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Krypto ohne Wallet: Selma integriert Bitcoin und Ethereum

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Wer bislang in Bitcoin oder Ethereum investieren wollte, musste dafür eine eigene Kryptostrategie aufbauen. Selma Finance macht daraus jetzt einen Swipe in der App: Der Schweizer digitale Vermögensverwalter integriert Bitcoin und Ethereum ab sofort direkt in die bestehenden, personalisierten Anlagestrategien ihrer Kund:innen, reguliert und ohne separates Krypto-Konto.

Das Wichtigste in Kürze:

  • Selma geht auf die Bedürfnisse der Kund:innen ein
  • Bitcoin und Ethereum neu direkt im Portfolio, ganz ohne separate Krypto-Strategie
  • Umsetzung über zwei US-regulierte Spot-ETFs: IBIT (Bitcoin) und ETHA (Ethereum), im Verhältnis zwei zu eins
  • Krypto-Anteil von rund 5%, individuell auf das Risikoprofil abgestimmt
  • Aktivierbar per Swipe in der App, ab CHF 7'500 Anlagevermögen
  • Keine zusätzlichen Gebühren für die Krypto-Präferenz

Die vollständige Medienmitteilung sowie Zitate von CEO Patrik Schär finden Sie im Anhang. Gerne stehe ich Ihnen für die Vermittlung eines Interviews mit Patrik Schär zur Verfügung.

Mit herzlichen Grüssen

Jannina Stüben

Ferris Bühler Communications GmbH
Stadtturmstrasse 8 
CH-5400 Baden, Switzerland
Direkt. +41 56 209 15 05
Tel. +41 56 206 66 03
jannina@ferrisbuehler.com
www.ferrisbuehler.com
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