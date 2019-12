Handelszeitung

Media Service: BKW-Chefin Suzanne Thoma: «AKW Mühleberg hat sich für uns gelohnt»

Am 20. Dezember wird das AKW Mühleberg abgestellt. Suzanne Thoma, Chefin der Betreiberfirma BKW, zeigt sich im Interview mit der «Handelszeitung» zufrieden: «Mühleberg hat sich für die BKW definitiv gelohnt.» Auch wenn Mühleberg im Moment nicht profitabel sei. Strompreis und Produktionskosten würden gerade etwa auf der gleichen Höhe liegen. Allerdings betont Thoma, dass mit dem Wegfall weiterer AKW die Diskussion um die Versorgungssicherheit ernsthaft in Angriff genommen werden müsse: «Wesentliche Fragen sind nicht gelöst. Man erhofft sich auf politischer Ebene viel von Photovoltaikanlagen. Doch die Versorgung im Winter bleibt infrage gestellt.» Unter den heutigen Rahmenbedingungen werde niemand in Gaskraftwerke investieren.

Gleichzeitig kritisiert BKW-Chefin Thoma die Rahmenbedingungen für Investitionen in erneuerbare Energien hierzulande: «Es gibt zahlreiche Hemmnisse wie die steuerliche Belastung der Wasserkraft, die langwierigen Bewilligungsverfahren oder das hohe Kostenniveau.» Die BKW investiere im Moment wenig in erneuerbare Energien in der Schweiz.

