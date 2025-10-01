BSI Software

BSI Software treibt Wachstum weiter voran: Hilke Diepenbruck wird CMO

Baden (ots)

Hilke Diepenbruck startet ab heute in ihrer neuen Rolle als Chief Marketing Officer (CMO) bei BSI Software, dem führenden europäischen CRM- und CX-Softwarehersteller. In dieser Position wird sie das Marketing sowie die Produktpositionierung des Schweizer Softwareunternehmens strategisch weiterentwickeln. BSI Software setzt damit seinen starken Wachstumspfad in den Fokusbranchen Banken, Versicherungen, Handel, Energie- und Versorgungswirtschaft fort.

Diepenbruck bringt einen großen Erfahrungsschatz in der internationalen Positionierung von Software- und SaaS-Unternehmen mit. Zuletzt verantwortete die Diplom-Ökonomin als CMO beim SaaS-Anbieter Contentserv - inzwischen Teil von Centric Software - das globale Marketing. Zuvor prägte sie die Markenwahrnehmung des dänischen Softwareanbieters Stibo Systems. In ihrer Laufbahn arbeitete die erfahrene Marketingstrategin ausserdem unter anderem für renommierte Agenturen wie Springer & Jacoby, Serviceplan und Palmer Hargreaves.

"Hilke Diepenbruck bringt für uns die ideale Kombination aus tiefem Verständnis für Vermarktung, Technologie und Produktgestaltung mit", sagt Markus Brunold, CEO von BSI Software. "Mit ihrer hervorragenden Expertise wird sie unser Wachstum unterstützen und BSI Software als führenden europäischen CRM- und CX-Plattform-Anbieter noch stärker im Markt positionieren."

Auch Hilke Diepenbruck blickt erwartungsvoll auf ihre neue Aufgabe: "BSI Software vereint technologische Exzellenz, Haltung und tiefes Fachwissen in seinen Fokusbranchen - eine Kombination, die für mich in der Softwarelandschaft einzigartig ist. Jetzt gilt es, unsere starke Position als europäische Nummer 1 weiter auszubauen, die Marke BSI Software gezielt weiterzuentwickeln und Kunden in ganz Europa für unsere moderne, AI-gestützte CRM- und CX-Plattform zu begeistern."

BSI Software unterstützt Unternehmen in den Branchen Banken, Versicherungen, Handel sowie Energie- und Versorgungswirtschaft als verlässlicher CRM/CX-Partner. Mit der Verbindung von Innovation und regulatorischer Sicherheit etabliert sich das Unternehmen als führende europäische Alternative zu US-Plattformen. Zu den Kundinnen und Kunden von BSI Software zählen renommierte Unternehmen wie der ADAC, Hornbach, Techem, PostFinance, die Raiffeisen Bankengruppe oder Signal Iduna.

Über BSI Software

Der Schweizer Softwarehersteller BSI Software bietet die marktführende europäische CRM- und CX-Software, die nicht nur technisch überlegen, sondern auch in ihrer Wirkweise zukunftsweisend ist.

Das modular aufgebaute Produkt, die BSI Customer Suite, stellt als holistische Kundenplattform alles bereit, was eine exzellente Customer Experience braucht. Dazu gehört u. a. auch die CRM-Lösung mit generativer 360°-Kundensicht, der AI-basierte BSI Companion und die Automatisierung durch AI Agents.

BSI setzt auf langfristige, partnerschaftliche Beziehungen. Für die Fokusbranchen Banking, Insurance, Retail sowie Energy & Utilities verbindet das Unternehmen tiefgehendes Branchenverständnis mit technologischer Exzellenz.

Das Unternehmen BSI Software ist Marktführer in seinen Fokusbranchen in der DACH-Region. Zu den Kunden zählen renommierte Unternehmen wie ADAC, Hornbach, Techem, PostFinance, die Raiffeisen Bankengruppe oder Signal Iduna. Software und Menschen im Zusammenspiel - dafür steht BSI Software.

