Valiant Holding AG

Annonce événementielle au sens de l'art. 53 RC: Un exercice 2025 réussi pour Valiant

Ein Dokument

Bern (ots)

Valiant continue sur la voie du succès et, en 2025, augmente son bénéfice consolidé de 2,9 % à 154,7 millions de francs. La banque lilas poursuit sa croissance, aussi bien dans les fonds de la clientèle que dans les avoirs en dépôt et les prêts. En outre, elle poursuit son objectif global de rentabilité, en démarrant un programme d'amélioration de l'efficacité opérationnelle. Par ailleurs, dans le cadre d'un programme de rachat d'actions, Valiant rachètera ses propres actions sur une période de trois ans. Les actionnaires profiteront à nouveau d'une hausse du dividende de 20 centimes à 6.00 francs par action.

Markus Gygax prévoit de se retirer de la présidence du conseil d'administration lors de l'assemblée générale 2028. Le CEO actuel Ewald Burgener sera proposé en 2027 en tant que membre, puis en 2028 en tant que président du conseil d'administration.

Avec un bénéfice consolidé de 154,7 millions de francs, Valiant affiche une augmentation de 2,9 % par rapport à l'année précédente et atteint ainsi le bénéfice consolidé le plus élevé de son histoire. Le résultat opérationnel s'élève à 225,5 millions de francs (-3,4 %). Après l'excellent chiffre de l'année précédente, les produits d'exploitation ne diminuent que de 0,4 % à 549,5 millions de francs. " Nous avons bien démarré la nouvelle période stratégique et avons pu développer encore notre offre, déjà au cours de la première année de notre stratégie "Valiant 2029". Je suis très satisfait du résultat annuel 2025. Il montre que nos clientes et clients nous font confiance, même dans un environnement mouvementé et exigeant. Nous poursuivons notre vision qui est de simplifier la vie financière de notre clientèle ", déclare le CEO de Valiant, Ewald Burgener.

Évolution des prêts et des fonds de la clientèle

Les financements hypothécaires augmentent de 1,6 %. Pour continuer à améliorer sa rentabilité, Valiant gère activement son portefeuille de prêts. Il en résulte au total une croissance des prêts à la clientèle de 0,7 % à 30,4 milliards de francs. Les fonds de la clientèle enregistrent une hausse de 1,6 % et s'élèvent à 22,8 milliards de francs. Les avoirs en dépôt augmentent de 13,0 %.

Des opérations d'intérêts solides malgré un environnement de taux mouvementé

Malgré l'environnement de taux nuls, le résultat net des opérations d'intérêts affiche une hausse de 0,1 % et passe à 396,3 millions de francs. La marge d'intérêt élevée de 1,09 % ainsi que la gestion active du bilan sont déterminantes pour ce résultat.

Opérations de commissions et prestations de service

Le résultat des opérations de commissions et des prestations de service augmente de 6,0 % à 98,6 millions de francs. Le produit des commissions sur les titres et les opérations de placement enregistre une hausse de 12,2 %. Ce développement est à imputer, d'une part, à la stratégie " Valiant 2029 ", où la diversification des revenus joue un rôle important. D'autre part, il est lié à l'évolution positive des marchés financiers. Les autres prestations de service enregistrent un léger recul de 0,5 %, bien que les clientes et clients bénéficient du set lilas gratuit depuis mars 2025.

Résultat des opérations de négoce et autres résultats ordinaires

Le résultat des opérations de négoce atteint 41,0 millions de francs (-18,6 %). Cette réduction est liée aux taux d'intérêt en baisse dans la zone euro et aux volumes de négoce plus faibles. Les autres résultats ordinaires augmentent de 10,1 %, à 13,6 millions de francs, en particulier en raison de produits des participations plus élevés.

Charges d'exploitation

L'évolution des charges d'exploitation est stable par rapport à l'année précédente, avec une légère augmentation de 0,4 % à 301,3 millions de francs. Les charges de personnel augmentent en raison des effectifs plus élevés et de la hausse de la masse salariale de 1,0 %. Les autres charges d'exploitation incluent notamment les dépenses pour le renouvellement des logiciels bancaires de base. Malgré des investissements dans la numérisation et le développement de l'offre, elles baissent de 0,2 %.

Renforcement des réserves pour risques bancaires généraux

Compte tenu de l'évolution positive, Valiant renforce les réserves pour risques bancaires généraux de 35 millions de francs au total. Valiant renforce ainsi ses capitaux propres et se situe avec un ratio de fonds propres de 17,2 % nettement au-dessus des exigences réglementaires. Valiant a la conviction qu'il est dans l'intérêt, tant de la clientèle que des investisseuses et investisseurs, de disposer d'une capitalisation solide. Le ratio de fonds propres se situe pour la première fois au-dessus de la fourchette de 15 % à 17 % définie par Valiant.

