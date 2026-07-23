Valiant Holding AG

Annonce événementielle au sens de l'art. 53 RC: Valiant poursuit sa croissance au premier semestre 2026

Ein Dokument

Bern (ots)

Valiant a enregistré un bénéfice consolidé de 75,9 millions de francs pour le premier semestre de l'année. Cela correspond à une progression de 3,4 % par rapport à l'exercice précédent. La mise en oeuvre de la stratégie " Valiant 2029 " est en bonne voie. La banque lilas propose désormais un paquet bancaire gratuit aux entreprises.

Valiant a augmenté son bénéfice consolidé de 3,4 %, à 75,9 millions de francs. Le résultat opérationnel progresse de 0,4 % par rapport à l'année précédente, pour atteindre 113,9 millions de francs. Les produits d'exploitation s'inscrivent aussi en hausse de 1,2 %, à 277,3 millions de francs.

" Les chiffres de croissance témoignent de la confiance de nos clientes et clients. La mise en oeuvre de notre stratégie est également en bonne voie. La hausse de 13,2 % des commissions sur les titres et les opérations de placement représente notamment une étape importante vers notre objectif de diversification plus large de la base de revenus ", a déclaré le CEO de Valiant, Ewald Burgener.

Croissance des prêts et des fonds de la clientèle

Les prêts à la clientèle enregistrent une hausse de 1,9 % au premier semestre et se montent à 30,9 milliards de francs. Les fonds de la clientèle atteignent 23,2 milliards de francs, soit une augmentation de 2,1 %. Le compte épargne Top, avec son taux d'intérêt préférentiel de 1,01 %, est particulièrement prisé et contribue à cette croissance.

Des opérations d'intérêts solides malgré l'environnement de taux à zéro

Dans un contexte où les taux se situent toujours à zéro, les opérations d'intérêts sont en léger recul, mais restent à un niveau élevé. Par rapport à l'année précédente, le résultat brut des opérations d'intérêts recule de 1,3 %, à 200,3 millions de francs, et le résultat net s'inscrit en baisse de 1,2 %, à 192,9 millions de francs.

Hausse du produit des opérations de commissions et de prestations de services

Dans le cadre de la stratégie " Valiant 2029 ", la diversification des revenus joue un rôle important. La croissance des opérations de commissions et prestations de service y contribue. Ces dernières affichent en effet une hausse de 7,7 % par rapport à l'exercice précédent et s'établissent à 51,5 millions de francs, une évolution très réjouissante. Les commissions sur les titres et les opérations de placement progressent de 13,2 %. Cette variation s'explique principalement par l'augmentation des avoirs en dépôt due à l'afflux de nouveaux fonds et par l'évolution positive des marchés financiers.

Résultat des opérations de négoce et autres résultats ordinaires

Le résultat des opérations de négoce s'élève à 20,2 millions de francs, un niveau toujours élevé mais en léger recul (-2,9 %). Les autres résultats ordinaires présentent une hausse de 23,9 %, à 12,7 millions de francs, principalement en raison de produits des participations plus élevés.

Charges d'exploitation

Les charges d'exploitation augmentent légèrement (1,4 %), à 152,5 millions de francs. Cette évolution s'explique par les investissements dans la numérisation et l'attractivité en tant qu'employeur. Dans le cadre du programme visant à augmenter l'efficacité opérationnelle, Valiant gère toujours strictement ses coûts.

Lancement d'un programme de rachat d'actions

En raison de l'évolution positive enregistrée au premier semestre, un montant total de 17,5 millions de francs a été affecté aux réserves pour risques bancaires généraux. Valiant renforce ainsi ses capitaux propres et se situe, avec un ratio de fonds propres de base de 17,0 %, nettement au-dessus des exigences minimales réglementaires. Valiant a la conviction qu'il est dans l'intérêt, tant de la clientèle que des investisseuses et investisseurs, de disposer d'une capitalisation solide. Le programme de rachat d'actions annoncé a été lancé le 1er juin 2026.

Stratégie en bonne voie

Depuis début 2025, la banque lilas met systématiquement en oeuvre sa stratégie " Valiant 2029 ". La simplicité et la rentabilité en sont les points centraux. Parallèlement au développement de l'offre et aux mesures visant à diversifier les revenus, le programme d'amélioration de l'efficacité se déroule aussi comme prévu. Il prévoit des économies de coûts et une réduction des effectifs par le biais de la fluctuation naturelle, d'ici 2028.

Nouveaux paquets bancaires pour les entreprises : gratuit à illimité

Valiant veut simplifier la vie financière de ses clientes et clients. Les nouveaux sets business sont non seulement plus simples et attrayants, mais ils répondent encore mieux aux besoins des PME et des indépendant·e·s. Valiant propose désormais le set business base gratuitement. Ce dernier comprend notamment un compte et une Debit Mastercard®. Des prestations plus complètes sont incluses dans les sets business plus ou business premium, avec par exemple un nombre illimité de comptes et d'écritures. Vous trouverez plus d'informations sur le site Internet de Valiant.

Valiant, une formatrice responsable

Valiant s'engage pour la formation et donne à son personnel la possibilité de se développer. Cette année encore, nos 22 apprenti·e·s ont toutes et tous passé avec succès leurs examens finaux. Comme lors des années précédentes, Valiant offre aux diplômé·e·s la possibilité de mettre leurs compétences professionnelles aux services de la banque lilas à l'avenir.

Perspectives

Pour l'année en cours, Valiant s'attend à un bénéfice consolidé légèrement plus élevé.

Les documents et informations sur le résultat semestriel peuvent être consultés ici : valiant.ch/resultats

Les illustrations peuvent être téléchargées ici : valiant.ch/telechargements

À propos de Valiant

Valiant est un prestataire financier suisse indépendant qui exerce ses activités exclusivement en Suisse. Elle propose à sa clientèle privée ainsi qu'aux PME une offre complète et simple dans tous les domaines financiers. Valiant est implantée localement dans quinze cantons : Argovie, Bâle-Campagne, Bâle-Ville, Berne, Fribourg, Jura, Lucerne, Neuchâtel, Saint-Gall, Schaffhouse, Soleure, Thurgovie, Vaud, Zoug et Zurich. En outre, elle est présente dans toute la Suisse grâce à ses prestations innovantes et numériques. Valiant affiche un total du bilan de 39,0 milliards de francs et emploie près de 1200 collaboratrices et collaborateurs, dont plus de 70 personnes en formation.