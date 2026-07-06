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Krypto ohne Wallet: Selma integriert Bitcoin und Ethereum

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Wer bislang in Bitcoin oder Ethereum investieren wollte, musste dafür eine eigene Kryptostrategie aufbauen. Selma Finance macht daraus jetzt einen Swipe in der App: Der Schweizer digitale Vermögensverwalter integriert Bitcoin und Ethereum ab sofort direkt in die bestehenden, personalisierten Anlagestrategien ihrer Kund:innen, reguliert und ohne separates Krypto-Konto.

Das Wichtigste in Kürze:

Selma geht auf die Bedürfnisse der Kund:innen ein

Bitcoin und Ethereum neu direkt im Portfolio, ganz ohne separate Krypto-Strategie

Umsetzung über zwei US-regulierte Spot-ETFs: IBIT (Bitcoin) und ETHA (Ethereum), im Verhältnis zwei zu eins

Krypto-Anteil von rund 5%, individuell auf das Risikoprofil abgestimmt

Aktivierbar per Swipe in der App, ab CHF 7'500 Anlagevermögen

Keine zusätzlichen Gebühren für die Krypto-Präferenz

Die vollständige Medienmitteilung sowie Zitate von CEO Patrik Schär finden Sie im Anhang. Gerne stehe ich Ihnen für die Vermittlung eines Interviews mit Patrik Schär zur Verfügung.

Mit herzlichen Grüssen

Jannina Stüben

Ferris Bühler Communications GmbH Stadtturmstrasse 8 CH-5400 Baden, Switzerland Direkt. +41 56 209 15 05 Tel. +41 56 206 66 03 jannina@ferrisbuehler.com www.ferrisbuehler.com