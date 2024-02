Flooat AG

Die Flooat AG läutet ein neues Zeitalter des Wohlbefindens ein mit der Eröffnung ihres innovativen Floating-Centers am Flughafen Zürich

Zürich (ots)

In einer ständig in Bewegung befindlichen Welt bietet die Flooat einen Rückzugsort der Stille und Entspannung. Mit Stolz wird die Eröffnung des neuen Floating-Centers am 23. Februar 2024 im The Circle in Zürich bekannt gegeben. Dieses Center markiert nicht nur eine Premiere für Flooat, sondern steht auch für den Beginn einer neuen Ära des Wohlbefindens und der Erholung.

Ein berührendes Erlebnis: Das Floating-Erlebnis von Flooat lädt dazu ein, alleine, mit einem Partner oder einem Freund die ultimative Freiheit zu erleben. Gäste werden eingeladen, die Augen zu schließen und sich sanft auf dem Wasser treiben zu lassen, während die Welt um sie herum zur Ruhe kommt.

Durch speziell entwickelte Technologie garantiert Flooat eine völlig sichere und entspannte Umgebung. Dieses einzigartige Erlebnis soll die Sinne anregen und die Gäste auf eine emotionale Reise mitnehmen. Es ist die perfekte Gelegenheit für alle, die eine Auszeit vom Alltag nehmen und neue Energie schöpfen möchten.

Das Versprechen der Flooat: Mehr als nur Entspannung anzubieten ist das Ziel des Schweizer Unternehmens, eine inklusive und einladende Atmosphäre für alle Gäste zu schaffen. Der Standort im Circle am Flughafen Zürich ist täglich von von 5.00 Uhr bis 00.30 Uhr geöffnet, 365 Tage im Jahr.

Bereit für einen Neuanfang, bietet Flooat einen neuen Weg zu Wellness und Spa. Interessierte sind eingeladen, ihr Floating-Erlebnis jetzt zu buchen und unter den Ersten zu sein, die in eine Welt eintauchen, in der Entspannung und Wohlbefinden Priorität haben.