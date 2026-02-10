CSI Christian Solidarity International

CSI soutient l'appel du Parlement du Haut-Karabakh au conseiller fédéral Ignazio Cassis

Binz près de Maur (ots)

Un an après l'adoption de la motion " Forum sur la paix dans le Haut-Karabakh. Permettre le retour de la population arménienne " par le Parlement suisse, Ashot Danielyan, président du Haut-Karabakh, adresse une lettre au conseiller fédéral Ignazio Cassis. Il appelle le conseiller fédéral à mettre en oeuvre la motion. Christian Solidarity International (CSI) soutient cet appel. Le forum de paix souhaité par le Parlement suisse dans le contexte du Haut-Karabakh est un pas vers le maintien de la paix.

En adoptant la motion 24.4259 il y a bientôt un an, le Parlement suisse a chargé le Conseil fédéral d'organiser un forum de dialogue entre les représentants de l'Azerbaïdjan et les Arméniens expulsés de leur patrie, le Haut-Karabakh.

Or, une lettre d'Ashot Danielyan, président de la République du Haut-Karabakh et du Parlement du Haut-Karabakh, envoyée au Conseil fédéral souligne l'urgence d'un tel forum.

Lettre au Conseil fédéral

Comme l'a annoncé le comité interpartis " Initiative suisse pour la paix au Haut-Karabakh " dans un communiqué de presse, le président Ashot Danielyan a adressé une lettre au conseiller fédéral suisse Ignazio Cassis début février 2026. (Fondé à Berne en mai 2025, le comité interpartis s'engage en faveur d'une solution politique durable au conflit du Haut-Karabakh et accompagne le Conseil fédéral dans la mise en oeuvre du mandat parlementaire.)

Dans sa lettre du 2 février 2026, Ashot Danielyan salue la décision du Parlement suisse et rappelle au Conseil fédéral que près d'un an s'est écoulé depuis l'adoption de la motion. Il espère vivement qu'elle sera bientôt mise en oeuvre "afin de permettre aux personnes déplacées du Haut-Karabakh de retourner dans leur foyer en toute sécurité et dans la dignité". M. Danielyan souligne que les quelque 150 000 Arméniens ne souhaitent ni modifier l'ordre géopolitique ni compromettre le processus de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan.

Contexte

En septembre 2023, l'Azerbaïdjan a attaqué le Haut-Karabakh et expulsé les Arméniens qui y vivaient. La Cour internationale de justice exige leur droit au retour. La motion 24.4259 suisse charge le Conseil fédéral de créer un forum de dialogue entre les parties en conflit. Cette demande est soutenue par une large alliance de partis suisses et de parlementaires internationaux.

Stefan Müller-Altermatt, conseiller national (Le Centre) et coprésident du comité " Initiative suisse pour la paix au Haut-Karabakh ", soutient la cause des Arméniens du Haut-Karabakh. Il explique : " La Suisse a une longue tradition de médiation dans les conflits internationaux. La population expulsée du Haut-Karabakh mérite que cette tradition s'applique également à son cas. "

CSI demande un forum de paix

Une délégation de CSI s'est rendue en Arménie début février 2026 pour se faire une idée de la situation et visiter les prisonniers. Une chose était évidente : le cas du Haut-Karabakh n'est pas clos. Pour une paix durable, il faut parler des Arméniens déplacés.

Simon Brechbühl, directeur de CSI-Suisse, déclare : " Nous demandons au Conseil fédéral de se conformer à la mission du Parlement suisse et de contribuer à une paix juste dans le Caucase du Sud en organisant un forum de paix sur le conflit du Haut-Karabakh. "

