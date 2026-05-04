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Le marché automobile fait du surplace

Berne, 4 mai 2026 (ots)

Le marché des voitures de tourisme neuves en Suisse et dans la principauté du Liechtenstein a perdu de sa dynamique en avril 2026. Avec 18'618 nouvelles immatriculations, le résultat mensuel reste pratiquement inchangé par rapport à celui de l'année précédente, qui s'élevait à 18'664 véhicules (-0,2 %). Le volume total après les quatre premiers mois se monte à environ 71'600 voitures, ce qui correspond à une très légère hausse de 0,3 % par rapport à la faible année précédente. Ce résultat prolonge l'évolution modérée du marché constatée au premier trimestre. Quant aux propulsions entièrement électriques et aux hybrides rechargeables, ils ont continué de progresser en avril. Ensemble, ces véhicules à prise représentent 37,5 % des immatriculations d'avril. La part cumulée des véhicules rechargeables est de 34,7 %.

Le marché des voitures de tourisme neuves en Suisse et dans la principauté du Liechtenstein peine à passer à la vitesse supérieure. Malgré les expositions de printemps, des offres attrayantes et plusieurs nouveaux produits, la demande reste timide.

La part des électriques augmente

Les véhicules entièrement électriques (BEV) mis en circulation depuis le début de l'année ont progressé de 13,3 % par rapport à l'année dernière, tandis que les hybrides rechargeables (PHEV) ont connu une croissance nettement plus forte, avec une hausse de 27,0 %. Tous types confondus, les véhicules à prise immatriculés depuis janvier représentent une part de marché de 34,7 %. Les véhicules hybrides ont augmenté de 1,8 %. Cela se traduit par un marché toujours en baisse des véhicules fonctionnant entièrement à l'essence ou au diesel.

Thomas Rücker, directeur d'auto-suisse, commente: "L'électrification du parc de véhicules poursuit sa progression, même si les propulsions 100 % électriques restent en deçà des attentes. Le secteur automobile reste fortement sollicité, car le marché global ne s'est pas encore redressé."

Les véhicules modernes font partie de la solution

Les voitures de tourisme neuves constituent un pilier essentiel pour atteindre les objectifs climatiques de la Suisse. Elles contribuent largement au renouvellement du parc automobile ainsi qu'à la réduction des émissions de CO2, de poussières fines et de bruit. En même temps, leurs systèmes d'aide à la conduite modernes renforcent la sécurité routière. Un développement durable du marché est donc primordial, également d'un point de vue macroéconomique.

Les chiffres en détail répertoriés par marques sont disponibles sous www.auto.swiss . Les évaluations d'auto-suisse se basent sur les enquêtes de la Confédération, les données peuvent être provisoires et non finalisées.