Handelszeitung

Kurzarbeit: Swiss gleicht Lohneinbusse nicht mehr aus

Zürich (ots)

Die Swiss wird ihren Mitarbeitenden, die in Kurzarbeit sind, nicht mehr den vollen Lohn zahlen. Dies erfuhr die "Handelszeitung". Die Swiss bestätigt diese Information und teilt mit: "Die Swiss gleicht ab Juli die aufgrund von Kurzarbeit entstandene Lohneinbusse nicht mehr aus. Dabei erfolgt keine Lohnreduktion unterhalb von 4000 Franken pro Monat." Dies gelte für Boden- und Kabinenmitarbeitende. Allerdings müsse das Kabinenpersonal noch darüber abstimmen, sagte ein Swiss-Sprecher. Die Verhandlungen mit dem Pilotenverband befinden sich kurz vor Abschluss, so die Swiss. Bisher wurde das Salär der Mitarbeitenden, die bei der Swiss in Kurzarbeit sind, aufgestockt durch das Unternehmen: Statt nur 80 Prozent ihres bisherigen Lohns erhielten sie wie gewohnt 100 Prozent.

Pressekontakt:

Nähere Auskunft erhalten Sie unter Tel:058 269 22 90 oder per E-Mail:

newsdesk@ringieraxelspringer.ch