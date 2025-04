LID Pressecorner

Über 220 Weinkeller öffnen ihre Türen

Der 1. Mai sowie das Wochenende vom 3. und 4. Mai stehen ganz im Zeichen der «Offenen Weinkeller 2025». Über 220 Weinproduzentinnen und -produzenten aus der Deutschschweiz öffnen ihre Türen, um Einblicke in die faszinierende Welt des Weinbaus zu gewähren. Die Kellerbetriebe bieten Weindegustationen, Kellerführungen, Rundgänge und lokale Spezialitäten an.

Das Wunderbare am Wein ist: Er ist so viel mehr als ein Getränk. Wein ist Kultur und Geschichte, Terroir und Herkunft, Genuss und Geselligkeit. Wein ist vielfältig, authentisch, eigenständig. All diese Facetten können am 1. Mai sowie am 3. und 4. Mai kennengelernt werden. Über 220 Winzerinnen und Winzer aus der Deutschschweiz öffnen anlässlich der «Offenen Weinkeller 2025» die Türen ihrer Weinkeller. Der Anlass ist die perfekte Gelegenheit, die eigene Weinheimat vertieft zu erkunden.

Ein genussvolles Gesamterlebnis

Die «Offenen Weinkeller» sind ein Gesamterlebnis. So geben die Winzerinnen und Winzer auf einem Rebberg-Rundgang oder einer Kellerführung aufschlussreiche Einblicke in ihre Arbeit. Die Gäste erfahren beispielsweise, was ein Önologe nach der Weinlese und dem Keltern macht oder welche Traubensorten momentan besonders angesagt sind. Auf zahlreichen Weingütern werden in stimmigem Ambiente neben gehaltvollen Tropfen auch lokale Speisen wie Fischknusperli, Käse oder Grillspezialitäten angeboten. Sich auf den Deutschschweizer Weinbau einzulassen, ist eine überraschende und lohnende Reise. Die drittgrösste Schweizer Weinbauregion bietet ein spannendes Mosaik der Möglichkeiten und zeichnet sich durch bemerkenswerte Innovationen aus. Das Qualitätsniveau ist sehr hoch und zahlreiche Tropfen erreichen internationales Niveau.

Tag der Arbeit als Initialzündung

Der Grundstein für die «Offenen Weinkeller» wurde Anfang der 2000er-Jahre an einem 1. Mai gelegt. Der Weinbauverein Zürichsee beschloss damals zusammen mit einigen Winzerinnen und Winzern des Kantons Zürich, die Türen ihrer Weinkeller der Öffentlichkeit zugänglich und Interessierten ihre Weine schmackhaft zu machen. In der Folge inspirierte der Anlass auch andere Weinbauverbände. So ist der Event rund um den 1. Mai zu einer festen Grösse der ganzen Deutschschweizer Weinwelt gewachsen und bei einem breiten Publikum beliebt.

Organisiert werden die «Offenen Weinkeller 2025» vom Branchenverband Deutschschweizer Wein (BDW). Die Öffnungsdaten und -zeiten der teilnehmenden Betriebe variieren. Unter deutschschweizerwein.ch sind sämtliche Informationen zu finden.

Kampagnenleitung Urs Bolliger, offeneweinkeller@deutschschweizerwein.ch, 071 552 13 31