen AG wieder in den "grössten Bio-Laden der Welt" verwandelt, liegt Genuss in der Luft. Vom 19. bis 21. Juni 2026 lädt der 26. Bio Marché dazu ein, die geballte Vielfalt der Bio-Branche zu entdecken, zu probieren und zu feiern. Noch bis Ende Jahr können sich interessierte Ausstellerinnen und Aussteller ihren Platz ...

    mehr
  • 24.06.2025 – 14:08

    Ein Vierteljahrhundert Genuss und Lebensfreude

    Zofingen (ots) - Die Schweizer Bio-Messe "Bio Marché" hat vom 20. bis 22. Juni 2025 ihre 25. Austragung gefeiert. Das Festival mit klarer Fokussierung auf 'Bio' hat auch diesmal wieder rund 35'000 Menschen aus dem In- und Ausland nach Zofingen gelockt. Der Bio Marché zeigt eindrücklich, wie sich 'Bio' und Lebensfreude zu einer äusserst genussvollen Mischung verbinden lassen. Dass der Bio Marché seit 25 Jahren die ...

    mehr
  • 20.06.2025 – 13:00

    Bio Marché: die 25. Ausgabe ist eröffnet

    Zofingen (ots) - Noch bis Sonntagabend ist die historische Altstadt Zofingen zum 25. Mal Schauplatz des Bio Marché. Das Schweizer Bio-Genussfestival mit riesigem Verkaufs- und Degustationsmarkt ist auch zu seiner Jubiläumsausgabe wieder ein einzigartiges Schaufenster für die in- und ausländische Bio-Branche. Als im Jahr 2000 der erste Bio Marché ausgetragen wurde - es war nach Kopenhagen und Buenos Aires die 3. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren