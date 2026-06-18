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bonus.ch, assicurazione auto: un sovrapprezzo che arriva a CHF 8'072.- a seconda dell'età, della nazionalità e del luogo di residenza

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Lausanne (ots)

Oltre CHF 5'000.- di differenza di prezzo solo per la nazionalità dell'assicurato; fino a CHF 2'513.- di differenza a seconda dell'età; oltre CHF 500.- in più in base al luogo di residenza. Sommando i fattori considerati più a rischio dagli assicuratori, il sovrapprezzo può arrivare anche a CHF 8'072.-.

Alla fine di maggio 2026, il comparatore online bonus.ch ha condotto la sua indagine annuale dedicata ai premi dell'assicurazione auto in Svizzera. In questo contesto, è stata effettuata una rilevazione tariffaria presso i principali assicuratori, sulla base di tre profili tipo (18, 30 e 70 anni). L'analisi mette in luce l'influenza determinante di alcuni criteri, quali l'età, la nazionalità o il luogo di residenza, nella determinazione dei premi.

Criterio dell'età: una differenza di premio che arriva a CHF 2'513.-

L'analisi dei premi tra un conducente svizzero di 18 anni e uno di 70 anni sottolinea la forte influenza dell'età sul prezzo dell'assicurazione auto. In media, un assicurato molto giovane paga il 155% in più rispetto al suo omologo di età più avanzata per una copertura equivalente presso lo stesso assicuratore.

Nel caso di un'assicurazione casco totale, questa differenza può arrivare a CHF 2'513.-, con un premio di CHF 3'586.- per il più giovane contro CHF 1'073.- per il conducente "senior". Per un'assicurazione di responsabilità civile (RC), la differenza è ancora più marcata, arrivando fino al 296% (CHF 2'126.- contro CHF 536.-). Anche nella situazione più moderata, la differenza rimane consistente, con un aumento dell'84%, ovvero una differenza di CHF 512.-.

Età: quale differenza tra un conducente di 30 anni e una persona di 70 anni?

In media, un automobilista svizzero di 70 anni paga un premio leggermente superiore, dell'ordine del 2%, rispetto a quello di un assicurato di 30 anni. Tuttavia, questa media nasconde notevoli disparità a seconda degli assicuratori: alcune compagnie applicano maggiorazioni che possono arrivare fino al 53% per i profili più avanti con l'età. Al contrario, altre si dimostrano più favorevoli a questa categoria, proponendo premi fino al 17% inferiori a quelli di un trentenne.

Fattore nazionalità: differenze che possono superare i CHF 5'000.-

La nazionalità è uno dei fattori più determinanti nel calcolo dei premi dell'assicurazione auto. In media, un giovane conducente di 18 anni, titolare di un permesso C e originario del Kosovo, paga il 63% in più rispetto a un assicurato svizzero della stessa età. Per un'assicurazione casco totale presso lo stesso assicuratore, la differenza può arrivare fino a CHF 5'054.- (CHF 7'958.- contro CHF 2'904.-).

Le differenze più marcate osservate presso lo stesso fornitore raggiungono quasi il triplo, con un premio annuale di CHF 3'147.- contro CHF 1'061.-. Alcuni assicuratori limitano invece maggiormente queste disparità: da ELVIA, ad esempio, la differenza minima riscontrata è pari al 19% per una casco parziale; si tratta comunque di CHF 253.-.

Giovani conducenti stranieri: un sovrapprezzo che può arrivare fino a CHF 6'600.-

La combinazione di età e nazionalità, due criteri considerati più rischiosi dagli assicuratori, comporta un forte aumento dei premi dell'assicurazione auto. Ecco allora che un conducente kosovaro di 18 anni paga in media quasi quattro volte di più rispetto a un assicurato svizzero di 30 anni per una copertura equivalente presso lo stesso fornitore.

Nei casi più estremi, la differenza tariffaria può raggiungere CHF 6'600.- per un'assicurazione casco totale (CHF 7'958.- contro CHF 1'358.-). Per una semplice responsabilità civile, la differenza è addirittura quasi di sette volte (CHF 3'147.- contro CHF 466.-).

Quali altri fattori influenzano l'ammontare dei premi?

Il prezzo di un'assicurazione auto è determinato da numerosi fattori. Oltre all'età e alla nazionalità, che sono tra gli elementi più importanti, entrano in gioco altri parametri, come l'esperienza del conducente, il sesso, il luogo di residenza, il numero di chilometri percorsi e le caratteristiche del veicolo (valore, modello e persino colore).

Nel suo studio condotto lo scorso anno, bonus.ch aveva confrontato un veicolo più sportivo (Audi Q3 35 TFSI S line) con quello scelto quest'anno (VW Tiguan Allspace 1.5 TSI Basis, più rivolto a famiglie). Nei casi più estremi, le differenze osservate erano ancora più marcate, potendo raggiungere quasi CHF 7'500.-.

Luogo di residenza: le differenze di prezzo possono superare il 50%

Secondo i dati raccolti nel 2023 da bonus.ch, il luogo di residenza gioca un ruolo determinante nell'ammontare dei premi dell'assicurazione auto. L'analisi evidenzia che le differenze tariffarie non si limitano ai confini cantonali, ma riguardano anche le località stesse: all'interno della stessa città, il codice postale può già determinare variazioni di prezzo significative.

Lo studio delle tariffe proposte dagli otto principali assicuratori auto in Svizzera mostra differenze medie superiori a CHF 500.- tra le zone più care e quelle meno care. Per lo stesso assicuratore, le differenze di premio a seconda della località variano quindi dal 14% al 53%.

Cumulo di diversi fattori considerati a rischio: un sovrapprezzo fino a CHF 8'072.-

Un profilo che cumula diversi criteri considerati più rischiosi dagli assicuratori vedrà il prezzo della propria assicurazione auto salire alle stelle. A titolo di esempio, bonus.ch ha confrontato i premi di un giovane conducente di nazionalità kosovara residente a Lugano con quelli di un assicurato svizzero di 30 anni residente a Köniz. Nel caso del fornitore più estremo, il sovrapprezzo raggiunge CHF 7'632.- (CHF 8'946.- contro CHF 1'314.-) per una casco totale per la VW Tiguan Allspace.

Più i fattori cosiddetti "a rischio" si combinano, più il premio aumenta. Basta scegliere un modello di veicolo un po' più sportivo (Audi Q3 35 TFSI S line) perché il supplemento di tariffa salga a CHF 8'072.- (CHF 9'476.- per il profilo kosovaro sopra indicato, contro CHF 1'404.- per il conducente svizzero).

I premi dell'assicurazione auto cambiano continuamente

Gli assicuratori rivedono frequentemente le loro tariffe, a volte anche di settimana in settimana, in base alle tendenze del mercato e all'evoluzione dei costi legati ai sinistri. Questi adeguamenti regolari consentono loro di mantenere un equilibrio tra redditività e competitività. Grazie alla digitalizzazione dei processi, le modifiche possono ora essere applicate molto rapidamente, offrendo agli assicurati maggiori opportunità di risparmiare se confrontano le offerte.

Il comparatore di bonus.ch consente di analizzare in pochi istanti le diverse proposte presenti sul mercato e di individuare quella che meglio si adatta alle proprie esigenze e al proprio budget. Ogni anno, la piattaforma registra oltre un milione di simulazioni di premi.

Risultati dell'analisi in dettaglio:

https://www.bonus.ch/Pdf/2026/Assicurazione-auto-confronto.pdf

Accesso al comparatore dei premi delle assicurazioni auto:

https://www.bonus.ch/zr7ZY88.aspx