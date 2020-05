Handelszeitung

Sharing-Plattform My Camper expandiert nach Skandinavien

Zürich (ots)

Das Schweizer Jungunternehmen My Camper expandiert nach Skandinavien. Das schreibt die "Handelszeitung" in ihrer aktuellen Ausgabe. "Dieser Tage werden wir in Schweden online gehen, eine Niederlassung in Stockholm ist bereits gegründet", bestätigt My-Camper-Chef Michele Matt. Wenn in Schweden alles gut laufe, werde man ab 2021 in Sechs-Monate-Schritten auch in Norwegen, Finnland und Dänemark starten.

Die 2015 gegründete Basler Firma betreibt eine Online-Plattform, über welche Camper und Wohnmobile geteilt werden können. Dieser Tage hat My Camper, bekannt auch aus der TV-Sendung "Die Höhle der Löwen Schweiz", die dritte Finanzierungsrunde in Höhe von 1,1 Millionen Franken abgeschlossen. Insgesamt konnte die Firma bisher 1,8 Millionen Franken einsammeln.

