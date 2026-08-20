Sanitas Krankenversicherung

Mohammad Najm-Araghi und Dr. Alexander Kremer verstärken Sanitas Geschäftsleitung

Zürich (ots)

Der Sanitas Verwaltungsrat hat Mohammad Najm-Araghi zum Leiter des Geschäftsbereichs "IT" und Dr. Alexander Kremer zum Leiter des Geschäftsbereichs "Operations" ernannt. Die zwei neuen GL-Mitglieder, welche beide schon seit vielen Jahren für Sanitas tätig sind, werden mit ihrer umfangreichen Erfahrung in der Krankenversicherung eine wichtige Rolle bei der Weiterentwicklung der Unternehmensstrategie Sanitas2030 spielen.

Mohammad Najm-Araghi (IT) und Alexander Kremer (Operations) verstärken per 1. September 2026 die Sanitas Geschäftsleitung. Beide treten ihr Amt unter Vorbehalt der Genehmigung durch die beiden Aufsichtsbehörden Bundesamt für Gesundheit (BAG) und Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (FINMA) an.

Mohammad Najm-Araghi (41, Executive MBA der Universität St. Gallen HSG, Master of Science Informatik der Uni Konstanz) verfügt über mehr als 13 Jahre Führungserfahrung als IT- und Transformationsleiter bei Sanitas, seit Dezember 2019 ist er Leiter IT & Technology. In dieser Zeit war er unter anderem verantwortlich für Technologie, Digitalisierung, Cyber Security und AI sowie die Weiterentwicklung einer skalierbaren IT-Organisation.

Dr. Alexander Kremer (44, Doktorat in Wirtschaftsmathematik an der Universität Rostock) arbeitet seit zehn Jahren bei Sanitas, seit August 2022 ist er stellvertretender Leiter des heutigen Geschäftsbereichs Offering. Dabei führte er Teams in den Bereichen "Business Analytics", "Pricing & Strategisches Underwriting", "Produktmanagment OKP" und "Produktmanagement VVG ".

Sanitas CEO Dr. Andreas Schönenberger zur Wahl der beiden neuen GL-Mitglieder: "Es freut mich sehr und erfüllt mich auch mit Stolz, dass mit Mohammad und Alexander ausgewiesene Fach- und Führungspersönlichkeiten aus den eigenen Reihen in die Geschäftsleitung aufsteigen. Ihre profunde Expertise macht sie zu einer wertvollen Ergänzung für unser Team."

Nähere Informationen über die Zusammensetzung der Sanitas Unternehmensgremien gibt's hier: https://www.sanitas.com/de/ueber-sanitas/unternehmen/unternehmensstruktur.html

Fotos von Mohammad Najm-Araghi und Alexander Kremer findet man hier: www.sanitas.com/bilder