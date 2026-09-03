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Sanitas Krankenversicherung

BougerBouger gewinnt den Sanitas Challenge Award Master 2026

Zürich (ots)

Neun Finalisten präsentierten gestern im X-TRA in Zürich ihre Projekte vor der Jury des Sanitas Challenge Award. Den Master-Titel sicherte sich der Verein BougerBouger aus Zürich mit seinem Engagement für den Kinder- und Jugendbreitensport - und damit auch den Förderbeitrag von insgesamt 25 000 Franken.

Mit seinem herausragenden Projekt im Bereich Kinder- und Jugendbreitensport setzte sich BougerBouger unter mehr als 400 eingereichten Projekten durch und sicherte sich den prestigeträchtigen Sanitas Challenge Award Master 2026. Der Titel bringt BougerBouger nicht nur Anerkennung, sondern auch einen Förderbeitrag von total 25 000 Franken.

Vor dem Master-Titel vergab die Jury des Sanitas Challenge Award ausserdem neun Mal Edelmetall in drei Unterkategorien. Bei "Vielen Dank" stand das ehrenamtliche Engagement im Mittelpunkt. Gewonnen haben: Fully Bike Park (Gold), TV Buchs St. Gallen (Silber) und Trailnet Nordwestschweiz (Bronze). Edelmetall für ihre innovativen Projekte in der Kategorie "Gute Idee" erhielten BougerBouger (Gold), Sportbewegung Schweiz (Silber) und Trailnet Nordwestschweiz (Bronze). In der Kategorie "Gemeinsam stark" überzeugten hinsichtlich Inklusion und Integration der Eisclub Chur (Gold), Turrita Nuoto (Silber) und Verein Liberi FCRJ Unified (Bronze).

Dr. Andreas Schönenberger, CEO von Sanitas und Jurymitglied des Sanitas Challenge Award, ist beeindruckt vom Siegerprojekt: "Mit wenig Mitteln und viel Leidenschaft erzielt BougerBouger einen riesigen Impact. Die innovativen Bewegungschallenge-Videos generieren Millionen Views, und Lehrpersonen tragen sie als Multiplikatoren in die Klassen."

Für die Verantwortlichen von BougerBouger gab es gleich doppelten Grund zur Freude: Gold in der Kategorie "Gute Idee" und den Master-Titel. "Wir sind überwältigt und stolz. Mit dem Fördergeld können wir noch innovativer sein und Geld in Material und Lehrmittel investieren", freut sich Julia, verantwortlich für die Bereiche Wissenschaft und Social Media bei BougerBouger.

Weitere Informationen zum Sanitas Challenge Award finden Sie hier: sanitas.com/master-2026

Pressekontakt:

Sanitas, Katja Birrer, Corporate Communication, Telefon 044 298 64 57, medien@sanitas.com

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