Berufsmesse Zürich: Berufe hautnah erleben

In einer dynamischen Arbeitswelt, in der sich Anforderungen und Chancen ständig wandeln, ist es für Jugendliche entscheidend, gut informiert und vorbereitet in ihre berufliche Zukunft zu starten. Die Berufsmesse Zürich, organisiert vom KMU- und Gewerbeverband Kanton Zürich in Zusammenarbeit mit der Messe Zürich, findet vom 19. bis 23. November 2024 statt und bietet einen umfassenden Einblick in sowohl traditionelle Handwerksberufe als auch moderne, technologiegetriebene Branchen.

Während einige junge Menschen bereits klare Vorstellungen von ihren Neigungen und Talenten haben, sind andere noch auf der Suche nach ihrer Berufung. Fragen wie "Welcher Beruf passt zu mir? Wie finde ich die richtige Lehrstelle? Welche Veränderungen bringt die Digitalisierung mit sich? Welche Fähigkeiten sind in Zukunft gefragt?" beschäftigen viele Heranwachsende. Während einige Berufe verschwinden, entstehen gleichzeitig neue Möglichkeiten, die neue Kompetenzen und Spezialisierungen erfordern.

Die 19. Berufsmesse Zürich bietet vom 19. bis 23. November 2024 eine hervorragende Plattform, um Antworten auf diese Fragen zu finden und sich über verschiedene Berufsbilder zu informieren. Während fünf Tagen sind über 240 Berufe und Weiterbildungen mit allen Sinnen erlebbar. Im persönlichen Gespräch mit Berufs- und Branchenvertretern sowie Lernenden gewinnen die Jugendlichen im Berufswahlprozess einen breiten Einblick in einzelne Tätigkeiten, Berufsrichtungen und vielleicht auch in einige Begabungen, von denen sie selbst nichts ahnten.

Die Vielfalt der Berufsbilder

Die Berufsmesse Zürich ist weit mehr als nur eine Messe - sie ist ein unvergessliches Erlebnis. Ihre Anziehungskraft liegt in der breiten Palette an präsentierten Berufen. Vom Agrarpraktiker über die Zahntechnikerin bis hin zu innovativen Zukunftsberufen - hier wird in vielfältiger Weise gearbeitet: gemauert, gemeisselt, geschliffen, gebacken, gelötet, gehobelt, frisiert, gebaggert, programmiert, gemischt, gerätselt und gebohrt. Es gibt in der Schweiz keine vergleichbare Veranstaltung, die so lebendig und praxisnah Einblicke in die verschiedenen Branchen und Berufsbilder bietet. Ob in der Bankenwelt, der Elektrobranche, der Gastronomie, der Gebäudeinformatik oder der Solartechnik - die beruflichen Wege nach der Lehre eröffnen zahlreiche Möglichkeiten und Chancen.

Ein buntes, interaktives Programm für alle

Die Berufsmesse Zürich wird an jedem Ausstellungstag von einem breiten Rahmenprogramm bereichert: Von der Suche nach dem "richtigen" Beruf, der ersten Bewerbung über die Schnupperlehre bis hin zur Lehrstellensuche via Social Media decken die Kurzvorträge im Forum ein breites Spektrum an Themen ab. Im Bewerbungscampus können sie ein professionelles Foto schiessen oder mit Experten ein Vorstellungsgespräch 1:1 üben. Am 22. November 2024 erreicht der Powerschreiner Cup 2024 an der Berufsmesse Zürich seinen Höhepunkt. Die besten 24 Schreinerlernenden, die sich gegen ihre Mitbewerber durchgesetzt haben, treten am Finaltag gegeneinander an und kämpfen um den Titel des Powerschreiner-Cupsiegers.

Starke Partner

Organisiert wird die Berufsmesse Zürich vom KMU- und Gewerbeverband Kanton Zürich (KGV) und der Messe Zürich. Als grösster Arbeitgeberverband des Kantons Zürich ist dem KGV die Berufslehre ein besonderes Anliegen, um die Bedingungen für die KMU-Lehrbetriebe, die 80 Prozent der Lernenden ausbilden, permanent zu verbessern. Zu den Sponsoren der Berufsmesse Zürich zählen die Zürcher Kantonalbank, der Berufsbildungsfonds des Kantons Zürich sowie das Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation. Medienpartner der Berufsmesse Zürich sind SRF, Energy Zürich und der Tages-Anzeiger.

Berufsmesse Zürich

Datum Dienstag, 19. bis Samstag, 23. November 2024

Dienstag, 19. bis Samstag, 23. November 2024 Ort Messe Zürich (Hallen 1 und 2)

Messe Zürich (Hallen 1 und 2) Öffnungszeiten Di bis Fr von 8.30 bis 17 Uhr, Sa von 10 bis 17 Uhr

Di bis Fr von 8.30 bis 17 Uhr, Sa von 10 bis 17 Uhr Eintritt Kostenlos

Kostenlos Internet www.berufsmessezuerich.ch

www.berufsmessezuerich.ch Facebook www.facebook.com/berufsmessezuerich.ch

www.facebook.com/berufsmessezuerich.ch Instagram www.instagram.com/berufsmessezuerich

www.instagram.com/berufsmessezuerich Snapchat berufsmessezh

berufsmessezh TikTok berufsmessezuerich

