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bonus.ch, assicurazione auto: il 78% degli assicurati della Svizzera italiana deve far fronte a un aumento dei premi

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Lausanne (ots)

In Svizzera, il 69% di chi guida ha visto aumentare il premio della polizza auto in questi ultimi due anni. E nella Svizzera italiana il tasso sale al 78%. Nonostante questo, sull'insieme del territorio, soltanto il 12% della popolazione ha cambiato compagnia di assicurazione auto quest'anno.

Dal 2010, il comparatore online bonus.ch offre ogni anno agli assicurati e alle assicurate in Svizzera la possibilità di esprimersi sulla propria assicurazione auto. Il sondaggio del 2026 si interessa anche alle tematiche seguenti: aumento delle tariffe, criteri che determinano il premio e cambio di compagnia. Ecco i dati più rilevanti che emergono dall'indagine.

Assicurazione auto: 7 automobilisti su 10 subiscono aumenti di premio

Negli ultimi due anni, la stragrande maggioranza degli assicuratori ha applicato aumenti dei premi. Tale aumento è dovuto in particolare all'inflazione, che incide sui costi dei ricambi, della manodopera e delle riparazioni. L'aumento riflette inoltre una maggiore frequenza dei sinistri, in parte legata alle condizioni climatiche sfavorevoli, che fa lievitare gli oneri a carico delle compagnie assicurative.

E così il 69% degli assicurati ha riscontrato un aumento del proprio premio assicurativo auto negli ultimi due anni. Nel dettaglio, il 41% giudica questo aumento "lieve" e il 28% "forte". Solo il 31% degli intervistati dichiara di non aver osservato alcun aumento.

La regione più toccata risulta essere la Svizzera italiana: qui, il 78% di chi ha risposto al sondaggio dichiara di aver riscontrato un aumento. Il 35% ha giudicato tale aumento "forte" e il 43% "lieve". In Svizzera romanda, è il 70% degli automobilisti a constatare un rialzo del premio, mentre in Svizzera tedesca la percentuale è del 65%.

La fascia d'età compresa tra i 30 e i 39 anni risulta essere la più colpita: il 77% ha subito un aumento negli ultimi due anni. Al contrario, la fascia d'età compresa tra i 60 e i 69 anni è quella in cui meno persone segnalano un aumento, anche se rimane comunque in netta maggioranza (64%).

Gli aumenti dei premi dell'assicurazione auto variano notevolmente da un fornitore all'altro: ad esempio, tra gli assicurati della Mobiliare il 48% ha subito un aumento, contro l'86% della clientela di Zurich. Queste differenze suggeriscono approcci tariffari distinti a seconda degli assicuratori, in un contesto di costi crescenti per l'intero settore.

Nonostante l'aumento dei premi, l'88% degli assicurati è rimasto fedele alla propria compagnia

È importante ricordare che, in caso di aumento generale dei premi, gli assicurati hanno il diritto di recedere dal contratto anche al di fuori delle scadenze abituali, purché l'aumento non sia legato a un sinistro individuale.

Tuttavia, solo il 12% degli intervistati ha cambiato compagnia assicurativa nell'ultimo anno. Questo basso livello di mobilità riflette una forte inerzia degli assicurati di fronte agli aumenti tariffari, tra la fedeltà al proprio attuale assicuratore e la rinuncia a confrontare le offerte. Eppure, in un mercato caratterizzato da notevoli differenze tariffarie tra le compagnie, rivalutare regolarmente la propria assicurazione auto può consentire di realizzare risparmi sostanziali, di diverse centinaia di franchi se non di più.

Assicurazione auto: perché così poche persone cambiano?

La qualità dei servizi appare come il primo fattore di fedeltà da parte degli assicurati, citato dal 41% degli intervistati. Nelle risposte questo criterio viene prima dell'importo del premio (32%) e delle prestazioni concesse (19%). Al contrario, il superamento del termine di disdetta riguarda solo una minoranza degli intervistati (8%).

Cambio di assicurazione auto: quali sono i motivi principali?

Il livello del premio è di gran lunga il principale motore del cambiamento: è citato dal 53% degli intervistati nel 2026, contro il 40% nel 2025. Questo aumento conferma che la pressione dei costi pesa sempre di più nelle decisioni degli assicurati. Gli altri motivi sono in calo, in particolare l'offerta della concorrenza (11% nel 2026 contro il 18% nel 2025) e l'acquisto di un nuovo veicolo (18% contro il 22%). La qualità dei servizi rimane relativamente stabile (12% contro l'11%), mentre la motivazione costituita delle prestazioni offerte cala lievemente in termini di importanza (6% contro il 9%).

Costi, inflazione, condizioni meteorologiche avverse: argomenti che dividono gli assicurati

Le spiegazioni fornite dagli assicuratori per giustificare l'aumento dei premi dell'assicurazione auto sono ben lungi dall'essere pienamente comprese dalla popolazione assicurata. Solo il 13% del nostro campione afferma di comprenderle appieno, mentre il 45% dichiara di comprenderle solo in parte. Parallelamente, il 42% dichiara di comprenderle poco o per nulla: di questi vi è un 29% di "non proprio" e un 13% di "per nulla".

La Svizzera romanda registra il livello di incomprensione più elevato: il 45% degli intervistati dichiara di non comprendere ("non proprio" o "per niente") le spiegazioni relative a questo aumento dei premi. Un risultato che supera quello della Svizzera italiana (41%) e della Svizzera tedesca (38%).

