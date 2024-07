FHNW; Hochschule für Wirtschaft: Veranstaltung «SWISS SMEs discovering India» an der FHNW in Olten am 27. August 2024

FHNW - Fachhochschule Nordwestschweiz

Veranstaltung «SWISS SMEs discovering India» an der FHNW in Olten am 27. August 2024

Die Hochschule für Wirtschaft FHNW freut sich, die Veranstaltung mit dem Titel «Explore & Discover Business Opportunities with Free Trade Partner INDIA» anzukündigen.

Der Anlass findet am 27. August 2024 in Olten statt.

Ziel dieser wichtigen Veranstaltung ist es, die einzigartigen Möglichkeiten, die das im März 2024 unterzeichnete Freihandelsabkommen (FHA) zwischen der EFTA und Indien bietet, aufzuzeigen. Dieses Abkommen eröffnet neue Geschäftsperspektiven für Schweizer KMU, die in den dynamischen indischen Markt expandieren möchten.

Zudem werden die Ergebnisse und Erkenntnisse aktueller FHNW-Studien zum Handelspartner Indien und zum Markteintritt von Schweizer KMU in Indien vorgestellt und mit Experten der Swiss-Indian Chamber of Commerce (SICC), economiesuisse und swissmem vertieft diskutiert.

Ein spezifischer Schwerpunkt der Hochschule für Wirtschaft FHNW ist die Unterstützung von in der Schweiz ansässigen kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) bei ihrer strategischen Internationalisierung und ihrer Wettbewerbsfähigkeit auf ausländischen Märkten. Ein Länderschwerpunkt des Institute for Competitiveness and Communication ICC ist Indien.

Dank langjähriger Tätigkeit verfügt das ICC über einen soliden Leistungsausweis und ein breites Netzwerk in den Wirtschaftsbeziehungen zwischen der Schweiz und Indien.

