Journée mondiale de lutte contre le sida 2025: la recherche reste décisive

La Journée mondiale de lutte contre le sida a vu le jour en 1988.(1) Elle a lieu chaque année le 1er décembre et rappelle que le virus de l'immunodéficience humaine, abrégé VIH, continue de représenter un défi de santé publique.(4) Dans le même temps, cette journée rend hommage aux progrès considérables que la recherche et l'innovation médicale ont permis au cours des dernières décennies. MSD Merck Sharp & Dohme s'engage depuis plus de 35 ans dans la recherche contre le VIH et continue à faire avancer le progrès scientifique afin d'améliorer davantage la qualité de vie des personnes séropositives.

Fin 2024, environ 40,8 millions de personnes dans le monde vivaient avec le VIH.(2) En Suisse, 318 nouveaux diagnostics de VIH ont été déclarés en 2024, ce qui correspond à une incidence de 3,5 cas pour 100 000 habitants.(3) Ces chiffres montrent que la prévention, la sensibilisation et un accès fiable au diagnostic restent essentiels. Des avancées significatives sont encore attendues au niveau de la société: le VIH étant toujours stigmatisé, certaines personnes se font dépister et traiter trop tard, voire renoncent à tout traitement. Pourtant, il est désormais établi qu'une personne traitée efficacement ne transmet pas le virus. Ces connaissances aident à lutter contre les préjugés et à renforcer l'acceptation envers les personnes séropositives.

Trente ans de progrès médical: de la crise à une vie sous contrôle

Au début des années 1980, pour de nombreuses personnes, un diagnostic de VIH signifiait la perte de perspectives d'avenir. En 1982, l'acronyme "sida" (syndrome d'immunodéficience acquise), en anglais "AIDS" (Acquired Immune Deficiency Syndrome), a été officiellement utilisé pour la première fois pour décrire le tableau clinique qu'entraîne le VIH (Fig.).(4) Le monde médical s'est alors retrouvé face à un nouveau défi inédit.

MSD a lancé un des premiers programmes de recherche sur le VIH

MSD a relevé ce défi très tôt en lançant, au milieu des années 1980, un des premiers programmes de recherche sur le VIH pour lutter contre ce virus.(4) Depuis lors, des étapes importantes ont été franchies dans le travail scientifique sur le VIH: en 1992, MSD a fondé avec d'autres entreprises l'"Inter-Company Collaboration for AIDS Drug Development" dont le but est de faire progresser plus rapidement le développement de traitements contre le VIH.(4) Au milieu des années 1990, avec le développement des inhibiteurs de la protéase, MSD a contribué à rendre possible pour la première fois des traitements combinés permettant de passer le VIH du statut d'infection mortelle à celui d'infection pouvant être traitée sur le long terme.(4) Les inhibiteurs de la protéase empêchent la protéase (enzyme clef pour la maturation des nouveaux virus du VIH) d'activer certaines protéines dans les virus nouvellement formés. Il en résulte des virus VIH immatures et défectueux, qui n'infectent pas de nouvelles cellules.(5)

Dans les années 2000 et 2010, il a été possible de simplifier les traitements anti-VIH, d'en améliorer la tolérance et de mieux les adapter aux besoins des patientes et patients grâce à une recherche continue. Aujourd'hui, la recherche est sur le point de franchir une nouvelle étape avec des médicaments contre le VIH qui doivent être pris moins souvent, permettant d'améliorer davantage la qualité de vie des personnes touchées et d'ouvrir de nouvelles voies en matière de prévention. Cette évolution montre à quel point un travail scientifique continu et des coopérations internationales contribuent à faire passer le VIH du statut de crise aiguë à celui de maladie chronique contrôlable.

La recherche reste décisive pour le VIH

Malgré de grands progrès de la recherche clinique, le VIH reste une maladie infectieuse chronique qui nécessite un suivi médical continu. MSD continue d'investir dans la recherche sur le VIH afin de développer des traitements efficaces, bien tolérés et mieux adaptés au quotidien. Dans le même temps, l'engagement en matière de sensibilisation reste essentiel.

"Depuis plus de 35 ans, MSD s'efforce d'améliorer la vie des personnes séropositives. En Suisse, nous poursuivons cette mission en collaboration avec les hôpitaux, les équipes de recherche et les organisations communautaires. Nous souhaitons offrir plus d'options aux personnes concernées et contribuer à surmonter l'épidémie de VIH", explique Dr. méd. Diana Arnet qui travaille chez MSD Suisse en tant que Sr. Director Medical Affairs.

MSD continue de repousser les limites de la recherche sur le VIH. L'objectif à long terme reste l'éradication complète du virus. La Journée mondiale de lutte contre le sida rappelle que la sensibilisation, la solidarité et le progrès scientifique sont indissociables pour mettre durablement un terme à l'épidémie. MSD en est convaincu: ce n'est qu'en associant innovation et responsabilité que l'on pourra envisager un avenir sans VIH.

Abréviations: sida = syndrome de l'immunodéficience acquise; OFSP = Office fédéral de la santé publique; VIH = virus de l'immunodéficience humaine; MSD = Merck Sharp & Dohme; OMS = Organisation mondiale de la santé.

