bonus.ch S.A.

bonus.ch, assicurazione malattia: il 59% degli assicurati e delle assicurate è sfavorevole al progetto federale di una franchigia minima a CHF 400.-

Bild-Infos

Download

Lausanne (ots)

Il Consiglio federale propone di aumentare la franchigia minima da CHF 300.- a CHF 400.-, ma, nel nostro sondaggio, quasi sei persone su dieci si dichiarano contrarie. Il rifiuto raggiunge il 64% nella Svizzera romanda e il 69% tra chi ha meno di 30 anni, a testimonianza di una forte resistenza a una maggiore partecipazione finanziaria da parte della popolazione.

Dal 2009, il comparatore bonus.ch permette ogni anno alla popolazione in Svizzera di esprimere la sua opinione sulla propria assicurazione malattia. Nel 2026, l'indagine si è concentrata anche sui seguenti temi: la franchigia minima di CHF 400.-, il passaggio a un nuovo assicuratore e l'aumento dei premi, nonché il rapporto qualità-prezzo del sistema sanitario svizzero. Ecco le principali conclusioni che emergono da questo studio, al quale hanno risposto oltre 5'500 assicurati e assicurate.

Franchigia minima di CHF 400.-: quasi 6 persone su 10 sono contrarie

Il Consiglio federale propone di aumentare la franchigia minima da CHF 300.- a CHF 400.- per l'assicurazione malattia di base. Una misura che non piace alla popolazione svizzera: il 59% di chi ha risposto al sondaggio si dichiara contrario/a.

Svizzera romanda: quasi due terzi della popolazione contro l'aumento della franchigia minima

La franchigia minima a CHF 400.- non convince alcuna regione linguistica. Il rifiuto è particolarmente forte in Svizzera romanda, dove il 64% di chi ha risposto al sondaggio si oppone all'idea, mentre la percentuale scende al 58% nella Svizzera italiana e al 55% nella Svizzera tedesca.

Le donne e i giovani sono i più contrari all'aumento della franchigia

Il 69% di chi ha meno di 30 anni si dichiara sfavorevole all'aumento della franchigia minima, mentre questa percentuale scende al 55% tra le persone cinquantenni. Per quanto riguarda il genere, il 64% delle donne si mostra riluttante, contro il 56% degli uomini.

Nel suo studio dello scorso anno, bonus.ch aveva chiesto alla popolazione in Svizzera quale fosse l'importo ritenuto ideale per la franchigia minima. Il 51% del campione era allora d'accordo con l'attuale franchigia di CHF 300.-, mentre il 35% era favorevole a una franchigia più alta e solo il 14% preferiva una franchigia più bassa.

Solo il 10% di cambi cassa malati nel 2026

Per il 2026, il 10% degli assicurati ha cambiato cassa malati, contro il 17% dell'anno precedente. Un calo netto, rilevato in un periodo in cui l'aumento medio dei premi si è limitato al 4.4%, dopo un incremento del 6.0% nel 2025. Il rallentamento dell'aumento dei premi sembra quindi aver ridotto la propensione della popolazione assicurata in Svizzera a rivolgersi a un nuovo fornitore di servizi.

Tasso di cambiamento: nonostante una percentuale in calo, la Svizzera italiana rimane la regione più "mobile"

Negli ultimi tre anni, il Ticino è stato il cantone più colpito dall'aumento dei premi dell'assicurazione malattia (quasi il 7% per il 2026). È quindi logico che sia la Svizzera italiana a mantenere il tasso più elevato di passaggi a nuovi assicuratori, seppure con un calo significativo dal 21% nel 2025 al 13% nel 2026. Nella Svizzera tedesca e nella Svizzera romanda, questa percentuale è passata dal 17% al 10%.

Il 18% di cambi di cassa malati tra i più giovani, contro il 9% tra gli anziani

Nel complesso, la mobilità tra un assicuratore e l'altro diminuisce via via che aumenta l'età della popolazione assicurata. Le persone sotto i 30 anni e i/le quarantenni registrano la percentuale di cambio di assicuratore più elevata del Paese (18%), mentre le persone di 80 anni e oltre rimangono in gran parte fedeli alla propria cassa (solo il 9% di cambi).

