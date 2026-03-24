Valiant Holding AG

Annonce événementielle au sens de l'art. 53 RC: Publication du rapport de gestion et de durabilité 2025

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Bern (ots)

Valiant Holding SA a publié aujourd'hui ses rapports sur l'exercice 2025.

Le rapport de gestion de Valiant Holding SA comprend le rapport annuel, le rapport Corporate Governance, le rapport de rémunération et le rapport financier, organisés en chapitres. En introduction, le rapport contient l'interview du président du conseil d'administration, Markus Gygax, et celle du CEO, Ewald Burgener, ainsi qu'un message aux actionnaires.

Le rapport de durabilité, rédigé séparément, comprend notamment un reporting climatique conformément aux recommandations reconnues au niveau international de la Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD). Pour la première fois, le rapport climatique a également été établi dans un format lisible par machine conformément à la taxonomie ESRS (European Sustainability Reporting Standards).

Ce rapport est complété par un rapport abrégé succinct au format papier ainsi que par un rapport de gestion en ligne. Celui-ci comprend des indicateurs interactifs et une vidéo récapitulative de l'année 2025. Le rapport de gestion 2025 en ligne peut être consulté à l'adresse : gb.valiant.ch/fr

Toutes les informations et tous les documents relatifs au reporting de Valiant peuvent être consultés à cette adresse : valiant.ch/resultats.

À propos de Valiant

Valiant est un prestataire financier suisse indépendant qui exerce ses activités exclusivement en Suisse. Elle propose à sa clientèle privée ainsi qu'aux PME une offre complète et simple dans tous les domaines financiers. Valiant est implantée localement dans quinze cantons : Argovie, Bâle-Campagne, Bâle-Ville, Berne, Fribourg, Jura, Lucerne, Neuchâtel, Saint-Gall, Schaffhouse, Soleure, Thurgovie, Vaud, Zoug et Zurich. En outre, elle est présente dans toute la Suisse grâce à ses prestations innovantes et numériques. Valiant affiche un total du bilan de 37,9 milliards de francs et emploie près de 1200 collaboratrices et collaborateurs, dont plus de 70 personnes en formation.