Rachat d'actions Valiant

Avec un ratio de fonds propres de 17,2 %, Valiant dépasse le plafond qu'elle a défini elle-même. Par conséquent, le conseil d'administration a décidé de mettre en place un programme de rachat d'actions. Sur une période de trois ans, des actions Valiant seront rachetées pour un montant maximal de 75 millions de francs. Le programme devrait démarrer après l'assemblée générale 2026 et se poursuivre jusqu'en 2029. Le début exact du programme et les modalités détaillées seront communiqués ultérieurement. Pendant toute la durée du programme, Valiant souhaite maintenir le ratio de fonds propre dans la fourchette cible de 15 % à 17 %. En conséquence, les rachats d'actions seront effectués en fonction de l'évolution du ratio de fonds propres et des bénéfices consolidés des prochaines années.

Nouvelle hausse du dividende

Lors de l'assemblée générale du 13 mai 2026, une nouvelle hausse du dividende de 20 centimes, pour le porter à 6.00 francs par action, sera proposée.

Augmentation de la rentabilité

Valiant a bien démarré la nouvelle stratégie " Valiant 2029 ". La simplicité et la rentabilité, deux objectifs globaux de cette stratégie, occupent une place centrale. Dans le cadre de l'axe stratégique " Accroître l'efficacité ", Valiant a démarré un programme d'amélioration de l'efficacité opérationnelle. Son objectif est de renforcer la stabilité et la compétitivité de l'entreprise à long terme. Ce programme prévoit des économies de coûts d'au moins 15 millions de francs sur les charges de personnel et les autres charges d'exploitation. Cela entraînera également une réduction de 80 postes à plein temps. La mise en oeuvre s'effectuera progressivement au cours des deux prochaines années et autant que possible par le biais de la fluctuation naturelle. " Pour assurer notre succès à l'avenir également, nous devons améliorer notre efficacité. Nous agissons aujourd'hui dans une position de force et nous nous donnons une marge de manoeuvre pour la croissance future. Nous assurons ainsi l'avenir de Valiant à long terme ", explique Ewald Burgener.

Le compte épargne Top avec un taux d'intérêt préférentiel attractif

En 2026 aussi, les épargnantes et épargnants profiteront d'un taux d'intérêt préférentiel. Les personnes qui transfèrent de nouveaux capitaux chez Valiant jusqu'au 31 mai 2026 pourront bénéficier d'un taux d'intérêt de 1,01 % jusqu'à fin février 2027. Le compte épargne Top peut être ouvert à partir du 10 février 2026.

Ewald Burgener succédera à Markus Gygax en 2028

Markus Gygax, président du conseil d'administration, n'entend pas se présenter pour une réélection lors de l'assemblée générale 2028. Ewald Burgener, CEO de Valiant, devrait lui succéder à ce moment-là. Dans le but d'éviter de potentiels conflits d'intérêts entre les positions de CEO et de président, Ewald Burgener cédera sa fonction de CEO au moment de l'assemblée générale 2027. Il sera alors proposé comme membre ordinaire du conseil d'administration pour une année de transition. Cette solution a été adoptée en accord avec l'Autorité de surveillance des marchés financiers FINMA. Elle contribue à une bonne gestion d'entreprise et sert également les intérêts de la banque. Les démarches pour la succession du CEO dès mai 2027 seront engagées sans délai et le conseil d'administration prendra une décision en cours d'année.

Perspectives

Pour l'année en cours, Valiant s'attend à un bénéfice consolidé légèrement plus élevé.

Les informations et documents relatifs au résultat annuel 2025 peuvent être consultés ici. Les illustrations peuvent être téléchargées ici.

À propos de Valiant

Valiant est un prestataire financier suisse indépendant qui exerce ses activités exclusivement en Suisse. Elle propose à la clientèle privée ainsi qu'aux PME une offre complète et simple dans tous les domaines financiers. Valiant est implantée localement dans quinze cantons : Argovie, Bâle-Campagne, Bâle-Ville, Berne, Fribourg, Jura, Lucerne, Neuchâtel, Saint-Gall, Schaffhouse, Soleure, Thurgovie, Vaud, Zoug et Zurich. En outre, elle est présente dans toute la Suisse grâce à ses prestations innovantes et numériques. Valiant affiche un total du bilan de 37,9 milliards de francs et emploie environ 1200 collaboratrices et collaborateurs, dont plus de 70 personnes en formation.