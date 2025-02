Stiftung SOS-Kinderdorf Schweiz

Engagement für Kinder und Chancengleichheit

Bild-Infos

Download

Sehr geehrte Medienschaffende

Gleichberechtigung, Bildung und Zukunftsperspektiven – SOS-Kinderdorf engagiert sich weltweit für Kinder und Familien in Not. Unsere neue Botschafterin, Noelle Maritz, erzählt im Interview von ihrer Motivation. Als neue Partnerin von Coop am «Tag der guten Tat» rufen wir zur Handy-Spende für Mobile Aid auf. Zudem startet 2025, dank Unterstützung von Swiss und help alliance, das Projekt «Wings of Tomorrow» in Südafrika, um Bildungschancen zu fördern.

Vielen Dank für Ihr Interesse. Bei Fragen stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung.

Freundliche Grüsse

Cornelia Krämer

Gleichberechtigung fördern – aber wie?

Gleichberechtigung bleibt in vielen Ländern eine Herausforderung – oft verhindern Armut, traditionelle Rollenbilder und fehlende Ressourcen echte Chancengleichheit. Unser Programmteam setzt sich aktiv dafür ein, insbesondere Frauen, Mädchen und marginalisierte Gruppen zu stärken. Ob durch Bildungsprogramme, Spar- und Leihgruppen oder gezielte Sensibilisierung: Die Projekte von SOS-Kinderdorf schaffen nachhaltige Veränderungen. Ein Beispiel? Eine Frau in Nepal, die dank unserer Unterstützung von Analphabetin zur Bürgermeisterkandidatin wurde.

Lesen Sie das Interview zum Thema Chancengleichheit und Gleichberechtigung mit Erika Dittli, Programmleiterin, und Camila Lattion, Programmverantwortliche, auf Seite 7 in unserer aktuellen Ausgabe von SOS-ZOOM .

Tag der guten Tat: Alte Handys spenden für Kinder in Not

SOS-Kinderdorf Schweiz ist 2025 neue offizielle Partnerin von Coop am «Tag der guten Tat», der am 24. Mai stattfindet. Die schweizweite Mitmach-Aktion stellt das freiwillige Engagement ins Zentrum und motiviert, Gutes zu tun. Wir rufen deshalb zur Handy-Spende für Mobile Aid auf. Damit bleiben wertvolle Rohstoffe im Kreislauf. Der Erlös geht zu 100 Prozent an SOS-Kinderdorf. Dadurch werden Mahlzeiten für Kinder in Not sowie Ernährungssensibilisierung ermöglicht. Alte Handys können am Tag der guten Tat in über 30 Coop-Filialen oder jederzeit in einem Swisscom Shop abgegeben werden.

Weitere Informationen zu Mobile Aid finden Sie hier .

Noelle Maritz: Neue Botschafterin für SOS-Kinderdorf Schweiz

Noelle Maritz, Schweizer Nationalspielerin und Profi-Fussballerin bei Aston Villa, engagiert sich neu als Botschafterin für SOS-Kinderdorf Schweiz. Im Interview spricht sie über ihre Kindheit und Jugendzeit zwischen den USA, der Schweiz und Deutschland, ihre Erfahrungen als junge Fussballerin und die Bedeutung von Gemeinschaft und Unterstützung. Sie erzählt, wie sie schon früh lernte, selbstständig zu sein, und warum ihr Teamgeist und Zusammenhalt am Herzen liegen. Zudem gibt sie spannende Einblicke in ihre Erwartungen an die Frauen-EM 2025 in der Schweiz und ihre Motivation, sich dafür einzusetzen, dass Kinder in einer Familie aufwachsen können.

Lesen Sie das Interview hier .

Wings of Tomorrow

SOS-Kinderdorf Schweiz, Swiss und help alliance, die Hilfsorganisation der Lufthansa-Gruppe, starten 2025 das Projekt «Wings of Tomorrow» für Kinder und Jugendliche in Südafrika. Ziel ist es, Bildungschancen zu verbessern und Zukunftsperspektiven zu schaffen. Dazu gehören Schulmaterialien, Mentoring für den Arbeitsmarkt und Zugang zu sauberem Trinkwasser und Strom. Das Projekt hat gerade erst abgehoben – wir halten Sie auf dem Laufenden!

Medienkontakt: Cornelia Krämer, Leiterin Kommunikation

Stiftung SOS-Kinderdorf Schweiz Tel.: 031 979 60 64 E-Mail: medien@sos-kinderdorf.ch

SOS-Kinderdorf SOS-Kinderdorf gibt in über 135 Ländern Kindern in Not ein liebevolles Zuhause und schützt gefährdete Kinder vor dem Verlust ihrer Familie. Die Stiftung SOS-Kinderdorf Schweiz ist ein privates, politisch und konfessionell ungebundenes Kinderhilfswerk und finanziert SOS-Programme in Entwicklungsländern. Weitere Informationen unter: www.sos-kinderdorf.ch