Fürstentum Liechtenstein

Winter-Fitnesstraining der Stabsstelle für Sport

Vaduz (ots)

Die wöchentlichen Fitnesstrainings, welche durch die Stabsstelle für Sport unterstützt werden, starten wieder in der Kalenderwoche 43, am Montag, 23. Oktober, an den gewohnten Terminen und Standorten. Teilnehmen können alle und das Training ist kostenlos. Die ausgebildeten Leiterinnen und Leiter freuen sich auf ein zahlreiches Erscheinen der Sportbegeisterten. Für Fragen steht die Stabsstelle für Sport zur Verfügung. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

- Montag: Schulzentrum Unterland - 19.45 bis 20.30 Uhr

- Mittwoch: Turnhalle Gymnasium Vaduz - 18.30 bis 19.15 Uhr

- Donnerstag: Sportbox beim Street Workout Park, Rheinparkstadion Vaduz (Outdoor) - 12.00 bis 12.45 Uhr