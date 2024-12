Tineco

Sauberkeit leicht gemacht mit dem Tineco iCarpet Spot - für die einfache Reinigung von Flecken

Tineco freut sich, dass Euromonitor International, der weltweit führende unabhängige Anbieter von strategischer Marktforschung, das Unternehmen als weltweiten Marktführer in der Kategorie Nass- und Trockenstaubsauger für den Haushalt anerkannt hat. Mit über fünf Millionen verkauften Geräten innerhalb eines Jahres (Zeitraum vom 1. Juli 2023 bis 30. Juni 2024) spiegelt diese Auszeichnung das Engagement von Tineco für Innovation und Qualität im Bereich der Haushaltsreinigung wider. Die Produkte von Tineco werden heute von 14 Millionen Nutzer*innen in den wichtigsten Märkten weltweit verwendet, darunter in Nordamerika, Europa und Asien.

Tineco erweitert sein Sortiment an intelligenten Haushaltsgeräten um den iCarpet Spot - ein speziell entwickeltes Gerät zur effektiven Entfernung von Flecken auf Teppichen, Polstern und Treppen. Der iCarpet Spot wurde gezielt konzipiert, um hartnäckige Verschmutzungen wie Öl, Kaffee oder Tomatensoße sowie unangenehme Gerüche mühelos zu beseitigen.

Eigenschaften und Anwendung

Der iCarpet Spot Cleaner ist mit einer Motorleistung von 300W ausgestattet und bietet so eine gründliche Tiefenreinigung. Mit einem Gewicht von nur 3,7 kg und einer Kabellänge von 4,5 Metern lässt sich das Gerät leicht handhaben und ermöglicht eine flexible Nutzung. Der Geräuschpegel von unter 82 dB(A) sorgt für eine leise Anwendung.

Praktische Ausstattung

Das Gerät verfügt über getrennte Frisch- und Schmutzwassertanks (0,8L und 0,6L), die eine hygienische Reinigung ohne Nachspülen ermöglichen. Eine Vorbehandlungslösung ist im Lieferumfang enthalten, die tiefsitzende Flecken effektiv aufweicht. Zusätzlich wird ein Aufsatz für die Reinigung von Hartböden mitgeliefert.

Verfügbarkeit und Garantie

Der iCarpet Spot ist ab sofort bei OTTO erhältlich. Er wird mit einer 2-jährigen Garantie angeboten und erfüllt die höchsten Sicherheitsstandards (CE und GS).

Über Tineco

Tineco wurde 1998 mit der Markteinführung seines ersten Staubsaugers gegründet und treibt seither die Innovation in der Kategorie der smarten Haushaltsgeräte voran. Tineco hat sich auf die Entwicklung fortschrittlicher, smarter Technologien spezialisiert, die alltäglichen Haushaltsprodukte intelligenter und benutzerfreundlicher machen. Mit dem PURE ONE Staubsaugerportfolio und der Einführung der ersten smarten Nass-/Trockensaugerlinie auf dem Markt - der FLOOR ONE Serie - hat sich Tineco schnell zu einem führenden Unternehmen in der Kategorie der smarten Haushaltsgeräte entwickelt.