Valiant Holding AG

Annonce événementielle au sens de l'art. 53 RC: Un début d'année 2026 réussi pour Valiant

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Bern (ots)

Au premier trimestre 2026, le bénéfice consolidé de Valiant atteint 33,2 millions de francs, soit une hausse de 1,5 %. Tant les opérations d'intérêts que celles de commissions et de prestations de service ont évolué très favorablement. De plus, la banque lilas prouve ses compétences en matière de placements : le magazine économique BILANZ décerne à Valiant le titre de meilleure banque nationale. Deux autres prix ont également été attribués à divers fonds Valiant. Jusqu'à fin mai 2026, les épargnantes et épargnants peuvent ouvrir un compte épargne Top au taux d'intérêt préférentiel de 1,01 %.

Valiant affiche un bénéfice consolidé de 33,2 millions de francs, qui est donc en hausse de 1,5 % par rapport à l'année précédente. Les produits d'exploitation progressent également de 0,9 % pour s'établir à 134,7 millions de francs. Même dans un environnement de taux d'intérêt nuls, la banque lilas reste en bonne voie et enregistre une hausse de son résultat opérationnel de 0,4 % par rapport à l'année précédente, qui atteint 53,9 millions de francs.

" Valiant a bien commencé l'année 2026. Nous maintenons le cap, même dans un contexte difficile, et nous allons continuer de mettre en oeuvre de manière rigoureuse notre stratégie " Valiant 2029 ". Le résultat réjouissant du premier trimestre montre que notre clientèle nous fait confiance. De plus, nous poursuivons la trajectoire de croissance de Valiant ", affirme avec satisfaction le CEO de Valiant, Ewald Burgener.

Croissance des prêts et des fonds de la clientèle

Au premier trimestre également, Valiant est parvenue à augmenter les prêts à la clientèle. Avec une hausse de 1,1 %, ceux-ci atteignent 30,7 milliards de francs. Les fonds de la clientèle enregistrent une croissance de 0,5 % et se montent à 22,9 milliards de francs.

Des opérations d'intérêts solides, même dans un environnement de taux à zéro

Malgré l'environnement de taux nuls persistant, les opérations d'intérêts évoluent de façon robuste. Le résultat brut des opérations d'intérêts de 100,6 millions de francs présente une hausse de 1,6 % par rapport à l'exercice précédent. Le résultat net augmente de 0,9 % pour atteindre 97,2 millions de francs.

Hausse du produit des opérations de commissions et de prestations de service

Valiant augmente son résultat de 4,6 % à 25,8 millions de francs dans les opérations de commissions et de prestations de service. Le produit des commissions sur les opérations de titres et de placements a contribué le plus fortement à ce résultat, avec une hausse de 9,7 % par rapport à l'exercice précédent, se montant ainsi à 17 millions de francs. Cette évolution provient essentiellement de l'augmentation des avoirs en dépôt. Le produit des commissions sur les autres prestations de service présente un recul de 4,4 %, qui résulte principalement d'une baisse des recettes due aux sets lilas gratuits, dont les clientes et clients profitent depuis mars 2025.

Résultat des opérations de négoce et autres résultats ordinaires

Le résultat des opérations de négoce s'élève à 10,0 millions de francs (-10,7 %) et se maintient à un niveau élevé. Les autres résultats ordinaires se montent à 1,7 million de francs, soit une hausse de 30,4 %, qui est principalement due à l'augmentation des produits des participations.

Évolution des charges d'exploitation

Les charges d'exploitation atteignent 75,7 millions de francs, soit une hausse de 1,4 % qui résulte en particulier des mesures d'augmentation de l'attractivité en tant qu'employeur. Malgré les investissements dans la numérisation et le développement de l'offre, les autres charges d'exploitation ont diminué de 2,7 %.

Renforcement des réserves pour risques bancaires généraux

Grâce à l'évolution positive du résultat, 11,0 millions de francs ont pu être attribués aux réserves pour risques bancaires généraux au cours des trois premiers mois. Valiant renforce ainsi ses capitaux propres et se situe, avec un ratio de fonds propres de base de 17,0 %, nettement au-dessus des exigences minimales réglementaires. Valiant a la conviction qu'il est dans l'intérêt de la clientèle ainsi que des investisseuses et investisseurs de disposer d'une capitalisation forte. Le ratio de fonds propres se situe dans le haut de la fourchette définie en interne, comprise entre 15 et 17 %. Valiant a déjà informé en février 2026 au sujet du programme de rachat d'actions prévu, par lequel la banque lilas entend maintenir son ratio de fonds propres de base dans la fourchette cible. Le communiqué de presse à ce sujet se trouve ici.

Compte épargne Top à un taux d'intérêt préférentiel

Le nouveau compte épargne Top connaît un grand succès. Quiconque transfère de nouveaux fonds à Valiant avant le 31 mai 2026 peut profiter d'un taux d'intérêt préférentiel de 1,01 % jusqu'à fin février 2027. Vous trouverez de plus amples informations ici.

Une compétence de placement plusieurs fois primée

C'est précisément dans un environnement de taux d'intérêt à zéro que le placement prend toute son importance. Valiant a de nouveau démontré sa compétence dans le domaine des placements et de la constitution de patrimoine, et cela avec trois distinctions différentes. Pour la deuxième fois de suite, Valiant est réélue en 2026 meilleure banque dans la catégorie " Banques nationales " dans le classement du magazine BILANZ. Deux fonds de Valiant remportent le LSEG Lipper Fund Award Switzerland. Avec chacun cinq couronnes, trois fonds stratégiques de Valiant reçoivent la plus haute notation du Crown Fund Rating. Toutes les informations à ce sujet se trouvent ici.

Perspectives

Pour l'année en cours, Valiant s'attend à un bénéfice consolidé légèrement plus élevé.

Les informations et documents relatifs aux résultats trimestriels peuvent être consultés ici : valiant.ch/resultats.

Les illustrations peuvent être téléchargées ici : valiant.ch/telechargements