Oltre un quarto degli assicurati sta valutando di cambiare cassa malati entro il 2027

Lo scorso maggio, quando l'aumento dei premi dell'assicurazione malattia per il 2027 era stimato tra il 3% e il 5%, il 27% di chi ha risposto al sondaggio di bonus.ch stava valutando di disdire il proprio contratto e di cambiare cassa malati.

Svizzera italiana: a voler cambiare cassa malati per il 2027 è il 61%

Le intenzioni di cambiamento variano notevolmente a seconda delle regioni. Nella Svizzera italiana, il 61% delle persone assicurate prevede di passare a una nuova cassa malati, un livello record che riflette una forte insoddisfazione nei confronti del sistema attuale. Al contrario, nella Svizzera tedesca prevale la stabilità: l'86% di chi ha risposto al sondaggio non intende disdire la propria assicurazione. Anche nella Svizzera romanda, il 71% della popolazione assicurata prevede di rimanere con la propria compagnia attuale nel 2027.

Cambio di cassa: la fascia d'età 40-49 sei volte più propensa a cambiare rispetto agli 80 anni e oltre

Le intenzioni di cambiamento variano notevolmente in base all'età. Infatti, il 62% delle persone nella fascia d'età compresa tra i 40 e i 49 anni prevede di passare a un nuovo fornitore entro il 2027, contro solo il 10% degli/delle ottantenni e over 80.

Il 76% degli assicurati/e pensa di cambiare cassa a partire da un aumento annuale di CHF 100.-

La sensibilità all'aumento dei premi malattia rimane particolarmente elevata. Più della metà delle persone interrogate prevede di cambiare cassa già a partire da CHF 1.- (10%) o da CHF 50.- (42%) di aumento annuale. Includendo coloro che fissano la propria soglia a CHF 100.-, questa percentuale raggiunge il 76%. Al contrario, solo il 24% attende un aumento di almeno CHF 150.- prima di prendere in considerazione un cambio di cassa, di cui il 9% a partire da CHF 300.-.

Svizzera italiana: 17% delle persone assicurate sarebbe pronto a cambiare già al primo franco di aumento

Le soglie di tolleranza variano sensibilmente a seconda delle regioni. Nella Svizzera romanda, l'80% del campione prevede di cambiare cassa già a partire da CHF 100.- o meno di aumento annuale, contro il 78% nella Svizzera italiana e il 69% nella Svizzera tedesca. Sono particolarmente numerosi i Romandi e le Romande che fissano la soglia a CHF 50.- (46%), mentre la Svizzera italiana si distingue per la percentuale più elevata di persone disposte a reagire già al primo franco di aumento (17%). Al contrario, gli assicurati e le assicurate della Svizzera tedesca appaiono leggermente più tolleranti nei confronti degli aumenti moderati.

L'età influenza nettamente la soglia di tolleranza nei confronti di un aumento dei premi. Sommando le persone disposte a cambiare già a partire da CHF 1.- o da CHF 50.- di aumento, la percentuale raggiunge il 69% nella fascia d'età 40-49 anni, mentre è solo del 45% tra chi ha 80 anni o più. Le persone anziane sono le più tolleranti: il 30% aspetta un aumento di almeno CHF 150.- prima di prendere in considerazione un cambio, contro il 12% di chi ha quarant'anni.

Sistema sanitario svizzero: il 54% degli assicurati e delle assicurate giudica soddisfacente il rapporto qualità-prezzo

Il rapporto qualità-prezzo del sistema sanitario svizzero divide la popolazione. Una stretta maggioranza del campione (54%) lo valuta positivamente, ma solo il 13% si dichiara pienamente entusiasta, contro il 41% che lo è solo in parte. Al contrario, il 46% ritiene che le prestazioni non giustifichino sufficientemente i costi; di questi, il 13% esprime un giudizio nettamente negativo.

