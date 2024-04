FHNW - Fachhochschule Nordwestschweiz

FHNW; Hochschule für Technik: FHNW Rover Träff – Duell der Marsroboter

Medienmitteilung, 25. April 2024

Am 4. Mai 2024 messen sich am 2. Rover Träff der Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW fünf Teams aus dem deutschsprachigen Raum mit ihren Mars Rovern.

Veranstaltet von Studierenden des FHNW Rover Teams der Hochschule für Technik FHNW, bietet dieser Event eine einzigartige Plattform, um für die European Rover Challenge, die im Herbst in Polen stattfinden wird, zu trainieren. Studentische Teams aus Hochschulen der deutschsprachigen Länder testen ihre eigens konstruierten Mars Rover, die über unwegsames Gelände navigieren, wissenschaftliche Experimente durchführen und technische Wartungsaufgaben ausführen.

Teams aus Deutschland und der Schweiz

Am Anlass messen sich das FHNW Rover Team, Star Dresden (TU Dresden), FRoST (FH Frankfurt), ERIG (TU Braunschweig) und das zweite Schweizer Team, EPFL Xplore (EPFL Lausanne).

Das FHNW Rover Team besteht aus Studierenden der Studiengänge Elektro- und Informationstechnik, Maschinenbau und Informatik und wird jährlich neu gebildet. Bereits zum dritten Mal entwickeln sie innerhalb von zwei Semestern einen Mars Rover für den renommierten internationalen Wettbewerb. Bei ihren ersten beiden Teilnahmen konnte das Team bereits brillieren: An der Premiere erreichten die Studierenden den sechsten Platz, im letzten Jahr gar den hervorragenden 2. Platz.

Eröffnung mit Nationalratspräsident Eric Nussbaumer

Den Auftakt zum Programm am 4. Mai 2024 macht Nationalratspräsident Eric Nussbaumer. Dann geht es los mit dem Wettbewerb: Die Rover müssen über verschiedene Hindernisse navigieren, Bodenproben sammeln und Maintenance Tasks lösen.

Neben dem Wettbewerb präsentieren sich die Studiengänge Elektro- und Informationstechnik , Maschinenbau und Informatik . Auch Vereine, Unternehmen und andere Organisationen haben die Möglichkeit, ihre Projekte und Ideen zu präsentieren. Besucherinnen und Besucher sind eingeladen, in die spannende Welt von Robotik, Technologie und Innovation einzutauchen.

Medienschaffende herzlich eingeladen

Als Medienschaffende begrüssen wir Sie gerne persönlich und führen Sie in die Thematik der Mars Rover ein. Melden Sie sich bis zum 2. Mai 2024 bei Karin Weinmann, Medienkontakt der Hochschule für Technik FHNW, unter karin.weinmann@fhnw.ch.

Programm

10:45 Uhr

Eröffnung durch Nationalratspräsident Eric Nussbaumer

11:00 – 16:00 Uhr

Wettbewerb auf dem Gelände der FHNW

17:00 Uhr

Siegerehrung

Über den Mittag gibt es Essenstände in der Nähe des Wettbewerbsgeländes.

Kontakte

FHNW Rover Team

Fachhochschule Nordwestschweiz FHNWHochschule für Technik FHNW

Studiengang Maschinenbau

Levin Küng

Student

rover@fhnw.ch

Medienkontakt

Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW

Hochschule für Technik FHNW

Karin Weinmann

Kommunikation

karin.weinmann@fhnw.ch

T. +41 56 202 85 21

Die Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW

Die Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW umfasst neun Hochschulen mit den Fachbereichen Angewandte Psychologie, Architektur, Bau und Geomatik, Gestaltung und Kunst, Life Sciences, Musik, Lehrerinnen- und Lehrerbildung, Soziale Arbeit, Technik und Wirtschaft. Die Campus der FHNW sind in den vier Trägerkantonen Aargau, Basel-Landschaft, Basel-Stadt und Solothurn angesiedelt.

Über 13 600 Studierende sind an der FHNW immatrikuliert. Rund 1 300 Dozierende vermitteln in 34 Bachelor- und 20 Master-Studiengängen sowie in zahlreichen Weiterbildungsangeboten praxisnahes und marktorientiertes Wissen. Die Absolventinnen und Absolventen der FHNW sind gesuchte Fachkräfte.

Weitere Informationen auf www.fhnw.ch

Die Hochschule für Technik FHNW

Die Hochschule für Technik FHNW bildet an den Standorten in Brugg-Windisch, Muttenz und Olten über 1 800 Bachelor- und Master-Studierende im Ingenieurwesen, in der Informatik und in der Optometrie aus. Beim Vollzeit- oder berufsbegleitenden Studium ist der Praxisbezug zentrales Element der Ausbildung. Gemeinsam mit führenden Unternehmen im In- und Ausland betreibt die Hochschule für Technik FHNW angewandte Forschung und Entwicklung.

Weitere Informationen auf www.fhnw.ch/ht



Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW Dominik Lehmann Leiter Kommunikation FHNW Bahnhofstrasse 6 5210 Windisch T +41 56 202 77 28 dominik.lehmann@fhnw.ch www.fhnw.ch