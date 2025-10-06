Stiftung SOS-Kinderdorf Schweiz

Hilfswerke an Bundesrat: Zwei Jahre Krieg in Gaza sind zwei Jahre zuviel

Gemeinsam demonstrieren Terre des hommes, SOS-Kinderdorf Schweiz, Médecins du Monde Schweiz, Handicap International Schweiz, Ärzte ohne Grenzen Schweiz, und Save the Children am 8. Oktober um 11 Uhr vor dem Bundeshaus. Es wird ein Brief mit fünf Forderungen an den Bundesrat übergeben. Sprecher aller Organisationen stehen für Medienanfragen zur Verfügung.

Gemeinsam mit Vertreter:innen von vier weiteren Schweizer Hilfswerken demonstrieren Mitarbeitende von SOS-Kinderdorf am 8. Oktober 2025 vor dem Bundeshaus.

SOS-Kinderdorf weist auf die Verpflichtungen der Schweiz als Unterzeichnerin der UNO-Kinderrechtskonvention hin (1997 von der Schweiz ratifiziert).

Kinder haben das Recht auf Leben und persönliche Entwicklung. Und doch sind mehr als 20'000 Kinder in Gaza umgebracht worden. Kinder, die keinerlei Schuld an den Attacken des 7. Oktober 2023 tragen. Kinder, die keinerlei Gefahr darstellen.

Kinder haben das Recht auf Schutz und Fürsorge. Und doch werden Familien seit zwei Jahren in Gaza auseinandergerissen und zerstört. Tausende von Kindern haben ihre Eltern und Geschwister verloren.

Kinder haben das Recht auf Bildung. Und doch können Kinder seit 2 Jahren in Gaza nicht in die Schule.

Kinder haben das Recht auf Gesundheitsversorgung. Und doch leiden und sterben unzählige Kinder an einer menschengemachten Hungersnot in Gaza.

Das Schweigen der Schweiz ist eine Duldung von Verbrechen gegen Tausende von Kindern.

Medienkontakt:

Marc Kempe

Stiftung SOS-Kinderdorf Schweiz Tel.: 031 979 60 73 / 078 820 79 25 E-Mail: medien@sos-kinderdorf.ch

SOS-Kinderdorf SOS-Kinderdorf gibt in über 135 Ländern Kindern in Not ein liebevolles Zuhause und schützt gefährdete Kinder vor dem Verlust ihrer Familie. Die Stiftung SOS-Kinderdorf Schweiz ist ein privates, politisch und konfessionell ungebundenes Kinderhilfswerk und finanziert SOS-Programme in Entwicklungsländern. Weitere Informationen unter: www.sos-kinderdorf.ch