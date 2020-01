PwC Schweiz

- Das Team der ChainSecurity AG, ein Spin-off der ETH Zürich und ehemaliger Marktführer für Smart Contract- und Blockchain-Audits, stösst zu PwC Schweiz. - PwC Schweiz wird dadurch zum weltweit führenden Anbieter im Bereich Blockchain Smart Contract Assurance. - Die neue Situation stärkt den Blockchain-Standort Schweiz und baut die internationale Führungsrolle aus.

Das Team der ChainSecurity AG, ein Spin-off der ETH Zürich, welche nach aktuellem Ranking als zweitbeste Universität der Welt für Computer Science gilt, stösst zu PwC Schweiz.

Marktführer für Smart Contract- und Blockchain-Audits

Die ChainSecurity AG wurde im Oktober 2017 als Spin-off der ETH Zürich gegründet. ChainSecurity bot technische Audits von Smart Contracts und Blockchain-Projekten mit Hilfe modernster Sicherheitsmethoden zur Identifizierung von Schwachstellen und automatisierten Prüfern, die in der Lage sind, die Richtigkeit von Smart Contracts in Bezug auf ihre individuelle Geschäftslogik formal zu überprüfen. Das Unternehmen hat mit über 75 Blockchain-Unternehmen in Amerika, Asien und Europa zusammengearbeitet und sich als Top-Sicherheitsmarke im Blockchain-Bereich etabliert.

ChainSecurity war ein aktives Mitglied der Blockchain Security Community. Es war der Grund für die Entdeckung einer subtilen Sicherheitslücke in einem Upgrade von Ethereum, dank derer bereits im Januar 2019 ein größerer Sicherheitsverstoss verhindert werden konnte. Darüber hinaus leiteten die Unternehmensgründer die Security-Arbeitsgruppen der Crypto Valley Association, der Ethereum Enterprise Alliance, der Swiss Blockchain Federation. Sie ist auch Gründerin der Initiative Swiss Blockchain Security, die alle Anbieter von Blockchain-Sicherheit in der Schweiz vereint. Die bestehenden Aktivitäten werden in den jeweiligen Gremien weitergeführt.

Führender Anbieter im Bereich Blockchain Smart Contract Assurance

Durch den Zuwachs wird PwC Schweiz zum weltweiten Marktführer im Bereich Blockchain Smart Contract Assurance. "Als Teil von PwC Schweiz wird sich das ChainSecurity-Team auf die Beschleunigung der Blockchain-Audits von PwC Schweiz konzentrieren, darunter technische Prüfungen von Smart Contracts und Blockchain-Plattformen sowie Risikoabsicherungsdienstleistungen für Kunden, die Kryptoanlagen besitzen", so Andreas Eschbach, Partner und Leader Risk Assurance von PwC Schweiz und Europa.

Schweiz ganz vorne mit dabei

Der Blockchain-Standort Schweiz wird gestärkt: Die neue Ausgangslage erlaubt es auch, grossen regulierten Unternehmen die nötige Sicherheit und das Vertrauen zu geben, Blockchain-Technologie breit einzusetzen. Die Schweiz baut ihre internationale Führungsrolle aus und nimmt als unabhängige und neutrale Instanz eine Vorreiterrolle in einer nationenübergreifenden Blockchain-Welt ein. ChainSecurity hat unter anderem bereits für international tätige Banken, FinTech-, IT- und Immobilienunternehmen Produktions-Systeme, welche Millionenbeträge verwalten, geschützt - dies kann nun in grösserem Stil mit der Kompetenz von PwC ausgebaut werden.

