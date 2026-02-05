Swiss Fibre Net AG

Auch das ländlich geprägte Kirchberg BE hat nun ebenfalls ein offenes Glasfasernetz

Bern (ots)

Es sind bereits über 2'800 aktive Anschlüsse im Kirchberger Glasfasernetz geschaltet. Somit verfügen ca. 95% der Bevölkerung über einen FTTH-Zugang, welcher in den nächsten Jahren weiter komplettiert werden wird. Die Zusammenarbeit von Swiss Fibre Net AG (SFN), EnerCom Kirchberg AG, Salt und Sunrise stellt sicher, dass über das Glasfasernetz Dienstleistungen diverser Anbieter bezogen werden können.

SFN trägt dazu bei, dass die Schweiz Ihren FTTH-Netzausbau sukzessive erhöhen kann, um das langfristige Ziel einer nahezu vollständigen Abdeckung zu erreichen. Davon profitiert die gesamte Schweizer Bevölkerung.

Meilenstein

Daniel Alber, Projektleiter der EnerCom Kirchberg AG, sagt: "Die flächendeckende Glasfaser-Erschliessung in Kirchberg BE war ein Meilenstein für unsere Gemeinde. Als Kooperationspartner der Swisscom Schweiz AG haben wir eine moderne Infrastruktur geschaffen, die unseren Einwohnerinnen und Einwohnern nun Zugang zu einem stabilen und ultraschnellen Glasfasernetz bietet. Dieser Ausbauschritt war entscheidend, um mit der voranschreitenden Digitalisierung Schritt zu halten. Dank der erfolgreichen Zusammenarbeit mit Swiss Fibre Net AG (SFN) bedienen die beiden Telekomanbieter Salt und Sunrise nun ebenfalls die Bewohnerinnen und Bewohner von Kirchberg".

Digitale Ökosysteme

Andreas Waber, CEO der Swiss Fibre Net AG meint: "Es geht nicht nur um reine Glasfasernetze, sondern um ganzheitliche Ökosysteme. Schauen wir die Planung eines neuen Rechenzentrums an: Ohne eine mögliche Erschliessung mit Glasfaser, wird heute kein Rechenzentrum gebaut. Anbieter von massiv skalierbaren Cloud-Computing-Diensten, sowie Co-Location-Betreiber sind auf stabile Netze angewiesen, um ihre Services überhaupt zum Endkunden zu bringen. Endkunden, egal ob privat oder geschäftlich, profitieren nur, wenn beide Seiten zusammenspielen. Neue Technologien wie KI erhöhen den Druck zusätzlich und die anfallenden Datenmengen explodieren, so dass es leistungsfähige Glasfaser-Backbones benötig. Es sind somit keine einzelnen Silos von Produkten und Angeboten, sondern digitale Ökosysteme".

Swiss Fibre Net AG

Die Swiss Fibre Net AG ist ein Gemeinschaftsunternehmen lokaler Energieversorger und Kabelnetz-betreiber in der Schweiz. Sie verbindet die lokalen Glasfasernetze ihrer Netzpartner zum grossflächigen, homogenen und offenen "Swiss Fibre Net" und bietet dieses national tätigen Telekomanbietern zur Nutzung an. Damit garantiert die Swiss Fibre Net AG den Wettbewerb im Telekommunikationsmarkt.

EnerCom Kirchberg AG

Seit über 25 Jahren ist die EnerCom Kirchberg AG - im Besitz der Gemeinde - auf Ihre Netze fokussiert. Sie übernimmt mit Ihren Mitarbeitenden den öffentlichen Versorgungsauftrag und hat im Rahmen der Verfügbarkeit und Leistungsfähigkeit ihrer Anlagen für eine sichere, ausreichende, rationelle, umweltgerechte und wirtschaftliche Bedienung ihrer Kunden mit Elektrizität und Kommunikationsdienstleistungen zu sorgen.