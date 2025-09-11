Die Kunst der Keynote: Begeistern, inspirieren, führen / Ein Webinar der news aktuell Academy

news aktuell Academy

Die Kunst der Keynote: Begeistern, inspirieren, führen

Eine gute Keynote ist das Highlight vieler professioneller Veranstaltungsformate, Konferenzen und Kongresse. Die Keynote stellt das Hauptthema vor und zeichnet so den Rahmen für das folgende Programm. Es sind genau diese 30 - 60 Minuten, an die sich das Publikum auch Monate später noch gut und gerne erinnern soll.

Petra Sammer führt Sie ein in die Kunst der Keynote und erklärt, wie Sie eine professionelle, emotionale und zielgerichtete Keynote vorbereiten und gestalten. Ob für interne Mitarbeiterversammlungen, Investorenpräsentationen oder öffentliche Auftritte.

Skills, mit denen Speakerinnen und Speaker bei professionellen Auftritten überzeugen

Der Begriff Keynote stammt aus der Praxis der A-cappella-Gesangskunst, bei der vor dem Singen eine Note gespielt wird. Die gespielte Note bestimmt die Tonart, in der das Lied vorgetragen wird. Keynotes sind also mehr als nur Präsentationen - sie sind strategische Instrumente, um Visionen zu kommunizieren, Vertrauen aufzubauen und Menschen zu begeistern.

Häufig wird von Führungspersönlichkeiten erwartet, durch inspirierende Keynotes Mitarbeitende, Investoren und Partner zu überzeugen. Doch ein solcher Auftritt folgt anderen Regeln als eine klassische Präsentation - und genau hier setzt dieses praxisorientierte Webinar an.

Petra Sammer beleuchtet die entscheidenden Unterschiede zwischen einer informativen, themenfokussierten Präsentation und einer wirkungsvollen Keynote, die beispielsweise vom CEO oder von der Geschäftsführerin präsentiert wird.Sie erfahren, wie Sie eine Keynote passend für das jeweilige Publikum strukturieren und wirkmächtig gestalten. Und welche strategischen Entscheidungen für eine gelungene Keynote notwendig sind.

Das Webinar geht auch auf die Zusammenarbeit mit dem Sprecher bzw. der Sprecherin ein. Denn optimalerweise wird er oder sie frühzeitig in die Konzeption eingebunden, um bestmögliche Effekte zu erzielen. Zahlreiche Tipps helfen Ihnen, sich auch an emotionale Storytelling-Ansätze heranzuwagen und Ihre Botschaft mitreissend zu gestalten.

Programm

Keynotes strategisch planen : Wie Sie den Fokus auf die Erwartungen des Publikums und die Ziele der Rede setzen.

: Wie Sie den Fokus auf die Erwartungen des Publikums und die Ziele der Rede setzen. Kernbotschaft definieren : Wie Sie die Keynote so strukturieren, dass zentrale Botschaften im Gedächtnis bleibt.

: Wie Sie die Keynote so strukturieren, dass zentrale Botschaften im Gedächtnis bleibt. Unterschiede zur klassischen Präsentation : Was eine Keynote einzigartig macht und wie Sie diese Besonderheiten nutzen.

: Was eine Keynote einzigartig macht und wie Sie diese Besonderheiten nutzen. Storytelling meistern : Geschichten und Beispiele nutzen, um Emotionen zu wecken und die Vision greifbar zu machen.

: Geschichten und Beispiele nutzen, um Emotionen zu wecken und die Vision greifbar zu machen. Schlüsselmomente schaffen : Denkwürdige Einstiege, starke Höhepunkte und überzeugende Schlussfolgerungen gestalten.

: Denkwürdige Einstiege, starke Höhepunkte und überzeugende Schlussfolgerungen gestalten. Mehrwert liefern : Keynotes sind weit mehr als informativ. Herausragende Keynotes bieten Mehrwert in Form von Nachrichtenwert, Unterhaltungswert und sozialem Wert.

: Keynotes sind weit mehr als informativ. Herausragende Keynotes bieten Mehrwert in Form von Nachrichtenwert, Unterhaltungswert und sozialem Wert. Frühzeitige Einbindung der Sprecher: Wie Sie Ihren Sprecher/Sprecherin an der Gestaltung der Keynote beteiligen und den Prozess effektiv steuern.

Das Webinar richtet sich an Kommunikationsprofis in Unternehmen und Agenturen sowie Einzelberater. Alle, die verantwortlich sind für die Planung und Gestaltung von Keynotes für CEOs, Vorstände, Geschäftsführung und Top-Entscheider.

Referentin Petra Sammer ist Inhaberin von pssst... und ehemalige Chief Creative Officer der Kommunikationsagentur Ketchum. Die Münchenerin widmet sich nach 25 Jahren im internationalen Agenturgeschäft ihrer Leidenschaft, dem Storytelling und der Ideenfindung. Sie ist Jurorin für verschiedene Awards in der Kommunikationsbranche, u.a. Cannes Lions, D&AD, Clio und hat so Einblicke in die kreative Arbeit internationaler Agenturen und Unternehmen. Sie motiviert und inspiriert heute als Sprecherin, Coach und Dozentin Kreativteams in ganz Europa. Sie ist Keynote-Speakerin u.a. für TEDx und zahlreiche Fachkongresse. Ihr Fachbuch "Storytelling. Grundlagen, Best Practises und kreative Impulse" aus dem O´Reilly Verlag zählt zu den Standardwerken im Bereich Marketing und PR. Auch die Publikationen "Visual Storytelling" und "What´s your Story - Leadership Storytelling" sind bei O´Reilly erschienen.

Key Facts

Termin: Montag, 17. November 2025, 15:00 - 16:30 Uhr

Teilnahmegebühr: Standardticket 115 Euro zzgl. MwSt. / 136,85 Euro inkl. MwSt. oder Buddyticket (erhältlich ab 2 Teilnehmenden): 92 Euro zzgl. MwSt. / 109,48 Euro inkl. MwSt.

Buddyticket (erhältlich ab 2 Teilnehmenden): 92 Euro zzgl. MwSt. / 109,48 Euro inkl. MwSt. Mindestgruppengrösse: 10 Teilnehmende

Stornierung: kostenfrei möglich bis sieben Tage vor Durchführung