Premio per la polizza auto: il 62% degli assicurati lo ritiene adeguato al proprio profilo

La maggioranza degli assicurati ritiene che il premio dell'assicurazione auto rimanga nel complesso giustificato in relazione al proprio profilo di conducente. In totale, il 62% degli intervistati condivide questa opinione, di cui il 23% risponde chiaramente "sì" e il 39% "abbastanza". Al contrario, il 38% ritiene che il proprio premio non sia, o non sia del tutto, giustificato, con il 26% che risponde "più no che sì" e il 12% "no".

La Svizzera romanda e la Svizzera italiana sono le regioni linguistiche meno d'accordo con la loro attuale tariffa di polizza auto, dato che il 40% degli assicurati ritiene che il proprio premio non sia giustificato o lo sia solo in parte, contro il 32% della Svizzera tedesca.

I 30-39enni sono i più critici: quasi una persona su due (49%) ritiene che il proprio premio non sia o sia poco giustificato rispetto al proprio profilo di conducente. Al contrario, la fascia d'età degli 80enni e oltre è quella più d'accordo con il proprio premio attuale: il 75% lo giudica giustificato o abbastanza giustificato.

Tariffazione auto: il 65% degli assicurati esige criteri legati alla guida e ai sinistri

Nel suo sondaggio, bonus.ch ha chiesto agli automobilisti quali criteri, secondo loro, dovrebbero avere il maggiore impatto sul livello del premio. La storia assicurativa in termini di sinistri è in testa (37%), davanti al comportamento di guida (28%) e al profilo del conducente (21%). Al contrario, il tipo di veicolo appare come un criterio meno prioritario (13%), mentre il luogo di residenza è considerato in misura molto limitata (2%).

Le differenze regionali rimangono limitate, ma emergono alcune discrepanze. Il comportamento di guida è maggiormente valorizzato nella Svizzera romanda (30%) e nella Svizzera italiana (29%) rispetto alla Svizzera tedesca (24%). Al contrario, il profilo del conducente viene citato più spesso nella Svizzera tedesca (25%) che nelle altre regioni (18% nella Svizzera romanda e 19% nella Svizzera italiana). Per gli altri criteri, i risultati sono molto simili, in particolare per quanto riguarda il parametro dello storico dei sinistri, citato dal 37-38% di persone in tutte e tre regioni.

Indagine di soddisfazione 2026 sulle assicurazioni auto svizzere

Ogni anno, il comparatore online bonus.ch fa il punto sulla situazione delle assicurazioni auto in Svizzera tramite un'indagine presso i propri utenti. Anche quest'anno, oltre 1'600 assicurati hanno accettato di rispondere a un sondaggio le cui domande coprivano le seguenti categorie: chiarezza nella comunicazione delle informazioni, gestione sinistri, tempi di attesa per il rimborso, rapporto prezzo-prestazioni e servizio clienti. Le risposte sono state convertite in un punteggio compreso tra 1 e 6, con 6 come punteggio migliore. Ecco i dati principali che emergono dall'indagine.

Soddisfazione globale 2026 - media svizzera

Nel 2026, le assicurazioni auto registrano un livello di soddisfazione complessivamente elevato presso la loro clientela, con un punteggio medio di 5.2 su 6, corrispondente alla valutazione "buono". Le differenze tra i fornitori rimangono limitate, con solo 0.4 punti di differenza, segno di un mercato molto competitivo in cui gli assicuratori offrono prestazioni relativamente simili.

La Mobiliare conferma la sua posizione di assicuratore auto con il punteggio più alto in Svizzera, con un punteggio complessivo di 5.5 su 6, valutazione "molto buono". Si aggiudica così ancora una volta il primo posto nella classifica di bonus.ch, per il 15° anno consecutivo.

ELVIA, TCS e Vaudoise si dividono il 2° posto della classifica con un punteggio di 5.3, mentre Allianz, AXA e Smile completano il podio (5.2). Tutti questi assicuratori ottengono la valutazione "buono".

Differenze tra regioni linguistiche

Gli assicurati della Svizzera tedesca e della Svizzera romanda si dimostrano complessivamente più soddisfatti, con punteggi medi rispettivamente di 5.3 e 5.2, contro il 5.0 della Svizzera italiana.

Soddisfazione per cantone: Lucerna molto più avanti del Ticino

Tra i dieci cantoni più popolati della Svizzera, il tasso di soddisfazione più elevato si rileva a Lucerna. La popolazione lucernese assegna infatti agli assicuratori auto un voto medio di 5.5, con la valutazione "molto buono". Al contrario, il Ticino registra il voto più basso (5.0).

Per quanto riguarda le fasce d'età, sono i giovani sotto i 30 anni a manifestare il livello di soddisfazione più basso (5.1), mentre il voto migliore ai propri assicuratori lo assegnano i quarantenni (5.4).

Infine, le donne sono leggermente più soddisfatte della loro compagnia di assicurazioni auto (5.3) rispetto agli uomini (5.2).

Analisi dettagliata, tabelle e grafici:

https://www.bonus.ch/Pdf/2026/Assicurazione-auto.pdf

Accesso diretto ai punteggi di soddisfazione per gli assicuratori auto:

https://www.bonus.ch/Assicurazione-auto/Assicuratori-automobile-indagine-voto-soddisfazione.aspx

Accesso diretto al comparatore dei premi delle assicurazioni auto:

https://www.bonus.ch/Assicurazione-auto/Premi-assicurazione-auto-confrontare.aspx