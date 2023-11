Medienmitteilung: Sandro Spaeth neu Experte für Mobilität & Reisen bei Comparis

comparis.ch AG

Sandro Spaeth neu Experte für Mobilität & Reisen bei Comparis

Sandro Spaeth neu Experte für Mobilität & Reisen bei Comparis

Comparis verstärkt sein Expertenteam. Sandro Spaeth übernimmt die Marktanalysen im Bereich Mobilität und Reisen. Der langjährige Wirtschaftsjournalist war zuvor Mitglied der Chefredaktion von «20 Minuten».

Zürich, 21. November 2023 – Der Online-Vergleichsdienst comparis.ch verstärkt sein Expertenteam. Sandro Spaeth verantwortet seit November die Branchen- und Marktanalysen für den Fachbereich Mobilität und Reisen.

Der langjährige Wirtschaftsjournalist war zuletzt Mitglied der Chefredaktion von «20 Minuten». Der 44-jährige Sandro Spaeth studierte Journalismus am MAZ – Institut für Journalismus und Kommunikation – in Luzern und bildete sich an der Columbia University in New York weiter. Zuletzt schloss Spaeth den Master of Advanced Studies in Communication Management and Leadership an der ZHAW ab.

«Wir freuen uns, mit Sandro Spaeth einen Fachmann mit grosser Kenntnis der Schweizer Wirtschaft sowie von multimedialen Formaten gewonnen zu haben», sagt Comparis-Newsroom-Leiterin Elisabeth Rizzi. Sandro Spaeth tritt die Nachfolge von Andrea Auer an, die das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlässt.

Das Expertenteam von comparis.ch analysiert den Schweizer Markt in den Bereichen Gesundheitswesen/Krankenversicherung, Mobilität/Reisen, persönliche Finanzen, Telecom, Wohnen/Immobilien sowie Versicherungen und produziert hierzu regelmässig Studien.

Weitere Informationen:

Michael Kuhn Mediensprecher Telefon: 044 360 53 91 E-Mail: media@comparis.ch comparis.ch

Über comparis.ch

Mit über 80 Millionen Besuchen im Jahr zählt comparis.ch zu den meistgenutzten Schweizer Websites. Das Unternehmen vergleicht Tarife und Leistungen von Krankenkassen, Versicherungen, Banken sowie Telecom-Anbietern und bietet das grösste Schweizer Online-Angebot für Autos und Immobilien. Dank umfassender Vergleiche und Bewertungen bringt das Unternehmen Transparenz in den Markt. Dadurch stärkt comparis.ch die Entscheidungskompetenz von Konsumentinnen und Konsumenten. Das Unternehmen wurde 1996 vom Ökonomen Richard Eisler gegründet.