Interkantonale Geldspielaufsicht (Gespa)

Gespa tire le bilan de l'exercice 2025

Berne (ots)

Dans son rapport annuel, l'autorité intercantonale de surveillance des jeux d'argent (Gespa) fait le point sur son activité de surveillance et sur les évolutions pertinentes du marché placé sous sa surveillance durant l'exercice 2025. En même temps que le rapport annuel, la Gespa publie la statistique des jeux de grande envergure et des jeux de petite envergure pour l'exercice 2025. Les dépenses nettes par habitant pour les loteries et les paris sportifs de grande envergure ont baissé de 4 % à 132 francs. La lutte contre les offres illégales reste un défi majeur.

Surveillance du marché réglementé

Au cours de l'année sous revue, la Gespa a autorisé un total de 62 nouveaux jeux proposés par les deux sociétés de loterie et a délivré 59 approbations de modifications ultérieures de jeux.

Au second semestre, la Gespa a fait procéder à des contrôles dans les points de vente terrestres des deux sociétés de loterie afin de vérifier la mise en oeuvre des mesures de protection des mineurs dans le domaine des paris sportifs. Les résultats des achats-tests n'ont été disponibles que peu avant la fin de l'année.

En septembre 2025, la Loterie Romande a déposé une demande d'autorisation pour le premier billet virtuel, qui devrait être proposé au plus tard à partir du 1er janvier 2028 sur les nouveaux appareils de la Loterie électronique. Le nouveau système offrira des fonctions de protection renforcées : les personnes faisant l'objet d'une exclusion des jeux en Suisse seront désormais empêchées de participer à la Loterie électronique. De plus, les joueuses et joueurs pourront à l'avenir fixer leurs limites personnelles de pertes et ainsi réguler leur comportement de jeu de manière autonome.

Lutte contre les activités illégales

La prolifération croissante du crime organisé dans le secteur des jeux d'argent reste un défi majeur. La lutte contre les jeux d'argent illégaux est compliquée par la fragmentation des compétences. Au cours de l'année sous revue, la Gespa a examiné 42 décisions pénales cantonales et soutenu 25 enquêtes pénales. Dans ce cadre, elle a accompagné des perquisitions, réalisé des analyses informatiques forensiques et établi des rapports techniques utilisés comme moyens de preuve devant les juridictions pénales.

En outre, la Gespa a publié cinq listes de blocage visant des noms de domaine d'exploitants étrangers de jeux d'argent illégaux. Fin 2025, sa liste de blocage comptait 671 noms de domaine.

Évolution du marché des jeux de grande envergure

Les loteries et les paris sportifs exploités de manière automatisée, au niveau intercantonal ou en ligne ont généré au cours de l'année sous revue un chiffre d'affaires de CHF 3,87 milliards (-2,4 % par rapport à l'année précédente). Le revenu brut des jeux (RBJ) s'est élevé à 1,20 milliard de francs (-3,7 %).

Chaque habitant-e a dépensé CHF 424 en moyenne pour des loteries et des paris sportifs exploités de manière automatisée, au niveau intercantonal ou en ligne, et réalisé des gains de CHF 292. Il en résulte une dépense nette moyenne théorique de CHF 132 par habitant-e (-4,3 % par rapport à l'année précédente).

Les bénéfices nets générés par les loteries et les paris sportifs se sont élevés à CHF 814 millions (-4,7 % par rapport à l'année précédente).

Dans le domaine des jeux d'adresse exploités de manière automatisée au niveau intercantonal ou en ligne, les 17 exploitants ont déclaré un RBJ global de CHF 19,2 millions en 2025 (+2,3 % par rapport à l'année précédente). Fin 2025, 1'406 appareils automatiques étaient en exploitation (2024 : 1'540).

Le rapport annuel et la statistique 2025 des jeux de grande envergure et des jeux de petite envergure peuvent être téléchargés sur www.gespa.ch.