Grüne Woche Berlin: Die Schweiz glänzt mit Tradition, Innovation und Prominenz

Die Grüne Woche 2025 ist erneut Treffpunkt für Agrarpolitik, Kulinarik und innovative Lösungen in der Landwirtschaft. Am Schweizer Gemeinschaftsstand in Halle 4.2 präsentiert sich die Schweiz nicht nur kulinarisch vielfältig, sondern auch politisch und kulturell prominent vertreten.

Hochrangiger Besuch am Schweizer Gemeinschaftsstand

Am ersten Messetag begrüssten Livia Leu, die Botschafterin der Schweiz in Berlin, und Christian Hofer, der Direktor des Bundesamts für Landwirtschaft, eine bedeutende deutsche Delegation. Cem Özdemir, der Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft, zeigte sich beeindruckt von der Qualität und Vielfalt der Schweizer Spezialitäten, darunter erstklassiger Käse und nachhaltig produzierte Schokolade.

Besonders begeistert war die Delegation von dem interaktiven "Schoko-Schuss"-Spiel, das ihnen die Möglichkeit bot, ihr Geschick zu testen und gleichzeitig mehr über die Schokoladenproduktion in der Schweiz zu erfahren.

Politische Präsenz: Bundesrat Guy Parmelin in Berlin zu Besuch

Ein weiteres Highlight war der Besuch von Guy Parmelin, Bundesrat und Vorsteher des Eidgenössischen Departements für Wirtschaft, Bildung und Forschung. Gemeinsam mit Christian Hofer nahm er an der Agrarministerkonferenz des Global Forum for Food and Agriculture (GFFA) teil und vernetze sich mit hochkarätigen Delegierten. Auch die gesamte BLW-Delegation war vor Ort und beteiligte sich aktiv am internationalen Austausch und den Herausforderungen der globalen Agrarpolitik.

Im Anschluss erkundete Bundesrat Parmelin den Schweizer Gemeinschaftsstand, informierte sich über innovative Produkte und bedankte sich bei den Ausstellern für ihr Engagement. Er betonte die Bedeutung der Schweizer Präsenz auf der internationalen Leitmesse und nahm sich Zeit, weitere Bereiche der Grünen Woche kennenzulernen.

Die Alpenrepublik Schweiz hat auch einen König und verführt kulinarisch Besucher

Neben dem eindrucksvollen, erlebnisreichen Gemeinschaftsstand auf rund 850 m² begeistert die Schweiz die Messebesucherinnen und Messebesucher mit traditionellen kulinarischen Spezialitäten, innovativen Produkten und sogar einer königlichen Präsenz. Der ehemalige Schwingerkönig Christian Stucki zog an den Eröffnungstagen viele neugierige Blicke auf sich und bringt einen Hauch Schweizer Tradition und alpinen Glamour nach Berlin. Ihm gelang als zweitem Schwinger der sogenannte «Schwinger-Grand-Slam» mit Siegen am Unspunnen-, am Kilchbergschwinget und am Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest.

Aussteller und Unternehmen wie Chocosuisse, Swisswine und Switzerland Cheese Marketing entpuppen sich mit ihren Produkten als wahre Publikumsmagneten. Neben Klassikern wie Käse, Raclette und Schokolade sorgen auch neu die Bierbrauerei Locher aus dem Appenzell und Bündner Fleischspezialitäten für authentische Gaumenfreuden.

Zahlreiche Besucherinnen und Besucher nutzen die Gelegenheit zur Degustation und sind begeistert von der kulinarischen Vielfalt der Schweiz.

Schweizer Tradition hautnah: Musik und Genuss

Der Gemeinschaftsstand bietet während der Grünen Woche nicht nur kulinarische Highlights, sondern auch musikalische Darbietungen. Alphornklänge und traditionelle Jodel-Einlagen lassen die Besucher die authentische Schweizer Atmosphäre hautnah erleben.

«Die ersten Messetage waren ein voller Erfolg», fasste Michel Darbellay, Präsident der AMS Agro-Marketing Suisse, zusammen. «Wir sind stolz darauf, bereits zum 25. Mal diesen Auftritt zu organisieren und die Vielfalt sowie Innovationskraft der Schweiz auf einer internationalen Bühne präsentieren zu dürfen.»

Bis zum 26. Januar 2025 haben die Besucherinnen und Besucher der Grünen Woche die Gelegenheit, Schweizer Kultur, Kulinarik und Gastfreundschaft am Gemeinschaftsstand in Halle 4.2 hautnah zu erleben. Besuchen Sie uns und lassen Sie sich von der Alpenrepublik verzaubern!

Pressekontakte

AMS Agro-Marketing Suisse, Denis Etienne ming agentur ag, Ewa Christina Ming

Brunnmattstrasse 21, 3007 Bern, Schweiz Lindenbachstrasse 56, 8006 Zürich, Schweiz

info@agromarketingsuisse.ch info@ming-agentur.ch

+41 31 359 59 59 +41 44 366 61 11