Patrik Hasler-Olbrych wird Leiter Kommunikation von GastroSuisse

ZürichZürich (ots)

Patrik Hasler-Olbrych (46) übernimmt ab 1. November 2020 die Leitung der Abteilung Kommunikation bei GastroSuisse, dem Branchenverband für Hotellerie und Restauration. In dieser Position ist er Mitglied der Geschäftsleitung GastroSuisse und verantwortet die Medienarbeit, die Online-Kommunikation sowie die Herausgabe des Fach- und Verbandsmagazins "GastroJournal".

Patrik Hasler-Olbrych arbeitete seit 2010 bei der Agrisano, den Versicherungs- und Vorsorge-Unternehmungen des Schweizer Bauernverbandes. Er leitete die Bereiche Kommunikation und Marketing und war für die Medienarbeit verantwortlich. Dabei wirkte er auch in verschiedenen Kommissionen mit, unter anderem beim Schweizerischen Versicherungsverband sowie beim RVK, dem Verband der kleinen und mittleren Krankenversicherer. Vor seiner Zeit bei der Agrisano war er als Leiter Kommunikation eines international tätigen Hilfswerks tätig und führte einen Verlag.

Patrik Hasler-Olbrych tritt bei GastroSuisse die Nachfolge des langjährigen Geschäftsleitungsmitglieds Brigitte Meier-Schmid (61) an, die nach 21 Jahren im Verband in Pension geht. Sie hat den Entscheid, ihre Tätigkeit bei GastroSuisse Ende 2020 zu beenden, im Unternehmen bereits Anfang des Jahres mitgeteilt. Brigitte Meier-Schmid hat massgeblichen Anteil an der Stärkung und Professionalisierung der internen und externen Kommunikation des Verbandes.

GastroSuisse ist der Verband für Hotellerie und Restauration in der Schweiz. Die Organisation mit dem Gründungsjahr 1891 setzt sich für die Interessen der Branche ein. GastroSuisse ist der grösste gastgewerbliche Arbeitgeberverband mit gegen 20'000 Mitgliederbetrieben (davon rund 2500 Hotels), organisiert in 26 Kantonalverbänden und vier Fachgruppen.