Il nostro sistema sanitario ottiene una stretta maggioranza di pareri favorevoli in tutte le regioni: il 54% nella Svizzera tedesca, il 53% nella Svizzera romanda e il 51% nella Svizzera italiana. Quest'ultima si mostra tuttavia la più critica, con il 16% di pareri totalmente negativi.

Gli uomini e le persone anziane sono i più convinti del rapporto qualità-prezzo

Gli assicurati e le assicurate a partire da ottant'anni sono i più soddisfatti (67%) dell'attuale sistema sanitario svizzero, mentre questa percentuale scende al 33% per le persone quarantenni. Inoltre, gli uomini (55%) si dimostrano leggermente più convinti delle donne (49%) del rapporto qualità-prezzo.

Soddisfazione - Punteggio complessivo 2026

Nello scorso mese di maggio, oltre 5'500 persone hanno risposto all'indagine di soddisfazione e hanno valutato il loro assicuratore sui punti seguenti: chiarezza delle informazioni fornite dalla cassa malati, gestione delle prestazioni e servizio clienti. Le risposte sono state convertite in un punteggio su una scala di valutazione crescente, da 1 a 6.

Nonostante i premi dell'assicurazione malattia in costante aumento, la soddisfazione complessiva della popolazione svizzera nei confronti delle casse malati è buona. Quest'anno gli assicurati e le assicurate attribuiscono al proprio assicuratore un voto medio di 5.12 su 6, un punteggio in leggero aumento rispetto all'anno scorso (+0.03 punti).

Tasso di soddisfazione a livello regionale - valutazione generale

Sono le persone della Svizzera tedesca le più numerose a dichiararsi soddisfatte della propria cassa malati: nel 2026, l'82% le attribuisce una valutazione corrispondente a "buono" o "molto buono", in linea con la loro scarsa propensione a cambiare fornitore. Questa percentuale raggiunge il 73% nella Svizzera romanda, contro solo il 47% nella Svizzera italiana, dove i giudizi sono nettamente più critici.

Soddisfazione per cantone: Appenzello Esterno e Glarona in testa, il Ticino molto indietro

Le differenze di soddisfazione tra i cantoni raggiungono 0.7 punti. Appenzello Esterno e Glarona sono in testa con un punteggio complessivo di 5.4, davanti a Basilea Campagna, Turgovia e Vallese (5.3). All'opposto, il Ticino chiude la classifica con 4.7, subendo al contempo il più forte aumento dei premi nel 2026 (+6.9%). Il legame tra aumento dei premi e soddisfazione non è tuttavia sistematico: nonostante un aumento del 5.8%, il Vallese figura ad esempio tra i cantoni con il punteggio più alto.

La soddisfazione varia in funzione dell'età, con un calo marcato nella fascia dei/delle 40-49enni, che attribuiscono il punteggio più basso (4.9). Successivamente risale progressivamente, passando da 5.0 nella fascia di età 50-59 a 5.1 in quella dei/delle 60-69enni, per poi arrivare a 5.2 nella fascia di chi ha 70 anni e oltre. Gli assicurati e le assicurate di età più avanzati risultano quindi mostrare la più grande soddisfazione, con un divario di 0.3 punti rispetto agli assicurati e assicurate quarantenni.

Quali sono le casse malati con il punteggio migliore nel 2026?

Con un punteggio complessivo di 5.4 su 6 (valutazione "buono"), Aquilana e SWICA si dividono il primo posto nella classifica del 2026.

EGK-Gesundheitskasse e OEKK seguono a ruota con un punteggio complessivo di 5.3, valutazione "buono". Agrisano, Atupri, Concordia, CSS, Groupe Mutuel, Helsana, Sanitas, sodalis, Sympany e Visana occupano congiuntamente il terzo posto con una media generale di 5.2, sempre corrispondente alla valutazione "buono".

Accesso all'indagine di soddisfazione delle casse malati:

https://www.bonus.ch/zr6VIG4.aspx

Accesso ai punteggi di soddisfazione delle casse malati:

https://www.bonus.ch/zr6HHJ4.aspx

Accesso al confronto dei premi di assicurazione malattia:

https://www.bonus.ch/zr3812W.aspx