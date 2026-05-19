CSI Christian Solidarity International

Un soutien apporté à l'initiative suisse pour la paix au Haut-Karabakh

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Zurich (ots)

Malgré un large soutien en Arménie, les gouvernements d'Erevan et de Bakou entendent ignorer l'Initiative suisse pour la paix au Haut-Karabakh. L'organisation de défense des droits de l'homme Christian Solidarity International (CSI) appelle le Conseil fédéral à résister à ces pressions étrangères et à assumer pleinement son mandat de médiation.

Par la motion 24.4259, le Parlement suisse a chargé le Conseil fédéral d'organiser un forum international de paix sur le conflit du Haut-Karabakh. L'objectif est d'instaurer un dialogue ouvert : sous l'égide internationale, l'Azerbaïdjan et les représentants des Arméniens du Haut-Karabakh doivent négocier un retour collectif et en toute sécurité de la population arménienne déplacée.

La population souhaite un forum de paix

Or, le Premier ministre arménien Nikol Pachinian s'est désormais rallié à la position de l'Azerbaïdjan ; il a fait savoir au Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) qu'un tel forum de paix n'était " pas souhaitable ". En Arménie, cela creuse ainsi un fossé profond entre le gouvernement et l'opposition à l'approche des élections législatives. En effet, l'initiative suisse bénéficie d'un large soutien au sein de la population arménienne.

Le parti au pouvoir fait cavalier seul

La position du Premier ministre arménien met son parti au pouvoir, " Contrat civil ", dans une situation délicate. En rejetant l'initiative de paix suisse, il se trouve en contradiction avec pratiquement toutes les autres forces politiques qui se présenteront aux élections législatives du 7 juin 2026.

Actuellement, en Arménie, les huit partis et groupements suivants soutiennent l'initiative de paix suisse :

Alliance arménienne (y compris la Fédération révolutionnaire arménienne) ;

Pays de vie ;

l'union civique nationale HayaQve (en campagne électorale avec le parti Arménie forte) ;

Alliance Mère Arménie (parti, en alliance avec le parti Arménie prospère) ;

l'Alliance démocratique nationale ;

Parti républicain d'Arménie ;

Arménie forte ;

Parti " Aile de l'unité ".

Le Conseil fédéral ne doit pas céder

" Il est profondément inquiétant que le parti au pouvoir en Arménie, à la veille des élections, demande au Conseil fédéral suisse d'ignorer les victimes déplacées d'un nettoyage ethnique. Presque aucun autre parti en Arménie ne partage cette position, explique le Dr Joel Veldkamp, responsable du plaidoyer politique de Christian Solidarity International (CSI). La motion 24.4259 a été adoptée par les deux chambres du Parlement suisse comme un acte de clarté morale. Aucune objection d'un gouvernement étranger - et encore moins de ceux qui ne représentent pas les intérêts des personnes déplacées - ne dispense le Conseil fédéral de son devoir de mettre en oeuvre ce mandat démocratique. "

Les Arméniens du Haut-Karabakh réclament la mise en oeuvre

L'initiative suisse pour la paix est soutenue avec véhémence par les dirigeants des Arméniens du Haut-Karabakh vivant en exil. Dès février 2026, Ashot Danielyan, président par intérim de la République du Haut-Karabakh et porte-parole de l'Assemblée nationale, s'était adressé au ministre des Affaires étrangères suisse Ignazio Cassis dans une lettre ouverte. Il y appelait le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) à prendre les mesures nécessaires pour mettre en oeuvre le mandat du Parlement suisse.

Ne pas compromettre le processus de paix

" Les quelques 150 000 Arméniens déplacés du Haut-Karabakh ne cherchent ni à provoquer un changement de rapport de force géopolitique, ni à compromettre le processus de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, a précisé Ashot Danielyan. Nous sommes convaincus que la motion suisse sera mise en oeuvre. Elle ouvre aux personnes déplacées une voie crédible et respectueuse des principes pour la réalisation de leur droit fondamental : un retour sûr et digne dans leur patrie. "

Un forum pour la paix plus urgent que jamais

Fin avril 2026, Ashot Danielyan et d'autres délégués du Haut-Karabakh se sont rendus au Parlement suisse afin d'approfondir le dialogue avec les conseillers nationaux et les conseillers aux États. Un tel forum pour la paix est plus urgent que jamais, car le groupe de Minsk de l'OSCE a été dissous. Celui-ci avait été chargé de la recherche de la paix pendant trente ans, avant que l'Azerbaïdjan n'impose sa dissolution comme condition préalable à la déclaration de Washington du 8 août 2025.

Une chance unique pour la Suisse

Depuis lors, un dangereux vide diplomatique règne dans la gestion des questions humanitaires fondamentales. Parmi celles-ci figurent la protection du patrimoine religieux menacé, l'accès aux cimetières ou l'exhumation de proches en vue de leur réinhumation en Arménie. L'initiative de paix suisse a désormais l'occasion unique de combler ce vide et d'offrir un terrain neutre pour ces questions humanitaires urgentes.

CSI appelle le Conseil fédéral à ne plus attendre, mais à mettre en place dès maintenant le forum de paix conformément à la motion 24.4259.

Plus d'informations

Site internet du comité " Initiative suisse pour la paix au Haut-Karabakh " : www.swisspeacekarabakh.com/fr

Christian Solidarity International (CSI) est une organisation chrétienne de défense des droits de l'homme pour la liberté de religion et la dignité humaine. www.csi-suisse.ch